Два вертолета и 33 спасателя: в МЧС рассказали о поисках погибших туристов в горах Алтая

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-08T11:09:52+03:00

Это фото год назад выложил руководитель туристической группы Николай Симонов, тогда в мае он вместе с друзьями также покорял Южно-Чуйский хребет. Фото: http://sab.sscc.ru

Семь новосибирцев погибли под лавиной еще 6 мая, но об этом стало известно только сейчас

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В Республике Алтай спасатели МЧС отправляются на поиски новосибирских туристов. Напомним, группу Николая Симонова накрыла лавина еще 6 мая, выжили двое девушек, погибло семь человек. Выжившие смогли добраться до ближайшей деревни только сегодня утром.

Туристы предупреждали спасателей о выходе на маршрут. Комментирует МЧС. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— К месту схода лавины отправлены два вертолета с 33 спасателями и 6 кинологическими расчетами МЧС России. На бортах находится необходимое оборудование для обследования территории и ведения поисковой операции, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также помощь коллегам будут оказывать спасатели из Красноярска. В МЧС отмечают, что туристы зарегистрировали свой маршрут и это теперь может помочь в поисках тел.

— Связи в горной местности нет. Благодаря регистрации туристского маршрута известны координаты возможного местонахождения группы, — добавляют в МЧС.

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU