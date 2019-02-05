2019-02-05T14:39:40+03:00
Общество

«Вреда максимум на 150 тысяч рублей»: коммунальщики, виновные в гибели двух детей, озвучили сумму за их жизни

Жительница Колывани Людмила Кузьмина, в одночасье потерявшая двух сыновей, просит взыскать с коммунального предприятия 10 миллионов рублей
Виктория МИНАЕВА
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Людмила Кузьмина показывает фотографию сыновей, которые погибли по вине коммунальщиков год назад.Людмила Кузьмина показывает фотографию сыновей, которые погибли по вине коммунальщиков год назад.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Колыванском районном суде состоялось предварительное слушание: мать, потерявшая двоих сыновей (дети утонули в раскопанной яме), требует с коммунальщиков 10 миллионов рублей. Это сумма морального вреда. Ответчик - муниципальное предприятие рабочего поселка «Коммунальное хозяйство». Вину свою чиновники признают, но вот по счетам платить не готовы.

- Ответчик не согласен с размером требований по сумме компенсации, считая ее завышенной, - заявил на слушании юрист «Комхоза» Денис Кудрявцев.

- Какую тогда сумму признает ответчик? - уточнила судья.

- По практике судебной интервал от 50 до 150 тысяч, - тихо, будто стесняясь озвучить суммы, заявил юрист.

- 150 тысяч максимум? И не более? - уточнила судья.

- Да, - стоит на своем Кудрявцев.

В Колывани в яме утонули дети.Вадим АЛЕКСЕЕВ

СЛИШКОМ МЯГКИЙ ПРИГОВОР

Напомним, история, произошедшая в Колывани, прогремела на всю страну. Год назад 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму, заполненную водой. Еще несколько месяцев назад коммунальщики выкопали канаву, да так и забыли о ней. В Колывани это дело обычное - из-за гнилого водопровода перерыт весь поселок. Незадолго до гибели ребятишек в такую же ловушку угодил взрослый. Парень погиб, а дело замяли - родня отказалась от каких-либо претензий.

История же с детьми стала последней каплей для местных жителей. Поселок потрясли митинги и громкие отставки.

Год назад несколько сотен колыванцев вышли на главную площадь райцентра с протестом.

Год назад несколько сотен колыванцев вышли на главную площадь райцентра с протестом.

Потом был суд над директором колыванского МУП «Комхоз» Андреем Терентьевым и мастером, который забыл зарыть и огородить яму, Денисом Тетенко. Директора обвинили в халатности, а мастера - в нарушении норм при выполнении строительных работ. Мама погибших мальчишек Людмила Кузьмина сначала говорила, что откажется от морального иска: «Деньги детей не вернут». Но когда услышала приговор виновникам, передумала. Обоих отправили в колонию-поселение чуть больше чем на три года.

- Что такое колония-поселение? Администрация колонии может отпускать осужденных жить и работать за пределами колонии, но не дальше муниципального образования, где находится эта колония. А колония находится в Колывани, - объясняет адвокат Дмитрий Смышляев. - Возникает вопрос: а в чем тогда наказание?

«Да это курорт!» Адвокат объяснил, почему наказание за гибель детей будет мягким. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 98,3 FM

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«ОН ВИДИТ СВОИХ ДЕТЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А Я? НЕ УВИЖУ НИКОГДА»

Когда Людмила Кузьмина услышала, что МУП оценил жизнь двух братьев «максимум в 150 тысяч», не смогла сдержать слез. Вот и в разговоре с корреспондентами «КП» у женщины периодически сбивается дыхание и срывается голос.

- Я предполагала, что они не согласятся с суммой, но не ожидала, что будут озвучены такие цифры, - признается Людмила. - Я ведь сначала не хотела подавать этот иск. Но слишком мягкий приговор изменил мое решение. Я вижу, что Тетенко до сих пор гуляет на свободе. Он живет своей жизнью, в свое удовольствие. Он видит своих детей каждый день. А я? Я своих уже никогда в жизни не увижу. Мне обидно просто-напросто! Виновные должны понести наказание хоть так! Я хочу, чтобы они поняли, что они сделали! У нас в Колывани этот беспредел до сих пор продолжается. Вот недавно, в январе, еще один ребенок в канализационную яму упал - 9 лет мальчику, а летом девочка падала. И до каких пор это безобразие будет продолжаться? Пока снова дети не утонут?

