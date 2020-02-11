«Выходим на улицу только под роспись коменданта, кипятим маски»: дневник русского, застрявшего возле карантинной зоны Китая из-за коронавируса

Роман перебрался в Китай полгода назад, сменив работу продавца в новосибирском торговом центре на преподавателя английского в провинции Хенань. В январе молодой человек успел слетать в родной Новосибирск и вернуться в Поднебесную как раз перед началом китайского Нового года, когда появился коронавирус. Провинция, где живет сибиряк, находится рядом с очагом появления заразы. По нашей просьбе Роман записывает все, что происходит в его городе из-за коронавируса, - ведет своеобразный дневник.

24 января

Я живу в провинции Хенань, на юге она граничит с провинцией Хубей, столицей которой является Ухань. До Уханя всего час езды на скоростном «сапсане». В местных новостях постоянно говорят о коронавирусе, в российских СМИ информация противоречивая. Боятся или нет? Паника есть в тех областях Китая, где объявлен карантин. В моей провинции пока все спокойно, только цены на маски сильно взлетели. И не всегда их можно купить: буквально за несколько дней их не осталось вообще - ни обычных медицинских, ни с респираторами - тип 95, которые считаются более надежными.

Масок практически нет, поэтому приходится кипятить одноразовые. Фото: личный архив.

29 января

В городе полное затишье, на улицах пусто. Если кого-то и встретишь, то этот человек обязательно в маске. Из дома выхожу только в магазин. Хорошо еще, что доставка еды работает. Скоро закончатся каникулы в честь китайского Нового года, все поедут домой. Посмотрим, во что это выльется.

30 января

Прочитал в местных СМИ, что в одном из округов Китая назначили награду $400 за каждого нарушителя карантина, бежавшего из Уханя! Кстати, за меня тоже положена награда как за нелегала-тьючера. Китайский закон запрещает преподавать английский, если ты не носитель языка, поэтому мне все время приходится прикидываться американцем. Но из-за вируса китайцам сейчас не до таких «подпольщиков», как я.

Все, кто выходит из дома, обязаны отметиться у комендантов. Фото: личный архив.

31 января

В соцсетях, в том числе китайских, очень много троллинга по поводу коронавируса. А админы некоторых групп ввели бан за сообщения на тему вируса. Сказали, что это бесполезное обмусоливание фейковых новостей. У меня есть три одноразовые маски. Две из них я получил, когда подошел к супермаркету без маски, поэтому мне дали их бесплатно на ресепшене. Всю дорогу прохожие смотрели на меня с недоумением и показывали на лицо: «Ты сумасшедший! Где твоя маска, парень?» Третью маску я получил в аптеке, где мне сказали, что в продаже их нет. Тоже бесплатно. Видимо, они посочувствовали иностранцу и выдали из своих запасов для персонала.

2 февраля

В нашем городе карантин официально не объявили, но картина, которую я вижу, очень похожа на него. Выйти на улицу можно только получив подпись коменданта, по-нашему - вахтера. Рядом с домом поставили санитарные палатки, в них хранятся дезинфицирующие средства и живут эти коменданты. Я сижу дома. Все закрыто, куда ходить? У меня есть одноразовые маски, я кипячу их каждый день. Доставка перестала работать, поэтому еду домой теперь не заказать…

Возле каждого дома стоят палатки с комендантами и химикатами. Фото: личный архив.

6 февраля

Магазины полупустые, особенно это касается небольших супермаркетов. За последнюю неделю полки опустели ровно наполовину, мясные отделы пустуют дольше - с конца января. Работают в полную силу только крупные китайские супермаркеты типа Dennis, Bravo. При этом людей внутрь не пускают - видимо, боятся инфицированных. На входе стоят столы - вроде прилавков, торгуют с них. Все продавцы в костюмах химзащиты, в масках и в очках. Выстраивается живая очередь, и люди закупаются, как в ларьке.

Еще перекупщики сидят на тротуарах, торгуют продуктами и масками втридорога. У них есть маски с респираторами, а в аптеках, магазинах - нет. Никаких официальных требований носить маски нет, но без них никуда не пустят, даже в общественный транспорт - просто выгонят.

7 февраля

Если бы заболеваемость шла на спад, то мы бы уже сегодня вышли на работу. Я уже устал сидеть дома. Мне должны выплатить зарплату 10 тысяч юаней - со скандалом я попросил работодателя выдать деньги авансом, так как еда на исходе, электричество не оплачено. Но деньги так и не поступили, а сроков нам не назвали.

Госучреждения закрыты до 21 февраля, и многие сидят без работы. Фото: личный архив.

10 февраля

Над городом часто распыляют какие-то химикаты - видимо, что-то обеззараживающее. В это время строго запрещено выходить на улицу. Это происходит два-три раза в неделю, с 17.00 до 19.00. В лифте приходится прятать лицо под одежду - настолько сильно воняет хлоркой. Лифты ею заливают очень щедро - считается, что это самое рискованное, самое заразное место.

11 февраля

Границы с Россией закрыты. Если я решусь уехать из Китая и пойду на вокзал, возможно, окажется, что и он закрыт. И я останусь здесь до конца карантина. В целом улететь в Россию можно - с пересадкой через Корею либо прямыми рейсами «Аэрофлота» из Пекина, Шанхая и Гуаньчжоу. Все остальные направления закрыты. В группе учителей из России говорят, что эпидемия коронавируса идет на спад - количество выздоравливающих превысило число тех, кто заразился. Но в целом ситуация такая, что остановилось все. Люди работают из дома, те, кто могут, - по какому-то китайскому приложению. Их обязали отмечаться в приложении Ding по своему рабочему графику. А у меня работа встала - я вел уроки вживую.

Сейчас у меня на карте осталось всего 100 юаней, в режиме жесткой экономии этого хватит всего на пять дней. Зарплату обычно выдают 16-го числа, но сегодня объявили, что деньги будут только тогда, когда начнется работа. Говорят, что это будет 17 февраля, но звучит неопределенно. Скорее всего, придется как-то выживать до марта, когда планируют открыть все госучреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760127" frameborder="0"></iframe> Сибиряк застрял возле карантинной зоны в Китае из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее)

«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск (подробнее).

«Меня лихорадило, даже галлюцинации были!»: в Новосибирске госпитализировали мать двоих детей с подозрением на китайский коронавирус

Неделю назад сибирячка прилетела из Вьетнама, где контактировала с китайцами (подробнее).