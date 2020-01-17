Боялась не педофила, а вахтершу: как пропавшая школьница из Карасука оказалась без сознания в подвале

Десятилетнюю девочку из Карасука двое суток искал весь город. Ребенок пропал после ссоры с приемными родителями, телефон оставила дома. История закончилась хорошо – четвероклассницу нашли живой в подвале местного общежития: за решеткой, под замком. Ребенок был без сознания. Как туда попала девочка? И где она провела все это время? На эти вопросы КП-Новосибирск ответил отец ребенка Евгений и источники в правоохранительных органах.

«ВЫХОДИ, А ТО МИЛИЦИЮ ВЫЗОВУ!»

10-летняя девочка пропала днем 15 января – после музыкальной школы решила пойти не домой, а к подружке в общежитие №5, по факту это дом с приватизированными комнатами. Около 15:30 девочка вышла из гостей, но домой не пошла, так как поссорилась с родителями. Те «пилили» за учебу. Девочка не знала, где ей остаться и заглянула в комнату-подсобку для коменданта, где стоял диванчик и стол с чайником. Там сначала ее случайно заперла вахтерша. Женщина, не загляну во внутрь, повесила на дверь замок и ушла домой.

- Она нам как рассказывает: «Пришла домой, а сама думаю: «Вдруг, я кого-то там заперла» Комнату-то не проверила!». Вернулась к вечеру в общежитие. Сняла с двери замок. А открыть ее не может. Дверь оказалась заперта изнутри, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Она ее дергала, дергала, стучалась, кричала. Сказала в итоге: «Выходи, а то милицию вызову». Ей и открыла дверь девочка.

Отец школьницы говорит, что дочка просидела до 21.30 в запертой комнате.

- А у нее боязнь закрытых пространств. Напугалась тогда сильно, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

После разговора с вахтершой школьница выбежала из комнаты, пообещав, что пойдет сейчас домой. Но вместо этого снова пошла гулять по общежитию и искать место, где можно спрятаться.

- Дочка спустилась в подвал, нашла там укромное место – закуток с решеткой, прикрытый досками настила. И уснула. А когда проснулась – не могла уже толком разговаривать. Голодная была, замерзла, испугалась, - говорит папа Евгений.

«Заглянули – она там лежит. Выломали дверь» - волонтер рассказал, как в подвале нашли без вести пропавшую школьницу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«НАШЛИ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ СОБАКИ»

Девочка сидела тихо, к тому же уже была истощена. Когда наутро 16 января начались поиски в общежитии – подвал никто не осмотрел, и его, по словам папы, просто закрыли. Впрочем, источники в правоохранительных органах трактуют этот момент немного иначе. Подвал тот никто и не закрывал: там есть решетка, но прутья ее расположены так, что ребенку пролезть между ними легко, а вот взрослому уже невозможно. Считают, что девочка туда так и проникла.

Добровольцы спустились в подвал 16 января в районе обеда. Но не обратили внимание на закуток с досками. Девочка то ли от страха, то ли от отсутствия сил не отозвалась.

- Алена все слышала, но не могла говорить от слабости, - говорит ее папа.

После первых обысков подвала папа школьницы у коменданта общежития ключи:

- Он мне отказал, говорит: «Все проверили». Я продолжал настаивать, что есть лазы – а он опять отказал. Через несколько часов в общежитие вернулся кинолог с собакой – животное учуяло девочку. Охотник Алексей Рассолов смог заметить клетку в подвале под деревянным настилом — это буквально спасло ее жизнь, - продолжает папа. - Вряд ли ее запирали в подвале специально, просто не было ключей от замка. После этого случая руководство школы запретило отпускать детей младших классов домой одних и за ними приходят взрослые.

Девочку достали из подвала без сознания. Сначала все думали, стала жертвой педофила. Но оказалось, что сама там пряталась все эти 1,5 дня, боялась уже не родителей, а вахтершу.

«СНОВА В ШКОЛУ»

Сейчас 10-летняя школьница, которую искал весь Карасук, чувствует себя хорошо и уже в субботу, накануне праздника Крещения, выпишется из больницы. Врачи не нашли у нее только небольшие воспаления на теле от переохлаждения. Уже в понедельник девочка вернется в свой четвертый класс.

– У нас это вообще впервые – чтобы дочка потерялась. Все спрашивают, почему ребенок ушел из дома – она никуда не уходила, у нее не было на это причин. Никто телефон у нее не отбирал, она его просто оставила дома. Девочку мы удочерили еще в два года, она у нас никогда не сбегала. Кто хотел помогать – они участвовали, а не записывали голосовые сообщения или ругали семью в чате, – добавил Евгений.

Впрочем, правоохранители говорят, конфликт между родителями и ребенком все-таки был: ругали за не очень хорошую успеваемость, вот и сбежала…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755118" frameborder="0"></iframe> Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала.

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