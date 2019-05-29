2019-05-29T20:51:56+03:00
Происшествия

Мстил из-за венерической болезни: пенсионер МВД получил пожизненный срок за убийство 19 проституток

Верховный суд оставил в силе приговор новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому. Следствие доказало, что он годами истреблял девушек, стоящих на трассе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Евгения Чуплинского ждет пожизненный срок.Евгения Чуплинского ждет пожизненный срок.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Верховный суд признал бывшего милиционера из Новосибирска виновным в 19 убийствах. Евгения Чуплинского, который служил в МВД, ждет пожизненный срок в колонии особого режима.

Маньяк начал истреблять женщин еще в 1998 году. Очевидцы находили головы и части женских тел на свалках и пустырях города. Следствие проверяло тысячи человек, которые могли оказаться причастными к серии, но всякий раз версии рассыпались. Порой задерживали и вовсе невиновных, держали в камерах, отпускали...

На милиционера Чуплинского в первый раз вышли в 2004 году — у него в автомобиле оказался телефон безвестно пропавшей девушки. Подозреваемого даже брали под арест, но потом выпустили, не доказав его виновность.

13 лет назад он уже был под стражей, но тогда Чуплинского отпустили

13 лет назад он уже был под стражей, но тогда Чуплинского отпустили

Потом за Чуплинским пришли уже весной 2016 года, наука шагнула вперед и на преступника указала геномная экспертиза. Увидев на пороге коллег и поняв, что рискует навсегда лишиться свободы, бывший сотрудник угрожал, что выпрыгнет в окно. Этого не произошло, и Чуплинского отправили под стражу. Он отрицал свою вину, затем признал ее, затем снова пошел в отказ. Причины своего поведения он объяснил в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»-Новосибирск».

Новосибирский экс-милиционер, обвиняемый в убийстве 19 проституток, дал интервью "Комсомольской правде".Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Мне показали жену на телефоне и сказали: «Если хочешь, завтра-послезавтра покажем тебе, как ее насилуют и режут на части, как ты убивал и резал и так далее». Я — без претензии. Я пришел сюда под видом маньяка и под славой маньяка. Естественно, что отношение было соответствующее, прежде, чем разобрались, что к чему, — рассказал арестант.

«Вы сознаетесь хоть в убийстве Винни-Пуха» - Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности

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Впрочем, следствие настаивает на том, что виновность Чуплинского не вызывает сомнений. Его признательные показания проверяли даже с помощью Роскосмоса.

— Психиатрическая экспертиза установила, что у Чуплинского имелись отклонения — тяга к убийствам и к садизму в обращении с трупами. Но для совершения преступлений ему нужен был некий толчок, некие оскорбительные для него действия со стороны жертв. Он ехал на так называемую «пьяную дорогу» — место, где работали девушки, оказывающие интимные услуги. Сажал одну из них к себе в автомобиль, они вместе распивали алкоголь: у Чуплинского постоянно имелось с собой крепленое пиво или водка. Затем он начинал провоцировать девушку, чтобы она оскорбила либо его самого, либо вообще всех мужчин. Одна девушка, например, сказала ему: «Все мужики — козлы». Он спросил: «И я козел?» — «И ты!» Этого было достаточно. Ему был необходим формальный повод для убийства, — заявил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владимир Бондаренко, который расследовал дело.

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Он также рассказал об одном из мотивов расправы:

— По трем эпизодам поводом для убийства стало то, что девушки были больны венерическими заболеваниями. Он узнавал об этом после вступления с ними в половую связь. Сам Чуплинский еще до совершения серии болел венерическими заболеваниями — для него это было довольно неприятной темой.

Новосибирский областной суд дал Чуплинскому пожизненный срок, но Верховный суд вернул дело новое рассмотрение. Оно состоялось, но было вновь обжаловано.

И вот — итог.

— Заседание коллегии в Верховном Суде состоялось. Приговор оставлен без изменения, — сообщил «Комсомольской правде»-Новосибирск» Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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