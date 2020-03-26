В Германии закрыли кладбища, а в Иордании - драки за хлеб: новосибирцы рассказали о карантине за границей

Некоторые новосибирцы в эти непростые для всего мира времена оказались за пределами родины. Наши земляки рассказали КП-Новосибирск, как переживают строгий карантин в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Людям приходится драться за еду. Фото: предоставлено Ларисой БОРИСОВОЙ.

ИОРДАНИЯ: ПОЛИЦИЯ ЗАЛАМЫВАЕТ РУКИ

Лариса Борисова, модель, бывшая сотрудница новосибирской прокуратуры, оказалась во время пандемии в Иордании. Неделю назад в стране ввели тотальный карантин: вслед за школами и мечетями закрыли все супермаркеты и магазины.

- Стало бессмысленно выходить на улицу, потому что ничего не работает. Военная полиция открыла патрули - и всех вышедших на улицу ловили как террористов. Задержания проходят жестко, как в фильмах про спецоперации - сразу заламывают недовольным руки и отправляют на карантин. В соответствии с приказом министра обороны Иордании им грозит до одного года лишения свободы, но подозреваю, что никого в тюрьму не сажают, - рассказала КП-Новосибирск Лариса. - Из-за закрытых магазинов военные развозили хлеб и воду, но горожане в панике накидывались на них, силой отбивали продукты, на моих глазах избили водителя. Это переросло в массовые драки за еду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768987" frameborder="0"></iframe> Иорданские бедняки устраивают массовые драки за еду.

Сибирячка уточнила, что подобное происходит в бедных кварталах - в других районах люди стоят в очереди и держат дистанцию. Но после начала массовых драк местные власти распорядились открыть маленькие продуктовые магазины. На улицу можно выходить с 10.00 до 18.00.

В Иордании хлеб развозят. Фото: предоставлено Ларисой БОРИСОВОЙ.

В магазинах полки с овощами и фруктами пусты, зато много круп, сладостей и достаточно бытовой химии.

- Российское посольство на мои вопросы о выезде предлагает ждать. Знаю, что с Филиппин моих друзей эвакуировали, также забрали россиян из Марокко, а мы пока сидим, - говорит Лариса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768986" frameborder="0"></iframe> В Иордании из-за коронавируса закрыли торговые центры.

ГЕРМАНИЯ: ЗАКРЫТЫ ДАЖЕ КЛАДБИЩА

Марина Петрова, сотрудница ЮНЕСКО, выпускница НГУ, находится в Берлине.

- Здесь карантин, почти все закрыто: школы, университеты, музеи, даже кладбища. Работают только супермаркеты и аптеки. Немцы сидят дома в знак солидарности, чтобы снизить кривую заболеваемости. Такой международный девиз: Flattenthecurve. В переводе: «разгладить кривую», - объяснила КП-Новосибирск девушка.

В Берлине почти все закрыто. Фото: предоставлено Мариной ПЕТРОВОЙ.

Полиция внимательно следит за соблюдением карантина, Марина постоянно видит на улицах патрули. Гулять можно только одному или вдвоем, приходится держать дистанцию.

ЯПОНИЯ: КОРОНАВИРУС В ЦВЕТАХ САКУРЫ

Сибирячка Ирина переехала и работает в Японии. Она сотрудник японского космического агентства. Японцам ставят диагноз «пневмония» и лечат симптомы, а тест на коронавирус проводят, только если человек уже в тяжелом состоянии или въезжал в опасные страны.

- Японские власти пытались ободрить всех хорошими новостями, но вчера перенесли Олимпиаду-2020. После этого поползли слухи о том, что скоро все узнают правду об истинных масштабах эпидемии в стране, которую ранее скрывали. Это похоже на бред, - передает настроение местного населения Ирина. - В то же время японцы в большинстве доверяют правительству и ходят в парки наблюдать за цветением сакуры, а школы обещают отрыть уже с 1 апреля. Люди вернутся на работу, поезда будут переполнены. Но мне кажется, это плохое решение приведет к серьезной вспышке коронавируса.

Японцы идут в парки наблюдать за цветением сакуры, несмотря на коронавирус. Фото: Ирина ЛАПОВА.

Сейчас половина японцев работают из дома, на улицах более-менее безопасно. Но девушка уже решила лишний раз не выходить из квартиры. Многие местные расслабились, некоторые убеждены, что это пройдет, как простуда, если ты не в группе риска.

Государственные школы и детские сады закрыты, но некоторые частные детсады работают. Японское правительство довольно хитро перенесло ответственность за прекращение карантина на фирмы, предложив им самим решать, возвращать сотрудников на работу в офисе или нет.

КИПР: ТУРИСТОВ ВЫГНАЛИ ИЗ ОТЕЛЕЙ

Мария, тусовщица и студентка из Новосибирска, улетела в отпуск на Кипр. Сибирячка успела насладиться отдыхом всего пару дней. Девушка отдыхала в городе Ларнака, когда в соседнюю Никосию из Великобритании вернулся киприот, у которого нашли коронавирус. Вскоре COVID-19 заболел уже 21 человек. После этого все музеи, клубы и бары закрыли на две недели. Власти ввели строгий карантин, работают только аптеки и продуктовые магазины.

- На улицу выпускают по одному. Аэропорт закрыт для прибывающих рейсов, билеты на вылет очень подорожали - почти в 1,5 раза. Полиция заставляла каждого подписывать документ о согласии на двухнедельный карантин, - иначе не выпускали на улицу. Но паники не ощущается, все стало очень спокойно, - поделилась с КП-Новосибирск Мария.

Самым сложным для сибирячки оказался вопрос с жильем - хостелы закрылись, вслед за ними - отели. В итоге русские туристы оказались почти на улице и вынуждены были снимать коттеджи за тысячу евро в месяц у местных жителей.

Девушка едва не оказалась на улице - спасли друзья, которые поселили у себя. Фото: предоставлено Марией.

- Закрылись даже отели! Мне повезло, и я переехала к другу. Неизвестно, сколько еще это продлится - две недели или два месяца, говорит местный президент. Все ходят в масках, но если ее нет - не штрафуют. Крупные штрафы грозят владельцам музеев, баров и клубов, если они начнут работать в карантин, - добавляет Мария.

Многие русские туристы успели вернуться в Россию, несмотря на подорожание билетов. Но Мария пока не думает возвращаться - убеждена, что на Кипре безопаснее, а еще тут много солнца, которого так не хватало зимой.

Однако с 13 марта власти Кипра ввели тотальный карантин: ходить можно по одному или парами, максимум - в ближайший магазин или в аптеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768990" frameborder="0"></iframe> На Кипре с коронавирусом борются с помощью антисептиков.

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