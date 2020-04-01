Новосибирские ученые придумали, как спасти легкие и снизить смертность от коронавируса

В редакцию КП-Новосибирск обратился ученый - директор Центра профилактики тромбозов Андрей Александрович Громов, он сообщил, что придумал, как перевести смертность от коронавируса на уровень обычного гриппа, то есть существенно снизить опасность болезни. Вместе с коллегой Маргаритой Кручининой из НИИ терапии и профилактической медицины он изучил отчеты и данные китайских исследователей и пришел к выводу, который может помочь многим заразившимся. Суть заключается в подходе лечения. Но обо всем по очереди.

Андрей Громов, директор центра профилактики тромбозов.Фото: Влад КОМЯКОВ

ВИРУС ЗАПИРАЕТСЯ В ЛЕГКОМ

Китай столкнулся со вспышкой коронавируса первым. Это произошло внезапно, «без объявления войны», поэтому стране пришлось придумывать меры сдерживания инфекции на ходу, а также пробовать разные методы лечения. Врачи и больницы оказались перегружены, но сейчас в Поднебесной наступили более-менее спокойные времена, а врачи и ученые делятся информацией, которую успели собрать, со всем миром.

- Имеющейся информацией китайцы любезно поделились - разместили данные в публичном пространстве, а мы лишь проанализировали ситуацию. И пришли к выводу, что болезнь можно лечить, переводя смертность от болезни в ту же категорию, что и у гриппа. То есть в разряд тяжелых вирусных инфекций с ограниченными летальными возможностями, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Громов.

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Сначала поговорим о том, как вообще люди переносят болезнь. 15 - 20% - без серьезных симптомов, порядка 60% чувствуют себя как при гриппе или парагриппе, для 14 - 15% коронавирус в итоге оборачивается пневмонией. Последний пункт самый тяжелый - именно пневмония в случае с COVID-19 может стать смертельным приговором. По словам ученого, коронавирус устраивает в легких настоящую войну за жизнь человека.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Эта пневмония буквально превращается в кошмар. Вирус занимает плацдарм в легких, организм реагирует - защищается, а результатом противостояния становится колоссальный взрывной конфликт. В легких происходит нечто умопомрачительное: защитные силы организма пытаются использовать все, что у них есть в резерве. И вот эта вспышка разрушает легкие, - говорит Андрей Александрович.

На помощь воспалению в легких приходит белок фибрин, который всегда реагирует первым в случае ЧП. Инфекция же разворачивает эту помощь против организма - она сворачивает белок, который должен помогать, причем делает это уверенно и мощно. В результате вирус внутри легких оказывается окружен по периметру тромбами. Организм не может доставить через этот вал помощь, защитные клетки продолжают штурмовать сооруженную «крепость», часть из них гибнут, тем самым укрепляя осаду.

- Та терапия, которая предлагается сейчас, - противовоспалительная. Она основана на сохранении легкого - как-нибудь проживем и с пневмонией, откашливаясь. Это тяжелые препараты, они работают - французы благодаря этой терапии получили хорошие результаты. Но все-таки пневмония часто становится катастрофичной, до трети пациентов погибают от дыхательной недостаточности, - объясняет наш собеседник. - Даже тем, кто эту пневмонию перенес, сложно позавидовать. Даже молодые, спортивные люди после болезни чувствуют себя инвалидами. Ведь тромбы, в обилии образовавшиеся и в сосудах, и в дыхательных альвеолах, слились в единую плотную корку, эта корка превращается в рубец и стягивает легкое. После болезни он остается. Бороться с этим крайне трудно. Мы это лечим, но до конца не вылечиваем. Момент был упущен.

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СЫГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Теперь, по мнению новосибирских ученых, когда основная причина катастрофического нападения коронавируса на человечество понятна, надо найти правильную стратегию лечения. Андрей Громов считает, что в случае с COVID-19 надо вовремя начинать применять противотромбозные препараты.

- Мы не можем убить сам вирус, но почему бы не предотвратить катастрофу в легких? У нас эта возможность есть. Можно начинать разрушать тромбы до того, как они возникнут, - лечить не только вирус, но и тромбоз, - уверен ученый. - Вирус крадется в легкое медленно, и если мы начнем раньше, чем он занял нужную ему позицию, то карты будут на нашей стороне, инициатива - тоже.

Идея понятна: надо не дать коронавирусу построить ту самую крепость, которая мешает выздоровлению. При этом ученый отмечает: пневмония, отек легких все равно будет, но при противовирусном лечении выздороветь легче и проще - иммунные клетки будут бороться с вирусом напрямую, им не надо будет тратить энергию на разрушение тромбов.

- Не будет жуткой дыхательной недостаточности, а значит, не будет вторичного поражения сердца, печени, почек из-за недостатка кислорода. Все эти органы будут работать, они будут задействованы в борьбе с вирусом, - продолжает специалист.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Китайцы пробовали идти по этой методике - использовали гепарины, антикоагулянты (препараты, препятствующие свертыванию крови и разрушающие тромбы), но делали это уже на финише, когда пациенты теряли сознание. Новосибирские ученые полагают, что применять мягкие гепарины надо на более ранних сроках, чтобы предупредить образование тромбов. Например, когда появятся первые симптомы коронавируса.

- Есть более мощные препараты, их применяют при лечении инфарктов, но у этих лекарств множество побочных эффектов, поэтому применять их надо с осторожностью, - добавляет Громов. - Если препарат мягкий, то его может выписать любой терапевт, надо просто попросить…

Для того, чтобы заявить о своей теории на весь мир, ученые уже подготовили статью для научного журнала, она выйдет в свет через пару недель, это будет серьезный повод обсудить предложение, применить его на практике, а может, подвергнуть критике.

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