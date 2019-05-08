«Я ее осторожно отговаривал, но она гордилась своей выносливостью»: мэр Кольцово рассказал о погибшей на Алтае туристке

В горах Алтая под лавиной погибли семь новосибирских туристов. Выжили только двое девушек.

ЧП случилось еще 6 мая, но туристки смогли добраться до ближайшей деревни и рассказать о трагедии спасателям через два дня. МЧС готовится поднимать вертолет, а друзья погибших пытаются понять, что же произошло в горах...

Туристы предупреждали спасателей о выходе на маршрут. Комментирует МЧС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Состояние выживших девушек удовлетворительное, так как они смогли самостоятельно, пешком добраться до ближайшего населенного пункта. Путь был тяжелый — они шли по горам, — рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. — Туристы нам сообщали о своем маршруте. Хотя на самом деле у нас и нет полномочий, выпускать или не выпускать группу в горы. Это делается как раз на случай ЧП, чтобы мы могли, если что оперативно помочь людям. Что касается лавины, то она не прогнозировалась.

Выжившие девушки - Наталья Антонова и Екатерина Полянская.Фото: СОЦСЕТИ

В списке погибших — участники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Это руководитель группы Николай Симонов, который занимается горным туризмом уже более 15 лет, а также Игорь Блинов, Сергей Науменко, Иван Фоканов, Дмитрий Шарифулин, Юлия Воробьева и Валерия Одаренко. Последняя известна жителям новосибирского наукограда Кольцово. Женщина была главным редактором сайта «Наукоград-пресс».

Руководитель группы - Николай Симонов.Фото: СОЦСЕТИ

— Выпускница гуманитарного, а затем философского факультета НГУ, с красным дипломом. Окончила аспирантуру Института философии и права СО РАН, работала редактором газеты «Университетская жизнь». Хожу в горы. В секцию НГУ пришла в конце 2011 года, — рассказывала о себе Валерия.

Валерия Одаренко до этого ходила в походы по маршруту третьей сложности. В этом году женщина замахнулась на "четверку".

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников вспоминает, что женщина познакомилась с туризмом действительно не так давно.

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Она уже в возрасте, внук есть (Валерии 47 лет - Ред). Туризмом увлеклась достаточно поздно. Возможно, была под впечатлением от нашей кольцовской группы, мы вместе с ребятами из Академгородка ходим в походы уже больше 30 лет, — рассказал «КП»-Новосибирск» Николай Красников. — Меня конечно удивило, что она прониклась этим в очень зрелом возрасте. Стала ездить на зимние тренировки, в экстремальные походы. Помню, мы выручали как-то их, зимой она травму получала на Алтайском восхождении. Ее эти трудности не останавливали. Мы сами не заметили, как ее легкое увлечение переросло во что-то серьезное. Валерия стала ходить в категорийные походы, ездила на тренировки по скалолазанию. Я ее осторожно отговаривал, говорил, что мы ходим по более спокойным маршрутам, с гитарами, песнями, разговорами. Но она гордилась своей выносливостью. Говорила, что ей нравится. И компания нравилась — ребята с ней ходили интересные, молодые...

На майские праздники Валерия снова отправилась в горы Алтая. Поход был по маршруту четвертой сложности, лавина накрыла туристов на Южно-Чуйском хребте.

Это фото год назад выложил руководитель туристической группы Николай Симонов, тогда в мае он вместе с друзьями также покорял Южно-Чуйский хребет. Фото: http://sab.sscc.ru

— Знаю, что она на «тройках» была. Четвертая категория — это очень сложно, — говорит Николай Красников. — Скорее всего, они лезли по снежным перевалам, возможно, потревожили снежный мост, случилась лавина...

— Туристы опытные могут предсказать лавину?

— Как правило, лавина накрывает не дилетантов и чайников, как говорят, а именно опытных ребят. Новички понимают угрозу и просто не ходят туда. Если они шли на «четверку», то они понимали, какие это риски. Меня это и удивляло, что Валерия в последние годы такие сложные маршруты выбирала. Она мне как-то за чаем рассказывала, что с нуля этим увлеклась, что в юности ее такое вообще не интересовало. Она человек активной позиции, руководила не только сайтом, издавала газету... Мы скорбим, что так все произошло.