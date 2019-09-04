«Кожа рвалась, в глазах темнело»: 12-летняя школьница стала анорексичкой из-за травли одноклассников

О том, что такое диеты и похудение, Марина Михайлова узнала, когда ей было всего 12 лет. Тогда девочка училась в шестом классе, и при росте 159 сантиметров весила 63 килограмма.

- Одноклассники в один голос твердили, что я толстая, - признается Марина. - Сравнивала себя со своими ровесницами, каждый раз огорчалась, когда видела собственные пухлые щёчки в отражении зеркала.

Похудеть Марине советовали и учителя:

- Моя первая диета – кремлёвская: на тот момент это была простая и понятная система, которая работала. Ее посоветовал преподаватель по фортепиано, - рассказывает Марина.

Потом девочка сделала свой рацион еще жестче. Чтобы вы понимали, вот каким было ее меню на день:

- Ограничений было много. Очень. Утром это был творог с изюмом - 200 грамов творога и 10 ягод изюма. На обед 2 хлебца и 2 ломтика сыра. На ужин яблоко. И так каждый день на протяжении двух месяцев. На третий месяц я практически отказалась от еды, - честно говорит сибирячка.

Марина считала, что она – толстая. Фото: личный архив.

«СТАЛА ПОХОЖА НА ПРИЗРАК»

Вот тут бы родителям забить тревогу. Но на то, что происходило с дочкой, они обратили внимание не сразу.

- Сперва никто ничего не замечал. Ранее моя семья относилась ко мне не совсем уважительно, родители не прислушивались к моему мнению, не воспринимали как человека, способного мыслить и рассуждать, порой меня даже не пытались выслушать. Меня с каждым днём становилось меньше, но практически никто из родных этого не видел, - объясняет Марина.

При этом с каждым днем ей становилось все хуже:

- В третий месяц я стала похожа на призрак. Развилась анемия, ежедневные головокружения и обмороки стали обычными для меня явлениями, - описывает свое состояние Марина. - Была слабость, потемнение в глазах, пониженное давление.

Но хотела ли девочка бросить все и пойти съесть гамбургер? Нет, и никаких послаблений себе она не давала:

- Тогда я испытывала за себя гордость. Просто запрещала себе есть. В тот момент для меня цель оправдывала средства, так что я без колебаний ограничила количество потребляемых калорий, - рассказывает Марина. – Но мне очень хотелось съесть хоть каких-то животных продуктов – мяса, яйца.

В школе посыпалась новая волна колких шуток от одноклассников: на этот раз – из-за излишней худобы.

- Спрашивали, ем ли я что-то вообще и всё в этом роде. Я чувствовала себя белой вороной, но старалась не акцентировать на этом своё внимание, - вспоминает Марина.

Сейчас Марина пытается общаться с другими девочками, чтобы им помочь. Фото: личный архив.

«МНЕ ПОСТОЯННО БЫЛО ХОЛОДНО»

Дальше – больше: Марина похудела до 32 килограммов, и проблемы со здоровьем только накапливались:

- Кожа тогда была слишком сухой, буквально расходилась по швам, мои руки были в многочисленных микроранах, - рассказывает сибирячка. – Я тогда похудела на 5 размеров, ушли абсолютно все прежние вещи. Появились тёплые свитера из-за постоянного чувства холода, даже дома, узкие чёрные джинсы размера ххs.

Тогда в ситуацию вмешались родители: они повели дочку к психиатру.

- Скажу честно: я сначала сопротивлялась. Согласилась пойти только из-за того, что начались ежедневные истерики, - признается Марина. – Но тогда мне психиатр не помог.

В больницу Марину класть не стали: ее папа – невролог, поэтому нужный уход дочке был обеспечен дома. Но борьба заняла не один год, и даже сейчас до конца не закончена. У Марины – проблемы со здоровьем, которые не дают ей поправиться.

- Поверьте, бывших анорексиков не бывает. Сейчас мне 20 лет, я ем все, и при росте 164 сантиметра вешу 40 – 41 килограмм, - говорит Марина.

Теперь девушка пытается помочь другим: переписывается с ними в соцсети, пытается помочь.

- Я хочу, чтобы люди были счастливы. Довольны собой и своей жизнью, с улыбкой и любовью смотрели в отражение зеркала, - говорит сибирячка. - Если человек хочет похудеть, я не стану его от этого отговаривать. Но объясню, где есть опасная грань. Были случаи, где я прямо говорила, что нужна помощь психотерапевта.

А еще Марина поступила на лечебный факультет медицинского медуниверситета: она хочет быть неврологом помогать таким же девочкам, какой была и сама.