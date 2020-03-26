Девочку-подростка поймала полиция Сочи во время комендантского часа, ее готовы отдать только маме, но та застряла в Таиланде

Саше Матвеевой всего 17 лет, но, несмотря на юный возраст, жительница Новосибирска довольно самостоятельна - она учится вдали от дома. Сейчас - на втором курсе факультета дизайна в Санкт-Петербургском колледже технологии. Проблем не возникало, пока сибирячка не решила поехать в Сочи. Девушку с зелеными волосами задержали полицейские, забрать ребенка могут только родители. Тут-то и возникла загвоздка - мама девочки находится в Таиланде и вылететь оттуда не может из-за коронавируса. Вполне возможно, что ребенку придется дожидаться совершеннолетия под надзором правоохранителей.

«СВИДАНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ В ПОЛИЦИИ»

Мама Саши, Ольга, рассказала про дочь - девушка хорошо учится, в неприятные истории не попадала. Поэтому сама Ольга и решила уехать на обучение в другую страну - Таиланд. Курсы длились несколько месяцев, но кто же знал, что поездка затянется. Из-за коронавируса из туристической страны сейчас довольно тяжело выехать.

Начались каникулы. Мама в Таиланде, вот девушка и решила ехать из Питера не домой, а в Сочи - с 19-летней подружкой.

- Мы вместе с родителями подруги Саши сняли девочкам квартиру, - говорит Ольга.

Девочку никто не может пока забрать из центра. Фото: личный архив.

В Сочи Саша познакомилась с молодым человеком, вечером 25 марта у них было свидание. В 10 часов вечера парочка гуляла по набережной, когда к ним подошли полицейские.

- У Саши волосы покрашены в зеленый - этим она и привлекла внимание полицейских, они спутали ее с какой-то преступницей. Кроме того, там, оказывается, действует комендантский час - несовершеннолетним запрещено находиться на улице после 22.00, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - Дочку доставили в отделение, там выяснилось, что ни в чем противозаконном мой ребенок не замешан. А также полицейские выяснили, что ей нет 18 лет. По закону забрать ее из отделения могут только родители. Но я-то в другой стране, и мне никак не вырваться. Вот и отвезли мою Сашеньку из отделения в реабилитационный центр в Абинске.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Теперь вызволить Сашу из центра - главная задача всех родственников. Но сделать это оказалось не так-то просто.

- Я в Таиланде, из-за коронавируса границы закрыты, - объясняет Ольга. - Отец в жизни дочери не участвует. Я с ним, конечно, попыталась связаться, но выяснилось, что в каком-то плавании… В общем, помощи от него нет.

Есть и другой вариант: оформить доверенность на кого-то из родных или друзей, чтобы они могли забрать Сашу. Документ должна написать мама, но это не менее сложная задача.

- В Таиланде заверить мою доверенность имеют право только в российском консульстве, но из-за коронавируса оно не работает. И когда откроется - неизвестно, - продолжает Ольга.

Сейчас у Саши два варианта: либо она проведет в реабилитационном центре в Абинске 2,5 месяца, пока 11 июня ей не исполнится 18 лет, либо ее перевезут в аналогичный центр в Новосибирске, где живет бабушка студентки.

- Я сейчас очень боюсь за дочку. В центре в Абинске есть дети с признаками ОРВИ, и неясно, простуда это или что-то более серьезное. А если Саша заразится? - переживает Ольга.

Мама девочки находится в Таиланде. Фото: личный архив.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Абинским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Там нас заверили, что за здоровьем подопечных тщательно следят.

- Ежедневно детей осматривает педиатр, при малейших признаках простуды их сразу же доставляют в больницу. Так что маме девочки из-за этого переживать не стоит, - заверила Светлана Москаленко, начальник отделения перевозок Абинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Неужели нет никаких вариантов, чтобы девочку забрали родственники, раз родители не могут?

- Только если у них будет доверенность от ее мамы, иначе мы не имеем права отдавать ребенка, - прокомментировала Светлана. - Сейчас решаем вопрос о том, чтобы доставить девочку в реабилитационный центр в Новосибирске.

Получится ли у бабушки забрать ребенка в Новосибирске без доверенности - пока открытый вопрос.

Корреспонденты КП-Новосибирск следят за развитием событий.

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