2019-05-08T08:20:58+03:00
Происшествия

Накрыло лавиной: семеро туристов из Новосибирска погибли в горах Алтая

Среди погибших известный новосибирский турист - Николай Симонов
Виктория МИНАЕВА
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Новосибирец Николай Симонов, возможно, погиб в горах Алтая.Новосибирец Николай Симонов, возможно, погиб в горах Алтая.Фото: СОЦСЕТИ
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В горах Алтая произошло ЧП: погибли семь туристов. По предварительным данным, все они жители Новосибирской области. Гибель людей подтверждает МЧС по республике Алтай.

- Людей накрыла лавина, - сообщают спасатели.

Сейчас к мечту ЧП летит вертолет. В списке погибших значится в том числе известный турист из Новосибирска Николай Симонов. Всего в группе, по предварительным данным, было девять человек, они поднимались на Южно-Чуйский хребет. Лавина сошла еще 6 мая, но выжившие туристки - Наталья Антонова и Екатерина Полянская - смогли добраться до ближайшей деревни и сообщить о трагедии только сейчас.

- 8 мая в 10:45 по местному времени поступила информация о том, что в 36 километрах от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай 6 мая на подъеме Траверс Металлург под лавину попала туристическая группа из города Новосибирск в составе 9 человек, - подтвердили "КП"-Новосибирск" в республиканском ГУ МЧС. - По имеющейся информации семь человек погибли. Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 2 кинологических расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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