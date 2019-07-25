Убийца таксистки устроил массовый побег из ИВС: следователь рассказал о деталях громких новосибирских дел

Наш собеседник - руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

РЕВОЛЮЦИЯ - НА ДЕНЬГИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ»

Новосибирск мог стать центром всероссийского переворота и массовых убийств. Запрещенная в России организация «Артподготовка» планировала осуществить в стране настоящую революцию - с поджогами, убийствами, свержением власти. Готовились месяцами, вербуя новых членов и собирая союзников.

Преступные филиалы действовали в разных городах страны. А Новосибирск мог стать столицей экстремистского движения - именно в нашем городе сообщники договорились захватить телевидение и установить свое вещание.

Вячеслава Добрынина задержали в момент изготовления коктейля Молотова.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Лидер движения Вячеслав Мальцев через интернет готовил заговорщиков к одновременным мятежам. План был такой: 4 ноября 2017 года выйти на митинги, в конце которых, не расходясь, напасть на полицейских.

- Мы анализировали преступную деятельность фигурантов в разных городах, сценарии у всех были похожими. Но новосибирская ячейка планировала и свое вещание. Преступники достали план телерадиокомпании, намеревались проникнуть внутрь, захватить сотрудника и с его помощью запустить в эфир нарезку выступлений Мальцева. Была уже приготовлена запись в разных форматах. В ней лидер призывал всех выходить на улицы и подключаться к массовым беспорядкам, - рассказывает Владимир Бондаренко.

Эта переписка стала одним из вещественных доказательств.

Масштабность того кошмара, который готовили преступники, можно представить по их переписке в мессенджерах: «Выйти на улицы, собрать народ, максимально переагитировать противника и отправиться в Москву», «Силовики давно не люди, это теперь куски мяса, не более, и их нужно резать», «Давай с «молотовым» выйдем 4 ноября к вокзалу!»

Коктейли Молотова - бутылки с зажигательной смесью - уже были. И готовились новые.

- Вячеслава Добрынина - одного из соучастников - задержали как раз в момент изготовления такого коктейля Молотова. Во время расследования специалисты-взрывотехники поясняли: состав изготовлен таким образом, чтобы огонь максимально быстро распространялся, «прилипал» к одежде и другим поверхностям. Также у Добрынина изъяли укороченный карабин, - описывает задержание наш собеседник.

Веды, ружье и пистолет – что изъяли у преступников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

У экстремистов была даже своя касса. Формировалась за счет «благотворителей». Мятежники раздавали листовки, находили союзников (которые, впрочем, плохо представляли, о чем идет речь) и собирали с них пожертвования.

Три лидера новосибирской ячейки предстали перед судом. Один получил 3 года общего режима, второй - 2,5 года условно, третий - принудительное лечение.

УБИЙЦА НОВОСИБИРСКОЙ ТАКСИСТКИ УСТРОИЛ ПОБЕГ ИЗ ИВС

«Полиция устанавливает очевидцев происшествия с участием автомобиля Nissan Sunny, в котором было обнаружено тело женщины 1965 года рождения. Происшествие имело место 15 декабря в период с 0 до 1 часа ночи на Бугринском мосту», - такое сообщение МВД разослало минувшей зимой.

Таксистка дежурила у «Метро «Речной вокзал». Взяв очередных клиентов, не вернулась. А утром ее - избитую и мертвую - нашли в машине на Бугринском мосту.

- При ней не было денег и мобильного телефона. Затем удалось зафиксировать, что с ее телефона кто-то выходил на связь с Республикой Тывой. Так мы установили причастность к преступлению трех уроженцев Тывы. Они находились в Новосибирске, выпили, вечером взяли такси. В поездке один из пассажиров предложил напасть на женщину, обсуждали это на тувинском языке, - сообщает страшные подробности руководитель следственного отдела.

Указывая дорогу, приехали с жертвой в безлюдное место и там набросились. Избили, а один из пассажиров задушил жертву шарфом. Машину планировали перегнать в Тыву, но слишком рано закончился бензин: не успели доехать до заправки. Так что машину вместе с изувеченным телом бросили там, где встал автомобиль - на мосту.

На Бугринском мосту нашли автомобиль с телом убитой женщины. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Эти трое пассажиров оказались бывалыми уголовниками. Но и на этом убийстве их преступления не закончились.

- Один из фигурантов находился в изоляторе в Туве, где его судили за другое преступление. Должны были скоро перевезти в Новосибирск, но он соверши побег. Напал на сотрудника ИВС, выпустил других арестантов, - приводит еще один факт Владимир Бондаренко.

Это произошло 14 апреля. Два преступника напали на конвоира. Душили, пока тот не потерял сознание. Еще и полоснули ножом. Забрав ключи, открыли две камеры и рванули на свободу. Всего сбежали девять человек!

Всех беглецов постепенно переловили. Но возвращение в Новосибирск 31-летнего Орлана Кужугета отложилось. Теперь в его деле прибавилось еще несколько уголовных статей.

У НОВОСИБИРСКОГО МАНЬЯКА СТИРАЛАСЬ ПАМЯТЬ

Экс-милиционера Евгения Чуплинского Верховный суд признал виновным в 19 убийствах. По данным следствия, преступник в течение многих лет расправлялся с проститутками. Кровавая серия началась еще в прошлом веке - в 1998 году. До сих пор в СМИ освещены не все подробности этого расследования. Оно осложнялось еще и тем, что преступник сам забывал даты и детали.

- Иногда он сам не мог разграничить, где и когда совершил очередное убийство. Когда давал показания, различал факты по цвету своего автомобиля. Во время серии у него сначала была«восьмерка» серого цвета, а потом - зеленого. Вспоминая, говорил: «Во время этого убийства была слякоть. У меня была серая машина. Помню, когда ее продал. Значит, это была весна 2000 года», - говорит Владимир Геннадьевич.

Евгений Чуплинский рассказывал о преступлениях, но потом отказался признавать вину. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Чуплинский рассказывал, что память сразу стирала некоторые факты. Помнил, например, что накануне ехал в автомобиле с путаной, но не помнил, как закончился день. Бежал к машине, открывал багажник. И, увидев, что он пуст, понимал, что пассажирка осталась живой.

Дело новосибирского Джека-потрошителя изрядно запуталось, когда правоохранители нашли руны: они были расставлены по кругу недалеко от очередного места преступления. Тогда возникла версия, что преступления носят культовый характер. Оказалось, нет. Вот еще одна деталь: жертвой того убийства стала девушка из Белоруссии.

Как расследовали дело новосибирского маньяка 00:00 00:00

- Приехала в Россию, у нее здесь никого не было. Личность установили благодаря тому, что незадолго до смерти была задержана в наркопритоне. Сотрудники пришли задерживать организаторов, а она приезжала за наркотиками. У нее откатали пальцы, записали данные. По этим отпечаткам и опознали труп, - вспоминает Бондаренко.

Прежде чем Чуплинского вычислили по геномной экспертизе, к новосибирской серии «примеряли» ангарского маньяка Михаила Попкова. Не сошлось.

Чуплинского проверили на связь с убийствами девушек в Барнауле.

А теперь и Чуплинского проверяют: не убивал ли он в других регионах. Так, выясняли его на причастность к делу абитуриенток барнаульского политеха. Там девушки становились жертвами преступлений с 1998 по 2000 годы. Главный подозреваемый покончил с собой, но правоохранители до сих пор сомневаются: на того ли человека думали? И все-таки пришли к выводу: барнаульский маньяк - не Чуплинский.

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