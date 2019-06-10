«Не уверен, что маньяком был он»: ушедший на пенсию генерал признался, что убийца абитуриенток алтайского политеха не пойман

Глава новосибирской полиции Николай Турбовец, который ранее, в нулевых, возглавлял УВД города Барнаула, уходит в отставку. Президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении, правда, документ до сих пор не опубликован. Журналисты «КП» - Новосибирск» позвонили генерал-майору, чтобы узнать о кадровых перестановках, но в итоге получили откровенный рассказ о самом громком деле Барнаула - пропаже пяти выпускниц...

- Николай Михайлович, все-таки вас отправили в отставку или вы добровольно ушли? - начали мы беседу.

- Есть понятие «Предельный срок службы», для генералов он определяется 60 годами. После этого возможно дальнейшее ежегодное продление через Администрацию Президента РФ, такой достаточно длинный путь. В прошлом году я подавал рапорт на продление, в этом году - нет. Мне 61 год. У меня получилось почти день в день! 4 июня 1984 года я пришел в органы, и 6 июня 2019 года президент подписал указ о том, что моя служба закончилась. Ровно 35 лет отслужил. Да, мог написать рапорт на продление, но принял решение уйти.

Николай Турбовец проработал и в УВД города Барнаула, и в ГУ МВД по Новосибирской области. В 61 год решил уйти на пенсию.

- А чем будете заниматься на пенсии? Внуками и рыбалкой?

- Внуки есть, а рыбалка... Не рыбак я. Хочу сменить сферу деятельности. Ну, немножко устал. Что делать... Может, преподавать буду, я же разыскник, всю жизнь проработал в оперативных службах. Деятельность эту знаю очень хорошо. Появится возможность - буду преподавать.

- Некоторые связывают ваш уход с делом экс-главы ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха. Вас оно как-то коснулось?

- Да нет тут никакой связи. Там в свое время проводилась достаточно серьезная служебная проверка, дело возбуждено против Штельмаха, я прохожу в качестве свидетеля только потому, что тот был моим подчиненным.

- Самое громкое дело в вашей жизни можете назвать?

- Много было интересных расследований, в которых я принимал участие. Последнее, что было из серьезного, - серийный маньяк Чуплинский, на котором 19 убитых. Был еще серийник-таксист Иванов, который в 2015 году получил пожизненное. Какие-то преступления, к сожалению, остались нераскрытыми. Моя боль… Вспоминается... Это ж забыть невозможно. Есть одно нераскрытое преступление, от которого у меня, скажем так, саднит. В 2000 году, я тогда был начальником УВД города Барнаула, пропадали девчонки, абитуриентки политехнического института. Пять человек. Был и подозреваемый. При проведении показаний на месте он покончил с собой. Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа. Хоть детективы начинай писать...

Всего в 2000 году пропали пять девушек-абитуриенток.

- Говорят, что маньяки не могут перестать убивать. А значит, если бы барнаульский маньяк был жив, то девчонки продолжали бы пропадать.

- Вы знаете, Чуплинский фактически замер. Последнее убийство датируется 2006 годом. А задержали его два года назад. Прекратил, да?..

- Есть версия, что он просто стал более осторожен, лучше прятал тела...

- Мы проанализировали случаи тех пропавших женщин, которые были после, и, насколько я понимаю, в этом регионе продолжения серии не было. Знаете, когда люди делают умное лицо и начинают рассказывать, какие они тонкие психологи и как понимают психологию преступника, я обычно не верю. Не знаю… В любом случае, работа с Чуплинским не прекратится, хотя Верховный суд уже утвердил решение областного суда, приговор состоялся.

- Он на вас произвел впечатление? Многие отмечали, что у него такие честные голубые глаза... И не подумаешь!

- Судя по своей практике, скажу так: чем честнее у жулика глаза, тем больше он скрывает, что-то за этим человеком есть. По крайней мере, об этом говорит мой 35-летний опыт.

На Калистратихинском кладбище, возле села Бураново в местечке со странным названием «крысы-мыши», стали находить тела пропавших девушек.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Летом 2000 года пропали пять абитуриенток АлтГТУ подряд: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Девочкам было по 16 - 17 лет. Позже в лесополосе были обнаружены педантично разрезанные на квадратики вещи Киргизовой, самой последней из пропавших абитуриенток. А еще через месяц в прилегающем к Барнаулу Калманском районе нашли то, что от девочки осталось. Затем нашли останки и других абитуриенток. Основным подозреваемым по делу выступал торговец обувью Александр Анисимов. Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он, в прошлом слесарь, а ныне владелец обувной точки, представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. 45-летнего мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства. В итоге Анисимов написал явку с повинной, но потом пытался покончить с собой в камере. Не получилось - оборвался шнурок. Тогда он довел свой план до конца во время следственного эксперимента, где опознавал скупщика золотых вещей с убитых девушек. Открыл окно на верхнем этаже девятиэтажки и... Он был главным подозреваемым, но, как мы видим сейчас, у сотрудников органов до сих пор есть сомнения в том, что с собой покончил виновный человек.