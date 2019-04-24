«Веды вернуть, патроны забрать»: в Новосибирске лидерам «Артподготовки»* прописали психиатра и колонию

В Новосибирском областном суде зачитали приговор лидерам экстремисткой ячейки «Артподготовка», которая запрещена в России. На скамье подсудимых оказались трое: Анатолий Плотников, Александр Комаров и Вячеслав Добрынин.

- А кто столько СМИ нагнал? Пошли вы к чертовой матери! - первое, что сказал журналистам Комаров, которого завели в клетку.

- Россия будет свободной и станет такой страной! - тут же донесся возглас из зала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705106" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске зачитали приговор экстремистам, которые хотели захватить телевидение и свергнуть власть.Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПАТРОНЫ ОТДАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Навестить подсудимых на оглашение приговора явилась группа поддержки. Бывает, близкие ходят на процессы в святой уверенности, что родных судят по ошибке, ни за что… Здесь - другое. Всем понятно, что уголовники пытались учинить переворот, но в глазах союзников они чуть ли не герои.

- Саня, улыбнись! - кричат они Александру Комарову, для которого гособвинение попросило самый суровый срок.

Александр Комаров протестовал против СМИ на приговоре.

Контингент и этих, и других «революционеров», которые в разных точках России замышляли свержение власти, весьма выразителен. Явно не гении и таланты. В Новосибирском облсуде одному даже прописали принудительное лечение. Суд деликатно не стал акцентировать внимание на диагнозе - по закону не положено.

А вот другим, кого психиатры признали вменяемыми, «прописали» колонию: Комарову - 3 года общего режима, Плотникову - 2,5 года условно.

Веды, ружье и пистолет – что изъяли у преступников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Наряду с видами наказания определили судьбу вещдоков.

- После вступления приговора в законную силу книги «Славяно-Арийские веды», изъятые у Плотникова, вернуть Плотникову. 23 патрона калибра 5,6 миллиметра, находящиеся на хранении в дежурной части отдела полиции «Новосибирский», передать на склад вооружения в Центр хозяйственно-сервисного обеспечения Главного управления МВД России по Новосибирской области для их уничтожения. Изъятые у Плотникова три патрона 16-го калибра, ружье 12-го калибра в чехле, 19 патронов 12-го калибра к нему, травматический пистолет «Иж», магазин для патронов, семь патронов к нему вернуть осужденному Плотникову, - называл судья изъятый «реквизит».

Эта переписка стала одним из вещественных доказательств.

«СИЛОВИКИ ДАВНО НЕ ЛЮДИ»

Новосибирских «революционеров» задержали 5 ноября 2017 года. В тот день массовые аресты прошли по всей стране. Тогда на улицы вышли сторонники Вячеслава Мальцева, лидера запрещенного в России движения «Артподготовка». Экстремисты сами анонсировали свою акцию в соцсетях. В региональных группах в соцсети «ВКонтакте» бурлило обсуждение о захвате власти, а в группах, созданных в Telegram, всерьез обсуждалось, как обесточить Новосибирск и даже убить полицейских. Вот лишь несколько диалогов «революционеров» из их закрытого чата.

- Ну, учитывая то, что можно воплотить такую идею. Такие мини-революции делать в региональных городах - Нск, Красноярск, Барнаул, Омск, Томск и прочие города. Потом все это в Мск.

- Выйти на улицы, собрать народ, максимально переагитировать противника и отправиться в Москву.

***

- Но все-таки есть те, которые считают нас своими соратниками, несмотря ни на что. Это либералы и борцы с коррупцией... И они готовы присоединиться к нам в назначенный час...

- Ну да, давай тоже с Молотовым выйдем 4 ноября к вокзалу!

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- Силовики давно не люди, это теперь куски мяса, не более, и их нужно резать.

Фрагменты переписки «революционеров».

Экстремисты хотели посадить в кресло нового губернатора Новосибирской области. Симпатии некоторых даже склонялись к Василию Юрченко, которого президент в 2014 году снял с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Но в итоге планам не суждено было сбыться. И сел не новый человек в губернаторское кресло, а сами заговорщики - в СИЗО.

Заплатить за назначенного адвоката, все-таки, придется. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ по Новосибирской области и областного ГУ МВД. В ходе проведенных обысков на стадии предварительного следствия были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого коктейля Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему. Приговором Новосибирского областного суда 58-летний мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы, 53-летний - к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы условно, а 41-летний мужчина направлен на принудительное психиатрическое лечение, - резюмировали в СКР по Новосибирской области.

* Запрещенная в России организация.