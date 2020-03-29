«Просто девушки очень готовились»: Оксана Федорова объяснила, почему нарушила «карантинную» неделю ради конкурса красоты

29 Март 2020 2020-03-29T16:29:20+03:00

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В столице Сибири прошел конкурс «Краса Новосибирска 2020», несмотря на запрет властей на проведение массовых и развлекательных мероприятий с 28 марта по 5 апреля. Хедлайнером конкурса стала известная телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова. Она специально прилетела в Новосибирск из Москвы, чтобы посидеть в жюри. На конкурсе в том числе присутствовали дети.

В интервью КП-Новосибирск Оксана Федорова рассказала, что не считает, что нарушила «карантинную» неделю, к тому же конкурс провели в усеченном виде – в зале было около полусотни человек.

- Просто девушки очень готовились – три месяца - к этому. И переносить - как-то... Тем более, в отдаленных регионах это не так затронуто, как в столице. Поэтому мы попали в самый последний момент, - прокомментировала КП-Новосибирск Оксана Федорова. - У нас (в Москве) с понедельника всех сажают на выходные. Так что фактически до понедельника у меня все были рабочие дни, абсолютно все.

Оксана Федорова возглавила жюри на конкурсе красоты.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, мэр Анатолий Локоть подписал постановление о дополнительных мерах по защите населения Новосибирска от чрезвычайной ситуации. Согласно нему на территории Новосибирска с 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия.

В конкурсе красоты участвовали также дети.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU