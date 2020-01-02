«Это просто ужас какой-то!»: зоозащитники отобрали у сибирячки пекинеса, пристроили в добрые руки, а потом потеряли на прогулке

Для сибирячки Натальи Долгих новогодние праздники сопровождались совсем не такими приятными хлопотами, как хотелось бы. Женщина несколько дней пытается вернуть домой своего домашнего любимца – пекинеса по кличке Цыпа. Пес пропал 28 декабря, когда ждал свою хозяйку из магазина. Цыпа не был привязан, по сути собака была на самовыгуле, за что теперь хозяйка себя корит.

"МОЙ ПЕС - СВОБОДОЛЮБИВЫЙ"

- Хотела быстро забежать в магазин, а собаку оставила рядом, у крыльца супермаркета. Возможно, я неправа в том, что не надела на него поводок и ошейник, но проблема в том, что мой пес – свободолюбивый! Сколько раз мы не пытались гулять с ним таким образом, он всегда сбрасывал и ошейник с адресом, и поводок. Поэтому с тех пор я просто беру его с собой на улицу. И я спокойно заходила в магазин, отпуская его одного гулять во двор, находящийся рядом. Когда я его звала – он сразу же прибегал на мой голос, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Долгих. - А тут вот такая ситуация… Отлучилась я минут на 15, не больше, выхожу из магазина, смотрю – а собаки нет! Мой маленький Цыпа пропал! Я начала его звать, а в ответ – тишина. Я чуть с ума не сошла, быстро забежала домой, оставила пакеты и пошла искать своего песика. В голове уже тогда были мысли, что его кто-то забрал, но я старалась их от себя отгонять. В итоге, искали мы его всю ночь - а толку ноль. Я уже и объявления в сети написала, думала, это поможет.

Наталья уверяет, что пес был любимцем семьи. Фото: предоставлено Натальей Долгих.

Это помогло. Однако, совсем не так, как предполагала Наталья. Знакомые, узнавшие о ее беде, отправили ссылку на объявление, в котором женщина активно искала дом ее пропавшей собаке. В объявлении говорилось, что пес бегал по улице как бродячий.

- Это просто ужас какой-то, я, когда увидела это объявление, даже не знала, что сказать. Какие-то чужие люди отдают моего Цыпу другим чужим людям! Разве так можно? – возмущена сибирячка. - Когда я с этими горе-доброжелателями связалась, оказалось, что собаку к тому моменту они уже отдали другой женщине, по их словам - зооактивистке. И вообще, им местные жители сказали, что пес уже месяц бродит один по району и хозяевам своим не нужен. Ну это же абсолютная чушь! Цыпа для нас – член семьи! Он и в одной кровати с нами спит, и ест буквально из одной с нами посуды. Он даже в руки чужим людям не дается – только нас признает как хозяев.

"МЫ ЗАВЕЛИ СОВСЕМ ПРОДРОГШУЮ СОБАКУ В ПОДЪЕЗД"

Наталья уверена – ее пса забрали с улицы не из жалости, а по расчету. Чтобы потом выгодно продать. Однако у Марии, той самой женщины, что нашла для Цыпы новый дом, на этот счет совсем иное мнение.

- Мой муж рассказал мне, что около мусорных баков рядом с нашим домом уже долгое время сидит совсем один маленький песик. А ведь тогда на улице были сильные морозы – особенно под вечер, - рассказала КП-Новосибирск Мария. - В итоге, мы с супругом подождали какое-то время, а потом решили пойти посмотреть, там ли еще эта собака, и если это так, то забрать бедное животное с собой - в тепло. Как оказалось, пес действительно все еще сидел там: при этом, на нем не было ошейника, поводка. Мы пообщались с местными собачниками, созвонились со старшей по дому, около которого нашли пса, – все как один утверждали, что видят его одного в этой местности примерно с ноября. Пес бегает один по улицам, иногда его подкармливают сердобольные прохожие. А несколько раз его хозяев даже пытались разыскать с помощью интернета – выкладывали фото в сеть, писали посты с объявлениями о найденной собаке. Но результатов это не давало. Тогда мне пса стало просто жалко – если он действительно уже несколько дней один бегает на морозе, то ничем хорошим для него это не закончится. Мы завели уже совсем продрогшую собаку в подъезд, чтобы он немного согрелся, и сделали фото для объявления, чтобы попытаться как можно быстрее найти ему дом. К сожалению, оставить пекинеса у себя я не могла – у меня у самой собака, которая не в восторге от новых питомцев. Объявление я выложила в Инстаграм, и люди сразу начали откликаться. Причем, я ни слова не сказала о деньгах!

