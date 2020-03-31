Коронавирус в Таиланде, последние новости на 31 марта 2020 года: за сутки заболели 127 человек, одна из зараженных - сибирячка
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Таиланде на 31 марта 2020 года, увы, не радуют. За сутки опасной болезнью заразились 127 человек. Всего же с начала эпидемии коронавирус в Таиланде выявлен у 1651 человека: 10 заболевших врачи спасти не смогли.
Одной из зараженных, которые сейчас находятся в больнице Таиланда, оказалась 38-летняя жительница Барнаула. Она приехала на отдых вместе с двумя дочками в начале месяца, а 19 марта ей резко стало плохо. Сейчас сибирячка находится в больнице, лечение будет оплачено по страховке.
Как сообщает Посольство России в Таиланде, в стране введено чрезвычайное положение.
- На острове Пхукет прекращено сообщение с материком наземным и морским транспортом, за исключением доставки продовольствия, товаров первой необходимости, а также проезда спецтранспорта, - пояснили в ведомстве.
Еще один важный момент для туристов, которые сейчас находятся в Таиланде: россиян, которые должны были покинуть Пхукет с 10 по 30 апреля, просят до 18.00 1 апреля заполнить эту форму.
- Нужно понять, сколько туристов не смогут вернуться в Россию из-за вводимых ограничений, - объясняют в правительстве.
На контроле находится и ситуация с туристами, которые должны вылетать из Бангкока, но их рейсы отменили.
- В случае окончания срока действия штампа о пересечении границы/визы в течение двух дней после даты планировавшегося вылета необходимо лично обратиться в консульский отдел посольства для получения письма в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда о продлении срока пребывания в стране, - объяснили в посольстве России в Таиланде.
Одна из тех, кто застрял в Таиланде, - жительница Новосибирска Ольга Матвеева. Она не может выехать из страны, но это еще полбеды. Пока женщина была за границей, ее 17-летнюю дочку поместили в реабилитационный центр: подростка поймали во время комендантского часа в Сочи, отдадут только родителям. Однако родители в разводе 16 лет, так что папа приехать не может. Похоже, сибирячке придется ждать своего 18-летия в реабилитационном центре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»