Рассрочка за погибших детей: коммунальщики отказываются выплачивать 3 миллиона матери, чьи сыновья утонули в яме

В Колыванском районном суде снова вспомнят трагедию, унесшую жизни двух мальчишек. Напомним, прошлой зимой школьник забрал младшего брата из садика. По пути домой дети провалились в выкопанную коммунальщиками яму. Она была не огорожена и после неудачного ремонта наполнилась водой. Братья погибли, и начался громкий процесс. В колонию отправили мастера-разгильдяя и директора МУП «Коммунальное хозяйство». А обязанность по выплате 3 миллионов рублей - компенсации морального вреда Людмиле Кузьминой, маме мальчиков - возложили на само предприятие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/638490" frameborder="0"></iframe> В Колывани в яме утонули дети.Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Решение суда было оглашено еще зимой, а мы до сих пор исполнительный лист получить не можем, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Смышляев, адвокат Людмилы Кузьминой.

В суде тянули с выдачей документов из-за ошибок. То фамилию мамы мальчиков неправильно напишут, то дату рождения, в итоге пришлось переделывать приговор.

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- Пообещали, что исполнительный лист дадут 15 - 16 июля. А тут мне приходит SMS, что ответчик - МУП «Коммунальное хозяйство» - инициировал новый суд. Хотят добиться отсрочки, - поделилась с КП-Новосибирск Людмила Кузьмина.

Женщина переживала, что коммунальщики могли растянуть выплаты на несколько лет.

- Будут по 10 тысяч в месяц платить… Первый год заплатят, а потом скажут: «Нет средств». Зачем мне это надо? Я уже хочу быстрее этот кошмар забыть, начать строить свою жизнь. У меня в планах даже взять ребенка из детского дома. Но пока суды все эти... Я хочу ребенка взять и полностью ему отдаться, чтобы не переживать и не дергаться. Каждый раз вспоминать эту трагедию очень тяжело. Я же захожу в суд и окунаюсь во все это, заново переживаю... Конечно, я очень хочу взять ребенка. Его любовь мне очень нужна, я и сама хочу ее отдавать, - говорит Людмила Кузьмина.

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В МУП «Коммунальное хозяйство», которое просит об отсрочке, ссылаются на свою бухгалтерию. Мол, предприятие не гребет миллионы лопатой - откуда у них разом такая сумма? Что касается выплат, предлагают растянуть их на год - выплачивать Людмиле по 250 тысяч рублей в месяц.

- Предприятие находится в трудном финансовом положении, фактически убыточном. Считаем разумным исполнение решения суда в рассрочку, - написано в заявлении МУП, поданном в суд.

Заявление о рассрочке, которое написали в суд коммунальщики. Фото: предоставлено Людмилой Кузьминой.

Напомним, ранее коммунальщики заявляли, что готовы заплатить только 150 тысяч рублей, а детей убила не халатность, а «непреодолимая сила».

- Виноваты и люди, которые ходят по общественным местам, и мать погибших детей, и погода. В общем, виноваты все, кроме них, - пересказывал КП-Новосибирск позицию коммунальщиков Дмитрий Смышляев.

SMS, которое получила мама погибших мальчиков. Суды, похоже, еще не закончились… Фото: Предоставлено Людмилой Кузьминой.

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