Вот такое объявление в Инстаграме увидела хозяйка Цыпы.Фото: СОЦСЕТИ

Так как хозяева пса не давали о себе знать несколько дней, Мария решила отдать своего найденыша девушке, помогающей попавшим в беду животным. И Цыпа уехал вместе с ней на ОбьГЭС. Однако, по словам Марии, у них с зозащитницей был уговор – если вдруг хозяин все же появится, то она с ним свяжется, вернет собаку. А буквально на следующий день, телефон Марии разрывался от звонков владельцев пекинеса.

ПОИСКИ ЦЫПЫ

- Мне позвонил в ночь на 30 декабря какой-то мужчина, утверждавший, что я забрала его собаку. Я начала расспрашивать его, кто он вообще такой и является ли он хозяином этого пса, - вспоминает Мария. - В ответ я услышала, что он друг семьи, у которой жил пекинес. Он требовал вернуть собаку, говорил, что найдет меня и вопрос будет решаться по-другому. Без мата в разговоре тоже не обошлось. Ночью же я ему отправила номер девушки, которая вызвалась приютить пса. Но на следующий день он мне снова звонил с вопросом: «Где моя собака?». Потом я еще в сети видела объявления от его имени о пропаже пса. Так и запутаться недалеко: чья это вообще собака? И кто ее в итоге оставил одну на морозе?

Наталья информацию об этом звонке не отрицает. Говорит, с поисками собаки действительно помогал хороший знакомый семьи. Он также размещал объявления в соцсетях, искал тех, кто мог что-то знать о Цыпе. А когда Наталья узнала, что ее любимец уже отдан другим людям, то она сама попросила приятеля позвонить по номеру телефона автору объявления.

Пекинеса пристроили в добрые руки, но он вскоре пропал на прогулке.Фото: СОЦСЕТИ

ПЕКИНЕСА ТЕПЕРЬ ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

Наталья уверяет, если бы звонила сама – не удержалась бы от крика и возмущений. Но в итоге, женщинам все же пришлось поговорить без посредников.

- Она позвонила мне 31 декабря, начала кричать, грубить. Требовала номер телефона той девушки-волонтера, которой я отдала пекинеса. Хотя, я уже сбрасывала его тому самому мужчине – другу семьи. Но, видимо, они друг с другом тоже договориться не могут. В итоге, я отправила контакты и ей тоже – не хотелось дальше вступать в этот конфликт. У меня вообще была одна цель – спасти собаку, и все, - рассказала Мария.

Когда Наталья связалась с новой хозяйкой пса, зоозащитница сообщила ей, что пес пропал во время прогулки. Некого отдавать. Наталья в эту историю не верит и уже написала заявление в полицию, считая, что пекинеса у нее попросту украли.

По словам зоозащитницы, собака снова потерялась. Фото: предоставлено Натальей Долгих

- Я уже не знаю просто, что и думать! Почему собака без ошейника и поводка считается ничьей, и никаких прав я на нее не имею? Вот и что прикажете делать в такой ситуации? – вздыхает Наталья Долгих. - То ли мой мальчик действительно потерялся и сейчас бродит где-то по улицам, испуганный и замерзший, то ли эта женщина вообще мне врет и просто не хочет его отдавать, на связь она выходит с большой неохотой. Сейчас я точно знаю только одно – я готова на все, чтобы вернуть Цыпу домой!

К сожалению, корреспондентам КП-Новосибирск тоже не удалось связаться с зоозащитницей, приютившей пекинеса.

КП-Новосибирск будет следить за развитием этой истории.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"СОБАКУ НАДО ОТДАТЬ"

Смогут ли полицейские помочь сибирячке вернуть своего домашнего любимца, мы спросили у юриста Константина Зиновева.

- По закону, на животных распространяется режим имущества. Конечно, назвать их вещью нельзя, но технически, если их можно купить или продать, то, соответственно утрата животного будет расцениваться как утрата имущества. Поэтому и кража животного, если она имела место быть, будет рассматриваться как тайное хищение чужого имущества. Однако, чтобы назвать что-то хищением, необходимо, чтобы присутствовал такой элемент, как умысел. И в данной ситуации правоохранителям как раз и предстоит выяснить, был ли здесь этот умысел: то есть, знали ли люди, что забирают чужую собаку. И если будет установлено, что они не знали, что данная собака уже кому-то принадлежит, то обвинить этих людей в краже будет нельзя. Но вне зависимости от того, выльется ли эта ситуация в уголовное дело, собаку обязаны вернуть владельцу. Но и ему, конечно, придется как-то доказать, что это животное действительно ему принадлежит. В идеале – должны быть на собаку документы. Но в целом, будут рассматриваться любые доказательства: фото, видео, свидетельские показания. Кроме того, стоит здесь отметить так же то, что на улице собака находилась без каких-либо опознавательных знаков. А у нас в стране существует закон, согласно которому выгул домашнего животного на улице должен производиться при наличии ошейника, поводка и при необходимости – намордника.

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