РАБОТАЕМ В УБЫТОК

Адвокат Людмилы Кузьминой объясняет, что по закону МУП, которое будет обязано выплатить компенсацию по суду, в порядке регресса может взыскать ущерб с Терентьева и Тетенко.

- Людмила на самом деле просила 5 миллионов рублей. Но я удвоил сумму - до 10 миллионов. Пусть отвечают, - говорит Дмитрий Смышляев.

История, когда организация отвечает за преступления сотрудника, в судах встречается часто. Например, больницы отвечают за врачебные ошибки, выплачивая компенсации вреда. Как правило, суд учитывает, что предприятие более состоятельно, чем один человек, и назначает в качестве компенсации морального ущерба крупные суммы. Колыванское МУП «Комхоз» уже начало в суде доказывать свою финансовую несостоятельность. Юрист предоставил справку о том, что организация работает себе в убыток.

Коммунальщики предоставили суду бумагу о своей неплатежеспособности.

Коммунальщики предоставили суду бумагу о своей неплатежеспособности.

- Убыток - больше 300 тысяч рублей, - продолжает адвокат Дмитрий Смышляев. - Но возникает вопрос: если МУП такое убыточное, то за чей счет оно существует, ведь работники продолжают получать зарплату? Они же бюджетники. Получается, за счет самих жителей поселка. А зачем такое МУП нужно, если оно постоянно убыточно, а весь поселок в ямах?

«Комсомолка» будет следить за ходом судебного процесса.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Под Новосибирском двое братьев утонули в яме, которую забыли огородить коммунальщики

Безалаберность коммунальщиков под Новосибирском унесла жизни двух мальчиков. 11-летний Коля и 6-летний Костя провалились в яму, заполненную водой. Канава находилась в центре поселка Колывань, в нескольких шагах от храма, который сейчас ремонтируют.

- Яма была раскопана осенью, без снега еще, - рассказывает депутат местного районного совета Алексей Астафьев. - Вытоптанная народом тропинка находится в 3-4 метрах от нее, мальчишкам видимо просто стало интересно, что это там. Зимой на края ямы налип снег. Вот и представьте: подошел ребенок с краю, а снег обвалился. Скорее всего, второй мальчик пытался вытащить брата и упал туда же. В яме была вода... Дети утонули (подробнее).

Глава Колывани подал в отставку после гибели двух детей

Около полутысячи жителей поселка вышли на улицы из-за утонувших в яме школьников. А власти заявили, что спрашивать надо не только с коммунальщиков, но и с воспитательницы детского сада (подробнее).

Родные погибших в яме детей вступились за воспитателя, которую хотят уволить

По правилам женщина не должна была отдавать 6-летнего Костю 11-летнему Коле. Воспитатель подтвердила «Комсомольской правде», что на время следствия ее попросили детский садик не посещать.

- Сначала я расписалась в приказе о том, что мне объявляют строгий выговор и я отстраняюсь от работы на время следствия, - рассказала новосибирской «Комсомольской правде» Анна Калашникова. - В связи с тем, что возмутились родственники мальчиков, приказ пересмотрели. Я просто написала заявление на отпуск. Пока на неделю. Я действительно нарушила свои должностные обязанности, хотя мама неоднократно просила меня войти в положение: она тянула детей одна, семья очень положительная (подробнее).

«Это не справедливо» - мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети

Колыванский районный суд приговорил Андрея Терентьева к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения, а его подчиненный Тетенко получил чуть меньший срок - 3 года колонии-поселения.

«Это не справедливо», - сказала о таком приговоре Людмила Кузьмина, которая слушала приговор в слезах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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