Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии

В столице Сибири нерабочая неделя началась с «модного» скандала: отличились организаторы конкурса «Краса Новосибирска 2020». Они не стали отменять финал конкурса и провели шоу в разгар пандемии. Нарушив при этом постановление мэра города Анатолия Локтя, в котором четко прописано: развлекательные мероприятия с 28 марта по 5 апреля под запретом.

Кстати, главной гостьей на «подпольном» конкурсе стала известная телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова: она специально прилетела из Москвы в Новосибирск.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, почему участники рисковали подцепить коронавирус ради короны победительницы и селфи с Федоровой.

На конкурсе были 32 участницы, 14 из них - дети. Фото: соцсети.

«МАМЫ УМОЛЯЛИ НЕ ОТМЕНЯТЬ ФИНАЛ»

Директором конкурса «Краса Новосибирска» является Мария Филиппова – именно к ней мы обратились за первыми комментариями. Как так, что в самом начале «карантинных» каникул в городе устроили шоу? Да еще и с детьми!

- Меня мамы девочек-участниц умоляли не отменять финал: мы четыре месяца к нему готовились, - объяснила КП-Новосибирск Мария. – А дети так мечтали увидеть Оксану Федорову! Именно из-за ее графика мы раньше не могли провести финал: 27 марта она не могла быть на конкурсе, а 28 смогла...

- Мечты - мечтами, но было выступление президента, постановление мэра...

- О постановлении, конечно, знали. Из-за него нам несколько раз пришлось менять помещение, арендаторы нам отказывали. Мероприятие мы сделали закрытым, без зрителей (хотя изначально на финал продавали билеты – Ред.). Деньги за билеты зрителям сейчас возвращаем – там от 1,5 до 2 тысяч рублей…

- И где в итоге вас приняли?

- Ребят я подставлять не буду! - отрезала Мария.

- Но вы подставляли детей риску, других людей? Сколько всего человек в итоге пришло?

- Было 32 участницы конкурса – это 18 взрослых и 14 детей. Еще 17 человек – это гости и члены жюри. Мы каждому предоставили маски и гели-антисептики.

Впрочем, в «Инстаграме» конкурса по видео можно сделать вывод, что народу было больше! Участники, визажисты, фотографы, «группы поддержки» из мам, организаторы… И ни один не в маске! И это в то время, когда из каждого утюга долетает посыл: «Не рискуйте, сидите дома».

Девушки мечтали встретиться с Оксаной Федоровой.

«НАША КОРОНА СИЛЬНЕЕ ВИРУСА»

Неужели родители маленьких участниц даже не подумали об их безопасности?

- Решили, что мы – крепкие сибиряки, и наша корона - сильнее вируса, - заявила КП-Новосибирск мама одной из конкурсанток. – На конкурс запретили приходить всем, у кого есть хоть малейшие признаки ОРВИ… - Понятно, что на сцене все участницы были без масок. А в остальное время - носили. Гости маски вообще не снимали.

Лукавит дама: судя по фото, та же Оксана Федорова была без маски. Да и остальные члены жюри - тоже.

«МЫ ПОПАЛИ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»

- Все прошло хорошо. Теплая атмосфера. Конечно, не в том масштабе, как это изначально планировалось – в большом зале, с огромным количеством людей. Но, учитывая условия сегодняшнего дня, провели в более уютном кругу. Были только конкурсантки и их близкие родственники, - так, отвечая на звонок КП-Новосибирск, оценила мероприятие Оксана Федорова.

- Не находите ли опасным проводить такие мероприятия? Пусть и не в том объеме, но все равно был не один человек, и не два, не десять и не двадцать... И дети!

- Я думаю, что у нас карантин жесткий - с понедельника, поэтому мы, можно сказать, уложились. Там не так много было людей на самом деле. Я думаю, просто девушки очень готовились к этому. И переносить - как-то... Тем более, в отдаленных регионах это не так затронуто, как в столице. Поэтому мы попали в самый последний момент.

- Сомнений об участии у вас не было? Не колебались?

- Нет. Я не сомневалась. Я была уверена, что мероприятие отменят. Но за два дня было решено, что не тысяча, конечно, человек, не семьсот, как планировали, а вот, в усеченном составе все состоится. У меня было спокойное состояние души. И мне показалось, что все пройдет хорошо.

Мамы выполнили желание дочек. Фото: соцсети.

- То есть если риск был, то вы находите его оправданным?

- В данном случае – да.

- А на конкурсе заходила речь о ситуации с вирусом? Может, кто-то из конкурсанток не стал участвовать?

- Я об этом не слышала.

- Обстановка в Москве и Новосибирске сильно различается?

- Я в любом случае продолжаю работать. Я тружусь в Департаменте культуры, в государственном учреждении. Мне кажется, что, конечно, отличается. Здесь уже мало людей. Но те, кому позволено работать – госучреждения, мы обеспечиваем дежурство сотрудников по очереди. Конечно, массовые мероприятия отменены.

- У нас, на самом деле, тоже отменены. Власти Новосибирской области призвали людей оставаться в домах. Вам организаторы что-то говорили об этом?

- У нас с понедельника всех сажают на выходные. Так что фактически до понедельника у меня все были – рабочие дни, абсолютно все.

Конкурсантки с удовольствием делали селфи с Оксаной Федоровой. Фото: соцсети.

ОРГАНИЗАТОРОВ МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ

На самом деле распоряжение новосибирских властей в этот день уже действовало. И когда до мэрии дошла информация о конкурсе, там были в шоке от беспечности организаторов.

- Это прямое нарушение постановления мэра. Присылайте данные о конкурсе, рассмотрим вопрос о том, чтобы организатора мероприятия лишили лицензии, - заявила КП-Новосибирск Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

А вот привлечь организаторов к уголовной или административной ответственности не получится.

- Мы находимся в уникальной ситуации! На данный момент еще не принят закон, в котором четко бы было прописано наказание за подобное нарушение, - объяснил юрист Константин Зиновьев. – Думаю, в ближайшее время этот пробел в законодательстве ликвидируют.

Есть вопросы и к собственнику помещения, где прошел конкурс, и персоналу, обслуживающему мероприятие.

- Это точно должно заинтересовать прокуратуру: они работали в нарушение постановлений мэра и губернатора. Какое именно наказание им будет – сейчас сложно сказать, - говорит юрист Инесса Рябинина.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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