Детей убила «непреодолимая сила»: матери мальчиков, утонувших в яме, заплатят 3 миллиона рублей

Год назад в новосибирском поселке Колывани дети погибли из-за нерадивых коммунальщиков. После ремонта водопровода ремонтники оставил раскопанную яму. Та наполнилась водой и стала смертельной ловушкой. 11-летний Коля забрал из садика младшего брата, и с 6-летним Костей попал в эту западню. Дети погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/638490" frameborder="0"></iframe> В Колывани в яме утонули дети.Вадим АЛЕКСЕЕВ

Над виновными прошел суд. Разбирались с директором колыванского МУП «Комхоз» Андреем Терентьевым и мастером, который забыл зарыть и огородить яму, Денисом Тетенко. Директора обвинили в халатности, а мастера — в нарушении норм при выполнении строительных работ. Обоих отправили в колонию-поселение чуть больше чем на три года. А теперь суд разбирал гражданский иск.

Людмила Кузьмина, мать, потерявшая детей, вначале не хотела взыскивать деньги, но знакомые убедили ее. Адвокат сказал, что просит наказать коммунальную контору (МУП «Коммунальное хозяйство») на десять миллионов рублей. Именно в ее ведомстве был опасный участок и именно ее работники так безалаберное отнеслись к нему.

Семье, в которой не стало двух мальчиков, было тяжело держать слово на суде, но Оксана — тетя Коли и Кости, рассказала, как живет их мама.

— После сорока дней начали потихоньку детские вещи собирать, чтобы ничего не напоминало. Некоторые вещи оставили. Пижаму, в которой Костя постоянно спал. Первые полгода Людмила практически каждый день на кладбище ходила. Очень тяжело, — сдерживая слезы говорила она.

Ответчик, а за МУП «Комхоз» говорил штатный юрист предприятия, был более спокоен.

«Ответчик цинично переложил вину на других» - под Новосибирском прошел суд по делу о гибели двух детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Гибель детей в котловане произошла вследствие непреодолимой силы, обусловленной чрезвычайным обстоятельством, — невозмутимо сказал он.

По мнению юриста, уж кто-кто, но работники точно ни в чем не виноваты.

— Виноваты и люди, которые ходят по общественным местам, и мать погибших детей, и погода. В общем, виноваты все, — пересказал позицию коммунальщиков Дмитрий Смышляев, адвокат представляющий Людмилу Кузьмину. — Иск о компенсации морального вреда ответчик не признал и просил отказать в компенсации.

Суд, все же, компенсацию присудил — три миллиона рублей. Людмила говорит, что больше судиться не собирается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Под Новосибирском двое братьев утонули в яме, которую забыли огородить коммунальщики

Безалаберность коммунальщиков под Новосибирском унесла жизни двух мальчиков. 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму, заполненную водой. Канава находилась в центре поселка Колывань, в нескольких шагах от храма, который сейчас ремонтируют.

- Яма была раскопана осенью, без снега еще, - рассказывает депутат местного районного совета Алексей Астафьев. - Вытоптанная народом тропинка находится в 3-4 метрах от нее, мальчишкам видимо просто стало интересно, что это там. Зимой на края ямы налип снег. Вот и представьте: подошел ребенок с краю, а снег обвалился. Скорее всего, второй мальчик пытался вытащить брата и упал туда же. В яме была вода... Дети утонули (подробнее).

Глава Колывани подал в отставку после гибели двух детей

Около полутысячи жителей поселка вышли на улицы из-за утонувших в яме школьников. А власти заявили, что спрашивать надо не только с коммунальщиков, но и с воспитательницы детского сада (подробнее).

Родные погибших в яме детей вступились за воспитателя, которую хотят уволить

По правилам женщина не должна была отдавать 6-летнего Костю 11-летнему Коле. Воспитатель подтвердила «Комсомольской правде», что на время следствия ее попросили детский садик не посещать.

- Сначала я расписалась в приказе о том, что мне объявляют строгий выговор и я отстраняюсь от работы на время следствия, - рассказала новосибирской «Комсомольской правде» Анна Калашникова. - В связи с тем, что возмутились родственники мальчиков, приказ пересмотрели. Я просто написала заявление на отпуск. Пока на неделю. Я действительно нарушила свои должностные обязанности, хотя мама неоднократно просила меня войти в положение: она тянула детей одна, семья очень положительная (подробнее).

«Это не справедливо» - мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети

Колыванский районный суд приговорил Андрея Терентьева к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения, а его подчиненный Тетенко получил чуть меньший срок - 3 года колонии-поселения.

«Это не справедливо», - сказала о таком приговоре Людмила Кузьмина, которая слушала приговор в слезах (подробнее).