На дне озера на Алтае нашли тело пропавшей новосибирской туристки

В Республике Алтай возобновили поиск туристов, попавших под снежную лавину. ЧП случилось еще 6 мая, но операция тогда продлилась лишь несколько дней. Ее пришлось остановить из-за непогоды.

Напомним, группа из девяти человек отправилась на маршрут по Южно-Чуйскому хребту. Категория сложности – четвертая. 6 мая в горах сошла лавина, которую пережили только две участницы. Семь человек погибли.

Это фото год назад выложил руководитель туристической группы Николай Симонов, тогда в мае он вместе с друзьями также покорял Южно-Чуйский хребет. Фото: http://sab.sscc.ru

- Успели подняться раньше и не попали под сход снежных масс, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта 8 мая и сообщить о случившемся, - комментирует Главное управление МЧС России по Республике Алтай.

Под лавиной погибли участники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Это руководитель группы Николай Симонов, который занимался горным туризмом уже более 15 лет, а также Игорь Блинов, Сергей Науменко, Иван Фоканов, Дмитрий Шарифулин, Юлия Воробьева и Валерия Одаренко. Последняя известна жителям новосибирского наукограда Кольцово. Женщина была главным редактором сайта «Наукоград-пресс».

Руководитель группы - Николай Симонов.Фото: СОЦСЕТИ

- Четвертая категория — это очень сложно. Скорее всего, они лезли по снежным перевалам, возможно, потревожили снежный мост, случилась лавина, — предположил мэр Кольцово Николай Красников. — Как правило, лавина накрывает не дилетантов и чайников, как говорят, а именно опытных ребят. Новички понимают угрозу и просто не ходят туда. Если они шли на «четверку», то они понимали, какие это риски.

Выжившие девушки - Наталья Антонова и Екатерина Полянская.Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели начали операцию, но погода была такой, что угрожала и их жизням. По прогнозам, в горах могли сойти новые лавины, начаться камнепады. Из-за сильного ветра и снега искать людей было очень сложно.

Сотрудники МЧС, все-таки, нашли тела пяти туристов. Но 11 мая погода ухудшилась еще больше, и поиски пришлось остановить.

Туристы предупреждали спасателей о выходе на маршрут. Комментирует МЧС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

28 июня поиск возобновили. К подножию горы Металлург слетелись спасатели республик Алтай и Хакасия, прибыл вертолет из Красноярска.

Одна группа стала работать на склоне горы, вторая – водолазы – взялась обследовать озеро. Оно находится у подножия горы, и спасатели предположили, что лавина могла унести тела в воду. Оказалось, не ошиблись, МЧС объявило о результате:

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- На дне озера были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение (шапка, куртка, кошка, лопата, веревка, фотоаппарат, снегоступы). В верхней части лавины были также обнаружены личные вещи (куртка, две пары женских очков). 29 июня в 11:25 по местному времени на дне озера спасателям удалось обнаружить тело туристки.

Поиск еще одной сибирячки продолжается.

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