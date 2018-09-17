Коммунальщики, из-за которых погибли дети, получили 6 лет на двоих

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-17T12:34:14+03:00

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В Колыванском районном суде зачитали приговор коммунальщикам, обвиненным в гибели двух детей. 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму с водой - дети могли не заметить ее из-за снега. Как позже выяснили следователи, канава была рукотворной. МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани чинило водопровод. Но яму закапывать не стали. На суде обвиняемые назвали тысячу причин: холодно, нет техники, не хватает материалов, даже ленты для ограждения «ловушки». На суде же выяснилось: чтобы решить проблему, можно было привлечь подрядчиков да и деньги под отчет взять.

Для Колывани эти ямы - хроническая проблема. Весь поселок перекопан коммунальными службами из-за старого водопровода, который постоянно дает течь. Поэтому гибель мальчишек стала последней каплей людского терпения. Народ вышел на стихийный митинг. Следом полетели головы чиновников: ушел в отставку глава поселка, а потом и глава района.

- За два-три месяца до трагедии при схожих обстоятельствах погиб взрослый человек - в подобном котловане утонул мужчина. Тогда коммунальщикам все сошло с рук, дело, можно сказать, замяли, - объясняет волнение народа адвокат мамы погибших детей Дмитрий Смышляев.

На скамье подсудимых в итоге оказались мастер Денис Тетенко, работавший на роковом участке, и директор МУП Андрей Терентьев. Последнего на полгода отправили в СИЗО. А вот мастера почему-то даже не уволили. И пока шло следствие, он продолжал отвечать за местную «коммуналку», а в Колывани оставались раскопанные ямы.

Та самая яма, в которой погибли дети.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Исходя из материалов уголовного дела, именно бездействие мастера привело к таким последствиям, - считает Дмитрий Смышляев. - Директора обвиняют в халатности, а мастера - в нарушении норм при выполнении строительных работ. По обоим преступлениям предусмотрена санкция - до 7 лет колонии. На наш взгляд, четыре и три с половиной года - очень мягкое наказание.

Тетенко на очередном заседании довел убитую горем мать до слез. Попытался извиниться, но получилось так формально, что лучше бы молчал.

- Вы сейчас ничего не хотели бы сказать Людмиле Николаевне? - обратился к Тетенко его защитник. - Прощения попросить или что?..

- Я уже был у нее, просил прощения.

- Это понятно, но все-таки сейчас - еще раз, публично…

- Людмила Николаевна, извините меня, так произошло, - наконец выдавил из себя Тетенко.

Людмила Кузьмина, конечно, хотела жесткого наказания для виновных в гибели ее детей. Но закон к непредумышленным преступлениям лоялен. Коммунальщики ведь не желали смерти ребятишкам. Просто работали спустя рукава…

В итоге Колыванский районный суд приговорил Андрея Терентьева к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения, а его подчиненный Тетенко получил чуть меньший срок - 3 года колонии-поселения.