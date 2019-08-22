«И сейчас говорит: «Я толстая!»: школьница похудела до 28 килограммов ради лайков в YouTube

«Видеоблогер. Живу в Новосибирске, занимаюсь танцами и иду к своим целям», - так рассказывает о себе 13-летняя Саша* на многочисленных страничках в соцсетях. В целеустремленности девчушке действительно не откажешь. За лето Саша решила похудеть почти в два раза. Вес 45 килограммов при росте 165 сантиметров казался ей чудовищно лишним. Профессиональные операторы частенько говорят: «Камера полнит». Вот и Саша, глядя на свое видео, которое снимала для YouTube, переживала. Слишком толстая. Щеки слишком круглые. В итоге села на диету.

- В интернете смотрела различную рекламу про йогурты и коктейли для похудения. Все на эту тему, в общем. Диеты пересматривала и прочую белиберду. Хотя кому худеть-то? Она и так худая была, 45 кило, тростинка, - поделилась с КП-Новосибирск мама Саши - Антонина. - На диетах этих она похудела до 28 килограммов. Причем так резко… А мы просмотрели это, теперь виню себя. Как узнали? Я как-то нечаянно зашла в ее комнату, когда она переодевалась. Смотрю - одни кости, очень худая!

Саша худела, чтобы хорошо получатся в кадре. Чтобы подписчики ее канала в YouTube поставили "лайк".Фото: СОЦСЕТИ

Девочку повезли на обследование. Врачи посмотрели на то, что осталось от Саши, и пришли к выводу: тут надо лечить не тело, а голову. Но мама категорически не согласна, чтобы дочка лежала в психиатрической клинике.

- Ей поставили диагноз «анорексия», сказали, что это психиатрия, увезли ее. Но там условия - ужас! Раковина - одна на всех детей, свидания с дочкой не разрешают, плюс поговаривают, что там бьют ребятишек, если они не подчиняются. К тому же ей нечаянно дали какой-то психотропный препарат, она говорит: «Мама, у меня аж челюсть свело». Я ее оттуда забрала. Нам нужно другое лечение, пусть ее кладут в гастроотделение, - считает мама девочки.

Это фото сделано два месяца назад: вес Саши приближался к 30 кило.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас школьница находится у своей тетки. Мама рассказывает, что Саша набрала пару кило, но вес на этом замер.

- Плохо ест. Не знаем, что делать, но будем бороться за ребенка. Она до сих пор думает, что некрасивая. Говорит: «Я некрасивая, я толстая». Она не видит, что она ужасно худая. У нее восприятие будто наоборот. Врачи говорят, что это недостаток серотонина. Говорят, чтобы она хотела бороться за жизнь, делать для этого что-то должны не только мы, - вздыхает женщина.

1 сентября Саша должна пойти в школу. Но, похоже, встречу с одноклассниками придется перенести.

- Как ее отпустить в школу? Надо о домашнем обучении думать. Я не знаю... Или придется ее сопровождать туда-сюда, защищать от тех же косых взглядов, помогать дойти до класса, элементарно портфель носить - она его не сможет поднять, такая слабость, - говорит мама. - Я надеюсь, что наша история научит чему-то других девчонок. Ради чего вы худеете? Ради лайков? Кому худеть-то надо? Теткам, которые весят за 150 килограммов, а не вам... Сейчас очень тяжело вытаскивать дочку из всего этого, но надеюсь, что мы справимся...

* Имена девочки и ее мамы изменены по их просьбе.

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Вика никогда не была толстой и страшной, как о себе иногда думают подростки: выточенная в хореографической школе фигурка, черная коса до пояса и изогнутые дугой бровки. Сверстники присвистывали вслед, девчонки по классу молча завидовали. И вдруг в 15 лет красавица, идущая на золотую медаль, решила похудеть.

- Как-то я прочитала в интернете про имбирный чай, тогда была просто повальная мода на этот напиток, - рассказала КП-Новосибирск Вика (подробнее).