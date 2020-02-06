«Жить не хочу»: 16-летняя отличница стала анорексичкой, насмотревшись блогеров

16-летняя Олеся - студентка-отличница из новосибирского колледжа, гордость педагогов. Девушка учится на программиста, но сейчас ее главная забота - не зачеты и экзамены, а набрать хотя бы пару килограммов. Два года назад, тогда еще семиклассница, Олеся, насмотревшись на блогеров-вегетарианцев, начала усиленно худеть. Когда вес достиг 45 килограммов, ее увезли на «Скорой» в больницу. Мама девушки откровенно рассказала, что происходит с ее дочерью-анорексичкой.

Олеся (на фото слева) никогда не была полной. Фото: личный архив.

«ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЕЛА»

- Дочку никто не обижал, не дразнил за лишний вес: она всегда худенькой была, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама девушки. - Просто в 14 лет она послушала какого-то блогера-вегетарианца, идея ей понравилась. А Олеся - человек очень целеустремленный, отличница. И если чем-то увлекается, то ей все надо сделать идеально.

Сначала у девочки были небольшие ограничения в еде, а потом диета становилось все жестче. В итоге примерно полгода назад в ее рационе остались только творог, фрукты, овощи, каши - все без масла и сахара.

- Она и не скрывала особо, что почти не ест. И я, и родные, и друзья бесконечно говорили Олесе, чтобы она хоть немного поела мяса. Но все без толку, - признается Ольга. - С 55 килограммов она похудела до 45!

Девочка ела только фрукты и овощи. Фото: личный архив.

Олеся будто не хотела никого слышать - в ноябре специально переехала к бабушке в другой район, чтобы было меньше контроля. Казалось, что девушке это пойдет только на пользу: бабушки ведь всегда за весом внуков следят. Но здесь все пошло по другому сценарию.

- Наша бабушка по 12 часов на работе - все это время дочка была без присмотра, - объясняет Ольга.

В декабре студентка заболела бронхитом. Тогда бабушка стала заставлять внучку нормально есть, чтобы восстановиться. И тут Олесю прорвало - стала есть буквально все.

- Она начала переедать: до тошноты все в себя пихала. Она почему-то не чувствовала ни голод, ни насыщение, - описывает состояние дочки Ольга. - Начались слезы, истерики, и однажды дочь сказала, что не хочет жить.

Девушка весила 45 килограммов. Фото: личный архив.

«УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ НА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

После этого заявления мама сразу повела дочь к психиатру. Врач сказала, что студентку надо срочно госпитализировать.

- Олесю на «Скорой» увезли в больницу, - говорит Ольга. - Сейчас дочке дают успокоительные, ставят капельницы и витамины. Слава богу, теперь у нее нормальное чувство голода, она правильно питается. Врач сказал, что, если она будет жить в таком режиме месяца три, то ее организм восстановится.

- Олеся к этому готова?

- Честно, не знаю. До этого она была спокойной, но последние два дня у нее опять истерики. Однако я надеюсь на лучшее…

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это попытка уничтожить себя»

Мы попросили психоаналитика Константина Зубахина объяснить, что движет девушками, которые становятся анорексичками:

- Анорексия – это попытка уничтожить себя в глазах другого человека. Все же родители в детстве хотят накормить своего ребенка, чтобы у него все было в порядке со здоровьем. Но ребенок иногда от еды отказывается. И тут в ход идут всевозможные ухищрения, торг. Повзрослев, девочка пытается вновь реализовать ту же модель поведения – отказ от еды. Это же является одним из проявлений определенной психологической структуры – истерии.

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