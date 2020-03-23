«Из-за коронавируса не купить коляску»: у фельдшера новосибирской «Скорой помощи» родилась тройня

Антон и Валентина ждали пополнения в семье. Только не думали, что оно окажется таким массовым. Детей теперь больше, чем взрослых.

- Когда в первый раз пошли на прием к доктору, узнали, что будет двойня. Срок тогда был недели четыре. А в 12 недель пошли на первый скрининг (обследование. - Прим. ред.). Тогда и выяснилось, что ждем тройняшек - сначала одну девочку не видно было, - рассказал КП-Новосибирск Антон Сурков и признался: - Были немного ошарашены.

Когда выяснилось, что детей появится маленькая орава, родители стали искать имена. На трех дочек фантазии надо втрое больше. Так что за помощью обратились к интернету.

В итоге определились, дочек назовут так: Полина, Милана и Виктория. На свет они появились одна за другой. В 15.02 увидела свет первая, в 15.03 - вторая, а в 15.04 - третья. А день рождения - 20 марта. Кстати, эта дата - Международный день счастья.

А вот еще одна любопытная биографическая деталь. Малышня приходится родней Деду Морозу. Есть в Новосибирске человек, который олицетворяет Новый год. Это Виктор Худяков - с 1987 года он работал городским Дедом Морозом, а в 1994-м был даже Санта-Клаусом. Так что можно справедливо утверждать, что в Новосибирске родились три Снегурочки.

«Готовились к двойне, третью девчонку не видно было» - многодетный отец рассказал про своих дочек-тройняшек. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

У родителей Поли, Милы и Вики профессии не сказочные, но определенно нужные. Многодетная мама работает на заводе, папа - фельдшер «Скорой помощи». Пока он занят спасением больных, а взглянуть своему счастью в глаза сможет позже. Ни с женой, ни тем более с дочками встречаться ему пока нельзя. В связи с эпидемией коронавируса свидания с пациентками роддома сейчас запрещены.

Вирус подкинул семье и другую проблему: не удается найти в продаже нужный товар. И - нет, это не гречка и даже не туалетная бумага. Семье нужно специальное транспортное средство - тройная коляска.

- Все остальное вроде уже купили. Только с коляской проблема. В связи с эпидемией границу с Польшей закрыли, а коляски для тройни выпускают именно там. В Новосибирске нет - ни бывшей в употреблении, ни новых. Попросили родственников в Москве посмотреть. Может, там есть, - поделился Антон.

Уважаемые читатели! А может быть, у вас или у ваших близких стоит без дела трехместная коляска? Если готовы подарить, продать или сдать в аренду такую «карету» - пишите на WhatsApp редакции: 8-923-145-11-03.

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