Чтобы коронавирус не «убежал»: врачи показали, как упакованы пробирки с анализами предполагаемых больных

Китайский коронавирус 2019-nCoV - главный герой новостей вот уже второй месяц. Зараженных становится все больше, наши соотечественники пока не больны, но всем розданы указания, когда и куда обращаться при подозрении на опасную болезнь. Если вы летали в Китай, контактировали с жителями Поднебесной, стоит беспокоиться больше.

В случае возникновения подозрения у возможного больного берут анализы - и отправляют их в центр вирусологии «Вектор», который находится под Новосибирском. Анализы сюда везут со всей страны и даже из-за рубежа. Новосибирцы немного беспокоятся: такой поток потенциальной заразы проходит рядом. Мы решили выяснить: а как поступают эти пробирки в лабораторию? Сам «Вектор» - предприятие закрытое: в центре занимаются изучением самых опасных вирусов планеты и разработкой вакцин против них.

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Но в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области согласились воспроизвести процедуру упаковки анализа. Специалисты отмечают: в фотопостановке использованы стерильные материалы.

Забор и упаковка проб от больного происходит в изолированном помещении. Упаковывают биологический материал способом «матрешка». Сами пробирки сделаны из крепкого пластика, сверху завинчивающаяся крышка, которая сидит плотно.

Та самая парафиновая лента. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

Поверх крышечка обматывается еще и пленочкой парафина - этот материал называется «пластификатор».

Пакетик на замке. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

После этого пробирку укладывают в герметичный пакет с замком, рядом укладывается вата, пропитанная дезинфицирующим раствором. В общем, если вдруг что и вытечет, мигом впитается в ватку.

Сумочка в кошелочке - пакетик в пакетике. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

Один пакетик укладывается в другой, замок застегивается с другой стороны - это дополнительный барьер. Затем пакетики с ватой и пробиркой отправляются в металлический контейнер, который с виду напоминает кружку-термос. Контейнер обрабатывают внутри дезраствором и ультрафиолетом.

Емкость помещают в еще один контейнер. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

Потом емкость отправляется в другой контейнер. Металлический контейнер отправляется, в свою очередь, в транспортировочную емкость. В ней также находятся охлаждающие элементы, чтобы железная «кружка» не перегрелась.

При перевозке хранилище вируса опечатывается. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

Транспортировочный контейнер в итоге опечатывают и маркируют. После этого анализы отправляются в «Вектор» - вместе с сопровождающими в специальной защитной одежде, которые прошли инструктаж по технике безопасности и получили специальный допуск к опасной работе. А когда приходит время вернуть контейнеры - их несколько раз обеззараживают.

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