Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, у которых обнаружили коронавирус, могут помочь созданию вакцины

Дурные вести приходят с круизного лайнера Diamond Princess. Еще у двух пассажиров из России обнаружен коронавирус. Об этом сообщает посольство России в Японии. В посольстве говорят, что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Россиян обещают доставить в больницу. Несмотря на, безусловно, плохую новость о наших согражданах, наука от этого может выиграть.

Единственное развлечение - часовая прогулка по палубе. Фото: Сергей ПОПОВ.

Дело в том, что российские ученые до сих пор не имеют штамма нового коронавируса. Создавать вакцину без него — почти, как работать вслепую. Может быть, работая с новыми заболевшими российские специалисты получат необходимый материл. Так считает бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», а ныне — сотрудник институт клинической иммунологии СО РАН Александр Чепурнов.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Но такой шанс появится только в том случае, если этих пациентов эвакуируют в Россию, — добавляет Александр Алексеевич. — Вирус необходим, чтобы работать, надо эвакуировать.

— Почему же его прежде не взяли у российских больных?

— Не сумели у них выделить. Мотивировали тем, что у них была легкая форма болезни, и вируса оказалось слишком мало в крови. А возможно, у тех, кто с ними работал, просто не хватило опыта.

Так на лайнере разносят еду. Фото: Сергей ПОПОВ.

— А почему Китай не дает нам вирус?

— Меня самого это удивляет. Это не по-товарищески, не по-медицински, не по-людски, и не-по научному.

— Вам известны подобные ситуации, когда страна не давала материал для такой важной работы?

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Я такого не припомню. Раньше, вообще, ученые обменивались всем этим достаточно просто. В свое время и обмен вирусом Эбола уходил из Африки в Америку, затем в Голландию. Затем его передали в минский институт — это было еще в советское время. А оттуда вирус, я сам его вез, передали на «Вектор».

— Получается, российская наука, разрабатывая антидот, находится в очень сложной ситуации. Как же быть?

Александр Чепурнов. Фото: личный архив.

— Не исключаю, что в таких ситуациях, когда стоит такая серьезная угроза, может рассматриваться вопрос даже о похищении штамма. А легендой в такой ситуации будет как раз выделение вируса, благодаря наличию больных.

Напомним, что в центре «Вектор» под Новосибирском ученые работают над созданием вакцины. Штамма у специалистов нет. Эксперты называют различные версии того, почему Китай отказывает в его передачи России. Самая простая — просто нежелания отвлекаться на сложную процедуру в такой напряженный период. Другая версия — желание получить монополию на вакцину, в случае ее создания. А также Китай может опасаться создания оружия против жителей КНР, если окажется верной, что вирус предпочитает выбирать жертв по этническому признаку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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