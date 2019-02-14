«Хочу вернуть своего Жорика»: зоозащитница натравила полицию на пенсионерку, у которой сама же забрала собаку

Новосибирские зоозащитники не отдают пенсионерке ее собственную собаку. История длится почти месяц. Напомним, пес Жорик убежал от хозяйки во время прогулки. Бабушка выгуливала его не на поводке. Животное нашла Анна Стародуб, известная в городе зоозащитница, руководитель фонда помощи животным «Варежка» и владелица котокафе «Мурчим». Девушка категорически отказалась отдавать Жору хозяйке-пенсионерке и передала его новым хозяевам. Мол, те будут заботиться о животном лучше - собака будет на привязи, ее кастрируют... Тогда пенсионерка Валентина Горюшина написала заявление в полицию, что Жорика у нее по сути украли.

Волонтеры отказались возвращать хозяйке подобранную на улице собаку.Анна Стародуб, руководитель благотворительного фонда "Варежка"

НЕ ОТДАСТ - БУДЕТ СУД

Сегодня женщина впервые встретилась с Анной Стародуб, приехав вместе с журналистами к ней на работу - в котокафе. Встреча прошла со скандалом.

- Анна отреагировала на меня крайне негативно. Так агрессивно была настроена!

Журналистов выставила за дверь, даже полицию вызвала, но поговорить со мной в итоге согласилась, - рассказывает Валентина Горюшина, хозяйка Жорика. - Я спросила: «По какой причине вы себя так ведете?» - на что получила ответ: «Вы мне не указывайте!» Я - пожилой человек, со всей душой к ней. Не ругалась. Я просто хочу вернуть своего Жорика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687788" frameborder="0"></iframe> Новосибирские зоозащитники не отдают пенсионерке ее собственную собаку.16 января у Валентины Горюшиной пропала собака. Ее нашли волонтеры. Но зоозащитники теперь отказываются отдавать пса обратно.Даба ДАБАЕВ

Пенсионерка дала понять, что настроена крайне решительно: если зоозащитница не вернет ей пса добровольно, то хозяйка заберет его через суд.

- Это моя собака. И не Анне меня судить. Я дала ей шанс мирно отдать собаку. Мы ждем до завтрашнего вечера, а потом обратимся в суд, - предупреждает женщина.

Она с юристом уже подготовили пакет документов.

- Мы собираемся обращаться в прокуратуру. В полиции нам отказали, - поясняет Валентина Горюшина. - Написали, что нет состава преступления. Но Анна незаконно удерживает мою собаку!

При этом Жорика уже успели кастрировать.

- Какое она имела право это делать! Еще и мне предъявила: «На меня столько грязи вылили в интернете…» А при чем здесь я? Она сама спровоцировала ситуацию, - рассуждает пенсионерка. - Зачем она говорила, что я плохая, а собака с когтями, неухоженная. Это же все неправда.

У Валентины Горюшиной после того, как ее дом опустел, а любимец находится непонятно где, начались серьезные проблемы со здоровьем. Женщина наблюдается у врача и постоянно плачет и пьет таблетки от давления. Но при этом сдаваться не намерена.

- Я верну его, - надеется бабушка. - Никому Жорика не отдам.

ПРОКУРАТУРА ВСТАЛА НА СТОРОНУ БАБУШКИ

Закон в данном случае однозначен: животное должны вернуть собственнику.

- Юридически собаки, кошки - это имущество, объекты гражданских прав. Даже если женщина не разместила на ошейнике адрес и имя питомца, это не значит, что он ей не принадлежит. Если я прихожу в кафе и оставляю без присмотра пальто, оно же не перестает быть моим. Не должен я лычки пришивать, - говорит Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области. - Женщина, конечно, должна была принять меры по сохранению своего имущества. В законе говорится об ответственности за оставление собак в общественном месте без присмотра. За это предусмотрен штраф. Но если оценивать действия зоозащитницы, то она должна вернуть имущество владелице. Человек может предоставить фотографии с питомцем, чтобы доказать, что он принадлежит ему, или свидетельские показания.

Гражданский кодекс Российский Федерации, а именно статьи 230 и 231, дают четкие указания, как поступать, если вы нашли беспризорное животное.

- Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника, - написано в законе.

Пенсионерка хочет вернуть себе своего Жору. Фото: Анастасия Рагино.

Если за полгода хозяин не объявился, нашедший собаку «приобретает право собственности на нее». Но если владелец успел сообщить о себе, то должен расплатиться за хранение его имущества. Он обязан оплатить все расходы того, кто приютил питомца. А Валентина Горюшина и не отказывается:

- Я предлагала купить или корм, или лекарства, в общем, что скажут. Только бы Жорика вернули.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием этой истории.