«За раз съедает три пачки сигарет»: правда и мифы о популярных табачных «пастилках»

В Новосибирске одна за другой случились две смерти подростков. Друзья одного мальчика рассказывали, что школьник употреблял снюсы, и это было именно отравление никотиновыми бумажками. Другой подросток вдыхал газ из баллончика для заправки зажигалок. Мы поговорили с главным детским психиатром-наркологом регионального минздрава Ниной Михайловной Кошляк и проверили те утверждения, на которых построен бизнес торговцев.

1. Снюсы - это не наркотик: состав не опасен, ничего запрещенного внутри нет.

- Снюс - это психоактивное вещество, которое не входит в список сильнодействующих и психотропных. Но вред и опасность от их употребления не меньше. Снюс - это вид табачного изделия - размельченный увлажненный табак. «Пастилку» помещают между верхней губой и десной на достаточно длительное время, от 5 до 30 минут. При этом никотин не попадает в легкие с дымом, а всасывается через слизистую оболочку рта, очень быстро оказывается в крови и, как следствие, в головном мозге. Выглядит он как пластиночка - бывает мини (около 0,4 г), обычная (от 0,8 до 1 г), большая (от 1,5 до 2 г). В составе снюсов вода, соль, сода, никотин, ароматизаторы и какие-то связующие вещества. Снюс содержит большую дозу никотина, поэтому опасен.

2. Он продается в магазине, значит, все нормально.

- Начнем с того, что этот товар не сертифицированный, поступил в Россию где-то с 2004 года, а в декабре 2015-го был запрещен согласно закону об охране здоровья граждан, потому что был признан видом сосательного табака. В феврале 2016 года производители снюса поменяли маркировку - сделали его жевательным табаком, и запрет снова сняли. Снюс продается в магазинах, примерно 300 рублей пачка. Сигареты - товар сертифицированный, снюс - нет, то есть мы не можем верить тому, что написано на упаковке, на 100%. Но даже если поверим, дозировка все равно огромная.

3. Снюс употребляют, чтобы бросить курить.

- Снюс опасен, и для некоторых - смертельно. В самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина. Если указана цифра - 1 г никотина - это во сколько раз больше? В одной пластиночке может содержаться количество никотина, которое соответствует трем пачкам сигарет. Утверждение о том, что с помощью снюса можно бросить курить, - миф. Снюс содержит большое количество никотина и гораздо быстрее вызывает никотиновую зависимость, нежели курение обычных сертифицированных сигарет. Смертельная доза для ребенка массой от 46 до 60 кг - это 1 мг на 1 кг, поэтому ребенок, взяв в рот хотя бы одну пластиночку даже малой дозировки, может погибнуть.

4. Знаю, что дети во дворе употребляют снюсы, но никто не умер. Почему так?

- Случаев гибели не столько, сколько его употребляют. Почему ребенок не успевает погибнуть? Как говорят сами подростки, они успевают выплюнуть пластинку. Она вызывает очень сильное жжение губы, десны. Длительное время держать эту «пастилку» во рту невозможно, то есть, со слов подростка, если берешь максимальную дозировку, то снимаешь с пластинкой полгубы. Подростки сплевывают большое количество неприятной слюны, у них возникает тошнота, открывается рвота, а это уже состояние передозировки. Причем если подростки постарше, лет 16 - 17, сплевывают пластинку, то те, кто помладше, бывает, держат ее во рту до последнего - пластинка ведь ароматизирована (банан, малина и пр.). Так они получают передозировку, далее возможен летальный исход.

5. Если я (подросток) буду дозированно употреблять снюс, то ничего страшного не случится?

- Кроме смерти, снюс вызывает воспалительные заболевания полости рта. Под губой возникает язва, впоследствии это состояние усугубляется, приводит к развитию раковых заболеваний. При проглатывании этой слюны, которая содержит большое количество никотина и соли, развиваются воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы в желудке, пищеводе и кишечнике, происходит нарушение стула, открывается рвота. Из-за никотина в таких количествах замедляется рост организма, нарушаются функции иммунной системы, человек начинает часто болеть, нарушается психика. Развивается психическая, а потом уже и физическая зависимость.

6. Как взрослые могут заметить, что подросток или ребенок употребляет снюс?

