Минздрав ответил, почему пациентов с подозрением на коронавирус то «пакуют» в капсулу, то спокойно ведут по улице

В областном минздраве прокомментировали историю Полины - девушки, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. И ответили на вопросы, которые она задает в своем дневнике.

1. В аэропорту никто не проверяет рейсы. Почему?

- Все рейсы из Китая в Толмачево обязательно встречают врачи. Девушка, прилетевшая из Пекина, летела через Иркутск. Местные рейсы в Толмачево действительно не досматривают. Судя по рассказу девушки, в Иркутске досмотр провели на борту самолета, - говорят в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В понедельник стало известно, что коронавируса у девушки нет. Фото: https://www.instagram.com/x________polinkop________x/

2. В платных клиниках не могут сделать анализ на коронавирус?

- Лаборатория, в которой делают тесты на наличие коронавируса, находится в центре вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора. Туда отправляют образцы пациентов не только из Новосибирска, но и из других российских регионов. В частных медицинских центрах такие анализы не делают.

Новосибирскую блогершу госпитализировали с подозрением на коронавирус.

3. В поликлинике оказались не готовы к приему пациентки. Медики надели маски, попросили всех посетителей покинуть помещение, вызвали «Скорую помощь».

- Врачи поликлиники поступили согласно рекомендациям Минздрава РФ и главного санитарного врача России при выявлении пациента с подозрением на коронавирус. А именно: изолировали пациентку, ограничив контакт с другими людьми, вызвали бригаду «Скорой помощи» для транспортировки девушки в инфекционную больницу. Транспортировка проходила в специальной защитной капсуле. Эта мера предосторожности также предписана приказом Роспотребнадзора и рекомендациями главного санитарного врача РФ.

4. Девушку разместили в небольшой палате и подселили соседку. А если кто-то из них болен, а кто-то - нет?

- Это не обычная палата, а стандартный мельцеровский бокс, оборудованный тамбуром с выходом на улицу, через который госпитализируют и выписывают пациентов, а также системой автономной вентиляции. Пациентов размещают в палаты по профилю их инфекционного заболевания. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» вместимость палат - не более трех коек. Это стандартная практика при любой инфекции.

Полина пролежала в специальном боксе все выходные. Фото: https://www.instagram.com/x________polinkop________x/

5. Пациентку водили на флюорографию в соседний корпус, где было много людей без всякой защиты.

- Девушка с подозрением на коронавирус все это время была в медицинской маске. Этого достаточно для защиты на короткое время с учетом того, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, а его контагиозность, согласно исследованиям, ниже, чем у вируса гриппа.

«Сумку сказали сжечь» - как изолируют больных, которые контактировали с китайцами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

6. Девушка считает, что таких пациентов в инфекционной больнице принимать не готовы. Нет алгоритма лечения…

- Сейчас нет достоверно подтвержденных данных об эффективности каких-либо противовирусных препаратов в отношении коронавируса. Все эти препараты и их комбинации в мировой практике используются вне инструкции (оф лейбл). Доказательства их эффективности недостоверны. Их назначают при тяжелых состояниях, когда ожидаемый лечебный эффект выше риска побочных реакций. Поэтому пациентам с подозрением на коронавирус прежде всего назначают терапию по состоянию, для купирования имеющихся симптомов и тяжести их проявления. То есть сбивают температуру, уменьшают интоксикацию. Состояние девушки было стабильным, без каких-либо осложнений, угрожающих жизни. Она получала антибактериальную инфузионную и жаропонижающую терапию. Врачи просят сохранять спокойствие. Повышенная температура - не повод паниковать. Но не стоит заниматься и самолечением. Тем, кто недавно вернулся из Китая и почувствовал недомогание, необходимо вызвать врача из поликлиники или сразу обратиться в «Скорую помощь». В настоящее время в Новосибирске не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758183" frameborder="0"></iframe> Девушка, у которой подозревают короновирус, рассказывает о своем лечении в «Инстаграме».

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