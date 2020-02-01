«Поместили в капсулу, а у меня клаустрофобия»: девушка, у которой подозревают короновирус, рассказывает о своем лечении

Девушка-блогер из Новосибирска Полина 30 января вернулась из поездки в Китай. Уже в самолете на Россию ей было нехорошо — подскочила температура. А новости о заразе из Поднебесной заставили паниковать еще больше. Девушка решила проверить, не подхватила ли она новый коронавирус.

Полина сама пришла в больницу. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

- По новостям говорят: пассажиров «проверяют в аэропорту в Новосибирске». Но ничего подобного не было. У меня была температура — 37,5, а к вечеру уже 38,3. Родственники настояли все же сдать кровь, но ни одна клиника этого делать не хотела. Я обзвонила не пять клиник, а больше! Начинался разговор прекрасно, но, когда я говорила, что надо кровь сдать на коронавирус, резко в голосе появлялась паника у девушек, они ничем не могли мне помочь. Тогда я пришла в поликлинику, сказала, что плохо себя чувствую. Сказала, что вернулась из Китая, и хочу сдать кровь на анализы. Тут же весь персонал буквально разбежался, — рассказала Полина.

Полина шутит над возможным диагнозом. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

Все свои «больничные приключения» она снимает в сторис для «Инстаграма», старается не унывать. Даже шутит. А еще указывает на несовершенства в системе здравоохранения.

— Я пришла в поликлинику, меня из СЭС отправили туда, чтобы сдать кровь. На что мне ответили: «Как так?! Ты пришла сюда?! Надо было на дом вызвать! И вообще у нас только сейчас лекция по короновирусу идет». Цирк происходит, — говорит Полина. — Всех, естественно, из поликлиники выгнали, кварцуют все входы и выходы, немного наезжают на меня, говорят: «Че приперлась? Заразу принесла». Все врачи надели маски. Все, кто со мной контактировал, их переписали, составили список.

Та самая капсула. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/.

За Полиной прислали сразу скорую помощь. Приехала машина моментально, чтобы увезти девушку в инфекционную больницу.

— Хочешь чтобы скорая приехала за 10 минут? Скажи, что у тебя «коронка», — шутит Полина. — Мы, конечно, смеялись. Сидели, шутили: «Сейчас приедут в скафандрах, в капсулу тебя запихают»... И что вы думаете? Приехали накаченные, здоровые красавцы в масках и костюмах, как будто под заказ.

Впрочем, когда ее попросили залезть в специальную капсулу, было уже не смешно.

— Поместили меня в капсулу. А у меня клаустрофобия, — говорит Полина. Но при этом отмечает, что врачи скорой всячески подбадривали ее, шутили. Кстати, по словам медиков, такие капсулы используются настолько редко, что никто и не помнит, когда это было в последний раз.

Полина в больнице. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

После того, как девушку привезли в больницу — ее положили в палату. Все анализы у сибирячки обещают взять в понедельник.

— Я считаю, что врачи наши вообще не готовы к этой инфекции. А больше всего возмутило, что ко мне в палату положили еще одну девушку из Китая с подозрением на короновирус. А если я здорова? А она нет? На вопрос, почему мы лежим вместе, мне ответили: «Подобные лежат с подобными», — говорит Полина.

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКОВ

«К людям, вернувшимся из Китая, повышенное внимание»

Большакова Ирина Анатольевна, главный врач станции скорой помощи по Новосибирску:

— У нас в городе пока не было ни одного случая госпитализации с острой симптоматикой коронавирусной инфекции. Тем не менее, были случаи, когда мы отвозили в больницу на скорой помощи людей, недавно вернувшихся из Китая, с признаками респираторно-вирусных инфекций. Конечно же, к этим случаям было повышенное внимание, но это исключительно за счет того, что медикам необходимо отработать свой алгоритм действий на случай, если когда-нибудь нам действительно придется иметь дело с пациентами, зараженными коронавирусом. Наши врачи должны быть к этому готовы. Подобные изолирующие носилки до этого мы не использовали ни разу, за последнее время медики доставили в них только двоих человек. Сейчас мы очень не хотим, чтобы поднималась паника на этот счет, и любой, у кого температура под 37 звонил в скорую и требовал экстренной госпитализации. Пока таких поводов для беспокойства нет.