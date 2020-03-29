2020-03-28T22:06:32+03:00
Здоровье

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 марта 2020 года: детей-спортсменов вывезли из Киргизии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 29 марта 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Двух заболевших коронавирусом сибирячек экстренно доставили в больницу.Двух заболевших коронавирусом сибирячек экстренно доставили в больницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 29 марта 2020 года не оптимистичные: опасную болезнь диагностировали уже у семи человек в регионе. Двое новых заболевших – это дочка женщины, заразившейся коронавирусом в Великобритании, и новосибирская туристка, вернувшаяся из Таиланда.

- Под медицинским наблюдением находятся 5579 человек. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными, - говорят в оперативном штабе Новосибирской области. - У них нет симптомов ОРВИ.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

ДЕТЕЙ-СПОРТСМЕНОВ ВЫВЕЗЛИ ИЗ КИРГИЗИИ

Юные новосибирские спортсмены вместе со своими тренерами были в Киргизии на сборах по плаванию и легкой атлетике. Они не успели вернуться домой, потому что Киргизия из-за угрозы коронавируса закрыла авиасообщение. Ночью 29 марта самолёт, предоставленный благотворительным фондом «День Первый», дрставил детей обратно в Новоисбирск.

ПАССАЖИРОВ ИЗ ДУБАЯ СИБИРЯКИ ВПУСТИЛИ В СВОИ КВАРТИРЫ

Вечером 28 марта в «Толмачево» приземлился специальный чартер из Дубая: это был последний борт, на котором вывозили россиян из ОАЭ из-за эпидемии коронавируса. Этим рейсы летели и транзитные пассажиры, которых выпускали из «Толмачево», если у них не было признаков ОРВИ. Сначала сибиряки отказывались сдавать им квартиры на ночь, но потом передумали.

- Ко мне заселилась девушка, которая потом из Новосибирска полетит в Екатеринбург. Я подумала так: если я ей откажу, то она найдет другую квартиру, где не так заботятся о безопасности. Так что я заселяла ее, общаясь по телефону, а сегодня буду отмывать все с хлоркой, - говорит сибирячка Татьяна.

Участники флешмоба попросили быть ответственными и не рисковать здоровьем. Фото: оперштаб правительства

Участники флешмоба попросили быть ответственными и не рисковать здоровьем. Фото: оперштаб правительства

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Врачи новосибирского роддома, мамы и даже новорожденные присоединились к флешмобу #COVIDнепобедит. Они сфотографировали с табличками»Сидите дома! Улучшим демографию в стране! Нас будет больше», «Мы работаем для вас, оставайтесь дома для нас».

НЕ ДАЛИ СБЫТЬСЯ ДЕТСКОЙ МЕЧТЕ

Сибирячка Ксения мечтала посмотреть Парад Победы в Москве, и заранее начала готовиться к путешествию. Девушка купила билеты, забронировала отель – потратила на это более 20 тысяч рубей, но поездка сорвалась. Авиакомпания «Победа отменила рейсы из-за угрозы коронавируса.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ПОЧТА ЗАКРОЕТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Нерабочая неделя в Новосибирске внесет свои изменения в то, как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске. С 30 марта по 1 апреля включительно все почтовые отделения будут закрыты, но почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

И БАНКИ ТОЖЕ

Важный вопрос - как будут работать банки с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске – сейчас волнует многих горожан. Корреспонденты КП-Новосибирск обзвонили крупные банки и выяснили график их работы в ближайшие дни.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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