«Такого еще не было»: гимнастка показала смертельный номер, зацепившись за параплан

Впервые такой опасный полет Орлов и Кулагина совершили во Вьетнаме в феврале этого года — тогда они поднялись на высоту 300 метров, экстремалов чуть не унесло ветром в море. Анжела Кулагина — действующая чемпионка мира на кольце и оригинальном снаряде (воздушная спираль) из Москвы. И вот уже в России этот тандем решил повторить сложный трюк. И даже сделать его еще более опасным.

Перед полетом: парапланерист и спортсменка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Решили повторить в России на еще большей высоте, подготовившись. Она уже знала, что такое параплан. Хотим подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса на этот полет. На параплане никто еще это делать не пробовал, насколько я знаю. Были какие-то фигуры на воздушном шаре, но он зависал на месте. Так, чтобы на параплане, в воздушном потоке и на скорости, — такого еще не было. Хочется делать еще круче, еще выше. В принципе, я могу увеличить высоту и до километра, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов.

Гимнастка показала смертельный трюк, зацепившись за параплан .

В Новосибирске необычная парочка совершила два полета: первый — в День города 30 июня, было довольно прохладно, и девушка изрядно замерзла перед самим взлетом и во время исполнения номера, второй — 1 июля. Анжела использовала акробатические элементы из своей классической программы, с которой выступала на чемпионате мира.

— Вчера мы сделали тестовый полет. Внизу была группа парапланеристов — они на происходящее смотрели с ужасом. Ладно, мы в подвесках своих летаем на высоте 500-600 метров, но когда человек летит просто на ремешке каком-то тонком и еще что-то делает: садится на шпагат, переворачивается вниз головой, крутится. Конечно, это смотрится очень страшно. Народ высказался, что, конечно, пока мы были на большой высоте, они видели только точку, и акробатические элементы можно было разглядеть, только когда мы спустились. Анжела до самого приземления делала свою программу, — пояснил Орлов.

Такое лучше не повторять.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время разминки перед основным полетом, сидя на шпагате, Анжела Кулагина сказала: «Ноги — это крылья воздушного гимнаста».

После приземления Александр Орлов промолвил: «Я смотрел на нее, и мне было страшно — как они это делают?»

Высота была настолько большая, что с земли экстремалы казались маленькой точкой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Конечно, Сибирь — не Вьетнам, это очевидно. Но так даже интереснее, — резюмировала спортсменка. — Я вчера очень замерзла, пока ждала старта. И во время полета одной рукой держишься за ремень, другую отогреваешь под мышкой. Еще здесь новый вид подъема. Там, во Вьетнаме, у нас был взлет просто со склона. А тут нас вытягивали на лебедке, чтобы мы набрали высоту. Честно говоря, я не обращала внимания на саму высоту. Видела, что он направляет, старалась следить за ходом действия. Я отвечала за свою часть — исполнение программы, а безопасность полета, взлет и посадка — были полностью на Саше. Я не разбираюсь в этом — и хорошо, что не разбираюсь.

Анжела разминается перед полетом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка добавила, что огромную поддержку в спортивных победах и экстремальных проектах ей оказывает муж Сергей — он работает тренером в фитнес-зале. Сергей настраивает ее на то, чтобы было лучше, выше, эффектнее.

Гимнастка замерзла, пока летала.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В начале, когда мы встретились (с мужем), он сказал: ты знаешь, почему я появился, — может быть, я пришел, чтобы сделать тебя сильнее. С этого у нас начались отношения. И вот всегда он так старается мне помочь! Конечно, очень волнуется — хочет, чтобы у нас все получилось. Поэтому не пишет постоянно, чтобы не создавать дополнительных эмоций. Он ждет результата. Я вчера написала: первый полет есть. Ответил: да, нормальная высота, настраивайтесь сегодня. И вот у нас все получилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687995" frameborder="0"></iframe> Смертельный трюк в небе.На это даже смотреть страшно. Российская гимнастка показала цирковые трюки на летящем параплане. Без страховки!

Добавим, что Александр Орлов не первый раз удивляет публику. Как-то он вместе с фолк-группой Street Fiddlers снял селфи-клип, поднявшись с музыкантами в небо на высоту 550 метров на одном параплане! А еще стал моделью для парикмахера - на планирующем параплане цирюльник выстриг Орлову ирокез. Два года назад экстремалы подняли в небо стол с блинами и устроили на высоте чаепитие. Вот что значит - человек любит рисковать...

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