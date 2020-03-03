«Ела по три ложки в день»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей

21-летняя жительница Новосибирска Кира* сейчас весит 55 килограммов и счастливо улыбается на фото. Но чуть больше полугода назад она была на грани: при росте 175 сантиметров весила всего 40 килограммов. Девушку чудом успели спасти врачи. О том, как она заново училась есть и чего ей стоило вернуться к нормальной жизни, сибирячка рассказала корреспондентам КП-Новосибирск.

Кира и до похудения не была толстой. Фото: личный архив.

«БЛИЗКИЕ ПОДШУЧИВАЛИ»

- Толстой я не была никогда: при росте 175 сантиметров весила 63 килограмма. Сейчас смотрю на фото того времени и думаю: «Боже, да все же у тебя в порядке было!» Но друзья и близкие меня подкалывали - хватали за бока, шутили про пухлые щеки, - объяснила КП-Новосибирск Кира.

Хотя у Киры в этот момент был молодой человек, обидные фразы все равно запали девушке в голову. И она решила худеть.

- Ела я по три ложки в день, и это не преувеличение - ровно столько я позволяла себе. Хотя продукты могли быть любыми: хоть мясо, хоть макароны, - описывает свою диету Кира.

В это же время студентка-третьекурсница нашла работу - устроилась помощником повара. Казалось бы, сама работа диктует: пора питаться вкусно и разнообразно. Но девушка за месяц скинула 13 килограммов.

Кире становилось хуже, но она продолжала худеть. Фото: личный архив.

- В то, что я работаю на кухне, никто не верил, все смотрели на меня с подозрением, мол, слишком худая. А я шутила: «Настоящий профи ничего не пробует - вкус блюда распознает зоркий глаз», - говорит Кира. - Но на самом деле, когда вес упал до 50 килограммов, я стала плаксивой - могла пустить слезу раз по 10 за день. Например, однажды на работе забыла выключить свет на веранде. Звонит начальница: «Кира, выключите свет! Электроэнергия, счетчики...». Кладу трубку, умом понимаю, что все нормально, но почему-то начинаю плакать. Либо, наоборот, могла ни с того ни с сего стать гиперактивной и выполнить кучу задач. Эти скачки настроения меня волновали больше всего. Как потом объяснили врачи, на почве критического похудения мои гормоны устроили свистопляску. Настроение скакало как маленький резиновый мяч.

Медики, к которым студентку водила мама, в голос твердили девушке, что питаться надо нормально. Но она их и слышать не хотела.

- Мне казалось, что я только-только достигла той фигуры, которой хотела. Как тут есть? Я не понимала, насколько опасна эта болезнь, - признается Кира. - Моему парню становилось со мной все тяжелее: я могла запланировать что-то, а потом все отменить. Стала очень несобранной.

Кира сбросила 23 килограмма. Фото: личный архив.

«МЕНЯ КОЛОТИЛО, Я ТЕРЯЛА ЗРЕНИЕ»

Последней каплей стало путешествие на Аршан - туда Кира отправилась вместе со своим парнем. Тогда она весила уже 40 килограммов.

- Там я неделю вообще ничего не ела: пыталась что-то запихнуть в рот, но меня сразу выворачивало, - делится Кира. - Другие люди купались в Байкале, а я побуду в воде две минуты - и меня начинает колотить со страшной силой. Все еще спрашивали: «Вы долго в воде были?» Нет, у меня просто никакой жировой прослойки не осталось. Еще у меня начало неметь тело.

Когда с Байкала Кира с женихом приехали в Улан-Удэ, девушке стало еще хуже.

- У меня перед глазами все кружилось, я теряла зрение. Потом врачи сказали, что я чудом не впала в инсулиновую кому: из-за недоедания резко упал сахар в крови, - с ужасом вспоминает свое состояние девушка. - Очнулась я в больнице с капельницей в руке. Благодаря лекарствам во рту оказалась ложка с кашей, потом - ложка с картошкой. Но еда в тот момент мне казалась настоящим ядом: как только я подносила ложку ко рту, меня начинало трясти, как наркомана.

Сейчас у Киры все в порядке. Фото: личный архив.

Однако борьба за жизнь Кире только предстояла: чтобы увезти девушку в Новосибирск, за ней приехала мама.

- Помню свой первый день дома: я еще стоять на ногах толком не могла, нужна была поддержка. И маме пришлось меня купать, - рассказывает Кира. - Мы тогда обе сильно плакали в ванной: только представьте, мне 21 год, а меня купает мама…

Киру ждало еще одно испытание: ее бросил парень.

- Я говорила ему, что без него не справлюсь, но он не слушал, - вздыхает девушка. - В итоге пришлось бороться с болезнью в одиночку. Спасибо маме и брату, которые были рядом со мной.

Кира справилась: она победила болезнь, набрала 15 килограммов и сейчас чувствует себя отлично.

- Грустно, что в погоне за худыми ляжками и впалыми щеками умирают красивые девчонки и мальчишки. Если у кого-то есть знакомые, у которых анорексия, не пугайтесь, не думайте, что это прихоть или глупая шутка. Тараканы, что в голове, тоже болеть умеют, - добавляет Кира. - Анорексия сбивает с толку. Я была уверена, что начну есть, и убеждала всех в этом, хотя было уже поздно. Боритесь за себя и не допускайте этой ошибки!

* Имя героини публикации изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жить не хочу»: 16-летняя отличница стала анорексичкой, насмотревшись блогеров

Сейчас истощенная девушка находится в больнице: врачи пытаются спасти ее от гибели и убеждают нормально есть (подробнее).

«И сейчас говорит: «Я толстая!»: школьница похудела до 28 килограммов ради лайков в YouTube

За лето Саша решила похудеть почти в два раза. Вес 45 килограммов при росте 165 сантиметров казался ей чудовищно лишним (подробнее).

«Кожа рвалась, в глазах темнело»: 12-летняя школьница стала анорексичкой из-за травли одноклассников

Девочка весила всего 32 килограмма, постоянно падала в обморок, но ела каждый день только творог, изюм и яблоко (подробнее).

В Новосибирске школьница сбросила за лето 16 килограммов и чуть не умерла от анорексии

Вика никогда не была толстой и страшной, как о себе иногда думают подростки. И вдруг в 15 лет красавица, идущая на золотую медаль, решила похудеть.

- Как-то я прочитала в интернете про имбирный чай, тогда была просто повальная мода на этот напиток, - рассказала КП-Новосибирск Вика (подробнее).