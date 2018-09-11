«Обещали изнасиловать жену — вот и признался!»: осужденному за убийство 19 проституток отменили приговор

СЕГОДНЯ 18:36 2018-09-11T19:19:29+03:00

Евгений Чуплинский находится под стражей два с половиной года, но окончательно его судьба пока не решена. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Теперь уголовное дело будут рассматривать заново, а сам Евгений Чуплинский дал эксклюзивное интервью КП - Новосибирск [фото, видео]

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Верховный суд отменил один самых громких приговоров современности: житель Новосибирска Евгений Чуплинский официально уже не считается серийным маньяком. Мотивировочная часть решения пока не известна.

— Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение, — сообщил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» адвокат Чуплинского Михаил Жуков.

Напомним, Евгения Чуплинского судили за самую кровавую серию в истории современного Новосибирска. Начиная с 1998 года в Новосибирске снова, и снова находили растерзанные и обезглавленные тела убитых женщин. Когда их удавалось опознать, выяснялось, что погибшие — уличные путаны. На розыск неуловимого маньяка были брошены огромные силы правоохранительных органов. Но он был неуловим.

У многих погибших не нашлось даже родственников

Еще в 2006 году, по подозрению в серии преступлений арестовали бывшего милиционера Евгения Чуплинского.

Одной из улик против примерного семьянина стал мобильный телефон безвестно пропавшей девушки — его нашли у Чуплинского. Однако вину тогда не смогли доказать, и вскоре арестанта выпустили.

Второй раз за Чуплинским пришли уже весной 2016 года и вскоре предъявили обвинение.

— Основанием для задержания Чуплинского стали выводы молекулярно-генетических экспертиз. Сначала по одному из эпизодов было установлено совпадение биологических образцов — как потожировых следов, так и его спермы. Когда Чуплинского задержали, были назначены новые экспертизы. И тогда еще по четырем эпизодам пришли заключения: там тоже нашли его генотип. Чуплинский давал показания о том, в каком положении находились жертвы и он сам во время преступлений. Ситуационные медицинские судебные экспертизы соотносили его слова и данные о повреждениях на телах жертв — они совпадали, — рассказал «Комсомольской правде» Владимир Бондаренко, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел областного управления СКР.

Офицер объяснил и мотивы преступлений. Были, например, такие:

— По трем эпизодам поводом для убийства стало то, что девушки были больны венерическими заболеваниями. Он узнавал об этом после вступления с ними в половую связь. Сам Чуплинский еще до совершения серии болел венерическими заболеваниями — для него это было довольно неприятной темой.

Чуплинский, действительно, давал признательные показания. Он подробно описывал следователям, как совершал преступления. Однако затем обвиняемый отказался от своих слов и стал отрицать всякую причастность к «делу новосибирского маньяка».

«Вы сознаетесь хоть в убийстве Винни-Пуха» - Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности 00:00 00:00

В следственном изоляторе за несколько дней до Верховного суда Чуплинский дал интервью «Комсомольской правде». Описал первые дни после задержания:

— Я был в отчаянии, я понимал, что должен что-то делать. Жена прислала мне письмо, в котором написала: «Ни в коем случае не соглашайся на самооговор, все равно мы победим, держись!» И тут я понял, что ничего не могу сделать для своих детей, ведь сейчас начнется волна, их затопчут. Я расписал подъезд цветами, чтобы красиво было. А дебилы уже ходили в подъезд и считали, что каждый листочек — это «каждый труп он отмечал».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/668347" frameborder="0"></iframe> Евгений Чуплинский, арестованный за убийство 19 проституток, дал эксклюзивное интервью "КП".Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тогда, говорит Чуплинский, он объявил голодовку. Но сотрудники органов добивались явок с повинной, а сокамерники не церемонились.

— Мне показали жену на телефоне и сказали: «если хочешь, завтра-послезавтра покажем тебе, как ее насилуют и режут на части, как ты убивал и резал и так далее». Я — без претензии. Я пришел сюда под видом маньяка и под славой маньяка. Естественно, что отношение было соответствующее, прежде, чем разобрались, что к чему, — рассказал арестант.

В итоге экс-милиционер согласился признать преступления. Но одновременно отрекался от них:

— Знаете, как в детстве? Говоришь «я не вру», а сам крестик делаешь пальцами. Вот — мое заявление прокурору Новосибирской области — написано в присутствии следователя и адвоката. В нем я говорю, что все явки с повинной, написанные мною в помещении СИЗО №1 — фиктивные и ложные, и написаны с целью избежать расправы и так далее.

Бывший милиционер делил камеру с разными соседями, но сейчас находится в «одиночке».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Именно после этого заявления, по словам Чуплинского, он и начал признаваться:

— Стал давать первую явку и последующие. Все были рады.

Затем, говорит Чуплинский, ему предложили взять на себя еще ряд преступлений. В том числе — убийство женщины с ребенком. Тогда он вновь пошел в отказ и попросил, чтобы его судили присяжные. Так и было, и все 12 человек единогласно решили: виновен.

Защита Чуплинского подала апелляционную жалобу более, чем на ста листах, и 11 сентября суд рассмотрел ее.

— Приговор Новосибирского областного суда с участием присяжных заседателей в отношении Чуплинского — отменить. Уголовное дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда с момента, следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей, — зачитали КП — Новосибирск решение в Верховном суде РФ.

Вердикт присяжных, по закону, обжалованию не подлежит. И в данном случае, он остается неизменным. Однако пожизненный приговор уже не действителен.

Теперь Чуплинский остается в СИЗО, а его дело будет заново рассматривать суд. Он может изменить срок наказания, а может — вовсе отменить его. Законом предусмотрено: даже если все присяжные считают человека виновным, судья вправе его оправдать и освободить.