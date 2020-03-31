Организаторы конкурса «Краса Новосибирска» создали себе алиби, чтобы скрыть нарушение коронавирусного режима

Участницы «Красы Новосибирска» устроили необычный флешмоб в соцсетях. Они выкладывают снимки со своего состязания, нарочито указывая дату мероприятия.

«27 марта прошел закрытый финал конкурса красоты «Краса Новосибирска 2020». Председателем жюри стала Оксана Федорова», - написала на страничке в Instagram «Миссис Красота» Лариса Каргаполова.

«И чтобы вы, мои дорогие, не думали обо мне и не писали про мое легкомыслие, про глупое бесстрашие, в связи с коллективным психозом по поводу коронавируса, мой ответ вам: «Жизнь нам дана одна! И 27.03.2020 я была счастлива», - радуется на своей странице Наталья Агафонова, покушаться на орфографию которой мы не стали. Эта участница получила на конкурсе титул «Миссис Креативность».

Финал «в закрытом формате, но с открытым для всех желающих входом» - так анонсировали акцию организаторы. Фото: www.instagram.com/krasanovosibirska

Эту же дату указывает в соцсети директор конкурса Мария Филиппова.

Такой акцент на дате – не случайный. Вероятно, участницы конкурса создают себе алиби. Якобы акция прошла до того, как начало действовать постановление губернатора Новосибирской области и мэрии. Власти, напомним, предписали отказаться от подобных мероприятий с 28 марта.

Красавицы решили, что этот запрет – не для них. И, кстати, после конкурса директор «Красы Новосибирска» сама призналась КП-Новосибирск, что мероприятие прошло 28 марта.

На конкурс приехала кумир – модель Оксана Федорова. Фото: соцсети

- Мы просто физически Оксану не смогли бы увидеть 27 марта. Только 28. Чтобы она могла пообщаться с участницами, - сказала она. Речь шла о присутствии модели Оксаны Федоровой.

В соцсетях также сохранились анонсы, в них акция объявлена на 28 марта, а одна из участниц выложила снимок диплома, выданного в этот день.

«Мне показалось, что все пройдет хорошо» - Оксана Федорова прокомментировала свое присутствие на конкурсе красоты во время пандемии коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Миссис Филиппова сама сетовала, что конкурсанткам отказали даже в помещении – партнеры, которые должны были предоставить площадку, прислушались к постановлению. Но организаторы успели найти альтернативу, чтобы провести состязание подпольно. По данным самой Марии, участвовало 18 взрослых конкурсанток, 14 детей. А также присутствовали члены жюри и гости.

- Я думаю, что у нас карантин жесткий - с понедельника, поэтому мы, можно сказать, уложились, - сказала КП-Новосибирск Оксана Федорова.

Красавицы забыли спрятать «улики». Даже напротив – выставили их на всеобщее обозрение. Фото: www.instagram.com/larisag2006

Вероятно, барышни так увлечены гонкой за титулами, что ради нее готовы рисковать и своим здоровьем, и здоровьем детей, и судьбой окружающих. Подменив даты в соцсетях, можно, конечно, попытаться кого-то обдурить, но вирус все равно не пользуется интернетом, и ему все равно, когда собралась эта компания светских львиц. Хочется верить, что COVID-19 не приходил полакомиться новосибирскими красавицами. Но ведь явно не для того в стране объявлены выходные, чтобы дамы устраивали пир во время чумы. Еще и с участием детей.

Предполагаем, что короны и ленты на конкурсе еще и стоят внушительных денег. Если так, то организаторы ярмарки тщеславия подвергли людей риску из любви не только к искусству. Кстати, в мэрии пообещали разобраться с красавицами жестко: лишить лицензии организаторов конкурса.

ОФИЦИАЛЬНО

Из Постановления губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 05.04.2020:

1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

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