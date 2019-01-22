2019-01-22T13:02:45+03:00
Общество

«Бабушка пятые сутки не спит»: волонтеры отказались вернуть пенсионерке потерянного пса

Собаку нашла руководитель известного благотворительного фонда помощи животным
Александра БРУНЯ
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За Жору, а именно так зовут эту собаку, разгорается настоящая война. Фото: Анастасия РагиноЗа Жору, а именно так зовут эту собаку, разгорается настоящая война. Фото: Анастасия Рагино
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Конфликт разгорелся вокруг маленькой собачки, похожей на породу корги, в Новосибирске. Животное подобрали на улице и решили пристроить в новую семью, несмотря на то, что нашлась его первая хозяйка.

Пса подобрала в Первомайском сквере руководитель благотворительного фонда «Варежка» Анна Стародуб:

— Я нашла пса без клейма, без чипа и даже без адресника. По закону любое животное, найденное на улице без своего владельца, является безнадзорным и может быть законно с улицы изъято любым человеком, — рассказала в соцсетях о ситуации Анна Стародуб. — Собака была подобрана, тут же было выставлено объявление о том, что мы ищем старых хозяев.

Кобелек отправился на передержку и очень понравился семье, которая его приняла. Но затем объявилась его настоящая хозяйка.

— До воскресения никто пса не искал, — добавила Анна. — Поступило несколько звонков от разных людей, которые сказали, что пес часто бегает на самовыгуле без хозяйки. Такие животные опасны для людей и для самих животных. Пес остается в новой семье. Чувствует себя прекрасно, в ближайшее время будет кастрирован и привит. Животные — это ответственность. Определитесь кого вам жалко. Завел собаку — следи за ней, выгуливай на поводке, убирай дерьмо, сделай чип, повесь адресник.

В соцсетях из-за этого решения разгорелся нешуточный конфликт.

— Собаку не возвращают! Понятия не имеем, почему! Хозяйка с приютом связалась, они не хотят возвращать и все. Кидают трубки и говорят, что нашли нового хозяина. Мы, как соседи, очень переживаем, — написала в комментарии под фотографией собаки Анастасия Рагино. — Соседка пятые сутки не спит, она бабушка, сердечник. Пес всегда был рядом с ней и воспитан хорошо. Она его щенком подобрала и тогда мы так и не смогли никуда его пристроить. Никому не нужен был! А тут воспитанный и красивый взрослый пес сразу понадобился. Ухоженный, дружелюбный, как и его хозяйка.

Прежняя хозяйка пса настроена решительно:

— Она уже написала заявление в полицию, но пока его не отнесла. Надеется, что все решится мирным путем.

Волонтеры отказались возвращать хозяйке подобранную на улице собаку.Анна Стародуб, руководитель благотворительного фонда "Варежка"

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