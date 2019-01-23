2019-01-23T13:09:55+03:00
Общество

Отдайте Жорика: в Новосибирске бабушка через полицию пытается вернуть свою собаку

Хозяйка отданного в чужую семью пса написала заявление в полицию на волонтеров
Надежда ЯРКОВА
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Бабушка написала заявление в полицию на новосибирский приют, который отдал её собачку в новую семью.Бабушка написала заявление в полицию на новосибирский приют, который отдал её собачку в новую семью.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Новосибирске бабушка через полицию пытается вернуть себе свою собаку, отданную приютом в другую семью.

Хозяйка найденной собачки написала заявление в полицию на новосибирский приют «Варежка», который отдал ее песика в другую семью.

Напомним, конфликт разгорелся вокруг маленькой собачки, похожей на породу корги. Ее в Первомайском сквере нашла руководитель известного благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Анна Стародуб. Оттуда кобелек отправился на передержку и очень понравился семье, которая его приняла. Однако вскоре нашлась его настоящая хозяйка — пенсионерка Валентина Горюшина, которая очень скучает по своему другу, которого, кстати, зовут Жора. Она требует, чтобы ей вернули ее песика, однако руководитель фонда намерена оставить его в новой семье. Пенсионерка настроена решительно и намерена вернуть себе свою собачку. Сегодня она вместе с подругой пошла с заявлением, которое она написала, но надеялась, что ей вернут собачку мирным путем, в управление МВД на Демьяна Бедного.

— Заявление в полиции на приют «Варежку» приняли. После нас отправили в Центральное отделение на Мичурина 27, чтобы там подтвердили, что заявление прошло. В полиции сказали, что в течение 10 дней ждать ответ, — добавила хозяйка Коржика.

В соцсетях из-за собачки также разгорелся нешуточный конфликт. Новосибирцы поддерживают первую хозяйку и пытаются помочь ей вернуть Жору домой.

Пенсионерка хочет вернуть себе своего Жору. Фото: Анастасия Рагино.

Пенсионерка хочет вернуть себе своего Жору. Фото: Анастасия Рагино.

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