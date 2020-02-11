Три блогерши, вернувшиеся из Китая, «сбежали» от карантина

Пока по всей стране организуют специальные карантинные зоны для прилетевших из Китая, во всех аэропортах – строгий досмотр, три новосибирские студентки-блогерши умудрились обойти весь контроль. Как у них все это вышло, девушки показали на своем канале в YouTube.

- Вообще мы учимся в СГУПСе, но есть программа двойных дипломов, по которой студенты учатся два года в России, и два года - в Китае. У меня направление «мировая экономика», - рассказала КП-Новосибирск студентка Валерия Портало. Она вместе с еще двумя девушками училась в китайском городе Циндао.

Валерия была в Китае с подругами. Фото: соцсети.

Когда началась вспышка коронавируса, то в китайском университете отменили занятия, а потом продлили каникулы. Три подружки и решили вернуться домой. Но это оказалось сделать не так-то просто: часть рейсов в Россию отменена. К тому же по прилету девушек бы поместили на 2 недели в карантинную зону — она находится под Новосибирском в Коченевской центральной больнице. Тогда студентки решили лететь через Южную Корею — Сеул. То есть маршрут получился Циндао-Сеул-Новосибирск. Билеты обошлись всего в 21 тысячу рублей на каждую.

— В китайском аэропорту прошли стандартный осмотр, единственное условие - обязательно носить маски — без них могут не пустить в магазин или транспорт. В аэропорту у всех измеряли температуру перед посадкой на рейс. По прилету в Сеул — та же самая процедура. А вот в «Толмачево» только посмотрели сумки, — описала досмотр «КП»-Новосибирск» Валерия.

Девушки учились в городе Циндао. Фото: соцсети.

То есть, по сути, девчонки вернулись из Китая, где сейчас борются со вспышкой коронавируса, но ни в какую карантинную зону не попали. И сейчас спокойно ходят по улицам и новосибирским ресторанам, выкладывая оттуда новые видео. Сами девочки говорят: «Не волнуйтесь, мы здоровы!». Но то, как легко они обошли контроль, настораживает. А если таким же рейсом прилетит нездоровый человек?

- Мы жили не там, где была вспышка, а в другом городе. У нас не было вируса, все было спокойно. А уехали мы потому, что университет нам продлил каникулы в связи с коронавирусом, захотели увидеть родных, - объясняет Валерия.

Маска - обязательная вещь в Китае. Фото: соцсети.

За девушек вступаются и в Новосибирской ассоциации туристских организаций:

- Девушки проходили тщательный досмотр в Пекине и Сеуле, так что риска, что у них была какая-то инфекция, нет. Все страны знают о вирусе, работают сообща, так что беспокоиться не о чем, - считает Светлана Фоменко, исполнительный директор новосибирской ассоциации туристских организаций. Только не понятно, почему одних все-таки помещают в карантинную зону, а другие могут спокойно разгуливать по улицам… Ведь и те и другие были в Китае.

Три блогерши, вернувшиеся из Китая, сбежали от карантина.

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