- Явных признаков нет: от ребенка табаком не пахнет - пастилки ведь ароматические, с фруктовыми запахами. В психическом плане перемены такие: в перерывах потребления возникают нарушение настроения, то есть апатия, раздражительность, агрессия. Ребенок начинает плохо учиться. Случаются конфликты в школе, с родителями, нарушается концентрация, память. Когда появляется физическая зависимость, круг интересов сужается только до снюсов. В перерывах между употреблением нарушается сон, аппетит, повышается потливость, появляется общая слабость, недомогание плюс перечисленные психические нарушения. Из-за большого количества никотина, длительно находящегося во рту, дополнительно возникает заболевание слизистых полости рта и всего желудочно-кишечного тракта.

7. Сниффинг - слово новое, что оно означает?

- Это токсикомания, достаточно давняя история. Сам по себе сниффинг - это вдыхание газа из туристических баллончиков или баллончиков для заправки зажигалок. Этот газ относится к токсикоманским веществам, как многие другие. Группа психоактивных веществ, которые употребляются путем вдыхания через рот или нос. Список газов и испарений шире, не будем подробно перечислять. В основе всех этих субстанций лежат такие соединения, как ацетон, четыреххлористый углерод и др. Все эти вещества относятся к ядам, то есть токсикомания оказывает не только опьяняющее действие, но и серьезно разрушает ткани и органы человека, влияет на спинной и головной мозг, на весь человеческий организм.

8. Насколько опасен сниффинг?

- Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра и токсического отека в мозге. Может произойти закупорка дыхательных путей рвотными массами, отек легких. Пропан, бутан и изобутан, содержащиеся в газах, способны вызвать при вдыхании аритмию и остановку сердца. А систематическое употребление быстро сказывается на работе мозга, приводит к необратимому снижению интеллектуальных способностей.

9. Как действует газ?

- Средний возраст детей, употребляющих такие вещества, - 8 - 15 лет. Собираются в основном группами, после 2 - 5 вдохов уже появляется легкое головокружение, шум в голове, першение в горле, слезы, слюнотечение, двоение в глазах и легкое оглушение, зрачки расширяются, пульс учащается, затрудняется концентрация внимания. Если вдыхание прекращается, то состояние опьянения через 10 - 15 минут сменяется какими-то неприятными ощущениями (тяжесть в голове, головные боли, появляется специфический сладковатый привкус во рту, тошнота, может быть рвота, это состояние может продолжатся около 2 - 3 часов). Потом оглушенность и расслабленность сменяются беспокойством и иногда возбуждением, повышается настроение, наблюдается психосенсорное расстройство, искажаются формы, размеры предметов, цвета становятся более яркими. Возникает симптом «эхо», когда какие-то слова превращаются в бесконечное эхо. Постепенно возникают галлюцинации. Галлюцинации обычно зрительные, иногда к ним присоединяются слуховые, причем они могут сами приходить, а могут - как на заказ. То есть ребенок может «заказать» какой-то мультик и посмотреть его.

10. Как заметить, что ребенок стал токсикоманом?

- У детей характерный цвет лица - они бледны, под глазами - синева, оттенок кожи - зеленый. После ингаляции от них исходит неприятный запах - как от летучих растворителей, может появляться озноб с повышением температуры.

11. Есть еще какие-то зависимости, которым подвержены современные дети, а их опасность недооценена?

- Достаточно давно уже в ходу электронные сигареты. Родители зачастую звонят и спрашивают, вредны ли они. В интернете написано, что вредности, в принципе, нет. Электронная сигарета содержит никотин, безникотиновые картриджи - миф. Этот товар не сертифицирован, поэтому никому не известно, какое количество никотина ребенок получит из картриджа. В случае использования электронных сигарет также возможна передозировка, вплоть до летального исхода. Пар, как и смолы от сигарет, также оседает в виде капелек на альвеолах. Электронные сигареты взрываются. Если это случается, когда такая сигарета во рту, потом приходится прибегать к пластическим операциям. Если прибор взорвался в руках, может оторвать кисти, пальцы.

Во время разговоров с подросткам часто слышу, что лет в 17 они пытаются пробовать все: месяц «кидает» насвай, месяц - снюс, месяц - сигареты, потом - электронные сигареты, потом - все сначала. Основная проблема в том, что подростки верят интернету - считают, что там написана только правда. На лекциях я говорю подросткам, что этот товар не сертифицированный, содержит никотин. Они поднимают руки и громко кричат, что на самом деле это все сертифицировано, ведь все продается легально, а если бы было запрещено, то не продавалось бы. На данный момент интернет сильнее врачей-наркологов.

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