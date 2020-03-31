Коронавирус в Таиланде, последние новости на 31 марта 2020 года: за сутки заболели 127 человек, одна из зараженных - сибирячка

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Таиланде на 31 марта 2020 года, увы, не радуют. За сутки опасной болезнью заразились 127 человек. Всего же с начала эпидемии коронавирус в Таиланде выявлен у 1651 человека: 10 заболевших врачи спасти не смогли.

Одной из зараженных, которые сейчас находятся в больнице Таиланда, оказалась 38-летняя жительница Барнаула. Она приехала на отдых вместе с двумя дочками в начале месяца, а 19 марта ей резко стало плохо. Сейчас сибирячка находится в больнице, лечение будет оплачено по страховке.

Как сообщает Посольство России в Таиланде, в стране введено чрезвычайное положение.

- На острове Пхукет прекращено сообщение с материком наземным и морским транспортом, за исключением доставки продовольствия, товаров первой необходимости, а также проезда спецтранспорта, - пояснили в ведомстве.

Еще один важный момент для туристов, которые сейчас находятся в Таиланде: россиян, которые должны были покинуть Пхукет с 10 по 30 апреля, просят до 18.00 1 апреля заполнить эту форму.

- Нужно понять, сколько туристов не смогут вернуться в Россию из-за вводимых ограничений, - объясняют в правительстве.

На контроле находится и ситуация с туристами, которые должны вылетать из Бангкока, но их рейсы отменили.

- В случае окончания срока действия штампа о пересечении границы/визы в течение двух дней после даты планировавшегося вылета необходимо лично обратиться в консульский отдел посольства для получения письма в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда о продлении срока пребывания в стране, - объяснили в посольстве России в Таиланде.

Одна из тех, кто застрял в Таиланде, - жительница Новосибирска Ольга Матвеева. Она не может выехать из страны, но это еще полбеды. Пока женщина была за границей, ее 17-летнюю дочку поместили в реабилитационный центр: подростка поймали во время комендантского часа в Сочи, отдадут только родителям. Однако родители в разводе 16 лет, так что папа приехать не может. Похоже, сибирячке придется ждать своего 18-летия в реабилитационном центре.

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