Два вертолета и 33 спасателя: в МЧС рассказали о поисках погибших туристов в горах Алтая
В Республике Алтай спасатели МЧС отправляются на поиски новосибирских туристов. Напомним, группу Николая Симонова накрыла лавина еще 6 мая, выжили двое девушек, погибло семь человек. Выжившие смогли добраться до ближайшей деревни только сегодня утром.
Туристы предупреждали спасателей о выходе на маршрут. Комментирует МЧС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
— К месту схода лавины отправлены два вертолета с 33 спасателями и 6 кинологическими расчетами МЧС России. На бортах находится необходимое оборудование для обследования территории и ведения поисковой операции, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также помощь коллегам будут оказывать спасатели из Красноярска. В МЧС отмечают, что туристы зарегистрировали свой маршрут и это теперь может помочь в поисках тел.
— Связи в горной местности нет. Благодаря регистрации туристского маршрута известны координаты возможного местонахождения группы, — добавляют в МЧС.
«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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ИСТОЧНИК KP.RU