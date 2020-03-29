2020-03-29T16:29:20+03:00
Общество

«Просто девушки очень готовились»: Оксана Федорова объяснила, почему нарушила «карантинную» неделю ради конкурса красоты

Известная телеведущая прилетела в Новосибирск на конкурс «Краса Новосибирска 2020», его не стали отменять
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Оксана Федорова не стала отменять поездку в Новосибирск.Оксана Федорова не стала отменять поездку в Новосибирск.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В столице Сибири прошел конкурс «Краса Новосибирска 2020», несмотря на запрет властей на проведение массовых и развлекательных мероприятий с 28 марта по 5 апреля. Хедлайнером конкурса стала известная телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова. Она специально прилетела в Новосибирск из Москвы, чтобы посидеть в жюри. На конкурсе в том числе присутствовали дети.

В интервью КП-Новосибирск Оксана Федорова рассказала, что не считает, что нарушила «карантинную» неделю, к тому же конкурс провели в усеченном виде – в зале было около полусотни человек.

- Просто девушки очень готовились – три месяца - к этому. И переносить - как-то... Тем более, в отдаленных регионах это не так затронуто, как в столице. Поэтому мы попали в самый последний момент, - прокомментировала КП-Новосибирск Оксана Федорова. - У нас (в Москве) с понедельника всех сажают на выходные. Так что фактически до понедельника у меня все были рабочие дни, абсолютно все.

Оксана Федорова возглавила жюри на конкурсе красоты. Фото: СОЦСЕТИ

Оксана Федорова возглавила жюри на конкурсе красоты.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, мэр Анатолий Локоть подписал постановление о дополнительных мерах по защите населения Новосибирска от чрезвычайной ситуации. Согласно нему на территории Новосибирска с 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия.

В конкурсе красоты участвовали также дети. Фото: СОЦСЕТИ

В конкурсе красоты участвовали также дети.Фото: СОЦСЕТИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просто девушки очень готовились»: Оксана Федорова объяснила, почему нарушила «карантинную» неделю ради конкурса красоты
Оксана Федорова приехала в Новосибирск на конкурс красоты, запрещенный из-за коронавируса
Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Им все покер: игорные клубы отказались уходить на выходные из-за коронавируса
В Новосибирске госпитализировали троих детей, вернувшихся из Таиланда с признаками ОРВИ
«Как меня только сейчас не называют»: студентку-юриста, продающую девственность, затравили однокурсники
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года: восьмая заболевшая привезла заразу из ОАЭ
В Новосибирске под окнами высотки обнаружили тело мертвой девочки-подростка
Новосибирских детей-спортсменов, вывезенных из Киргизии, отправили на карантин
«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города
А как же карантин: Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Точно не заболеет: в Новосибирске на памятник надели маску
«Не нужно рисковать»: врачи, мамы и даже новорожденные попросили новосибирцев остаться дома