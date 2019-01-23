Страшно даже смотреть: гимнастка без страховки показала цирковые трюки, зацепившись за параплан

Сумасшедшие русские в очередной раз шокировали мир. Новосибирец Александр Орлов, который сейчас отдыхает во Вьетнаме, поднял в небо на параплане московскую гимнастку Анжелу Кулагину. На высоте 300 метров 30-летняя спортсменка исполнила акробатическую программу. Ту самую, с которой месяц назад победила на чемпионате мира. Оба признаются: было очень страшно, но любовь к экстриму перечеркнула все фобии.

Страшно красиво: гимнастка показала цирковые трюки с парапланом на высоте 300 метров.

- Мы оба профессионалы, это и успокаивало. Я занимаюсь воздушной гимнастикой с детства и давно хотела попробовать выполнить трюки именно в небе. Настроилась и решилась. Ремни и ткани редко страхуются в цирках, поэтому и тут не было никакой страховки. К тому же мне хотелось какой-то свободы, воздушности, - рассказала «КП» - Новосибирск» Анжела Кулагина.

Трюк выполняли на высоте 300 метров. Фото: Евгения Оськина

Гимнастку и парапланериста связывал шестиметровый воздушный ремень. Его Кулагина специально привезла во Вьетнам, чтобы исполнить трюк. А вот Орлов сначала оказался не готов к полету.

- Я отправил свои парапланы из Новосибирска во Вьетнам, но посылка застряла на почте. Оказалось, что для такого специфического груза нужно разрешение от министерства обороны Вьетнама. А тут появляется Анжела, говорит: «Давай летать!» А летать-то не на чем! Пришлось взять в аренду у вьетнамцев большой одноместный купол. На нем и полетели, - говорит Александр Орлов.

Анжела признается: страшно было только в первые минуты полета. Фото: Евгения Оськина

Самое сложное, как и для самолета, - взлет и посадка. Сам полет занял около 10 минут и был достаточно плавным. По крайней мере, зрителю может так показаться.

- Первый раз у меня вот так человек в воздухе болтался. Мешала постоянная раскачка. Такое сочетание рисков бывает редко. Я, честно говоря, даже смотреть на нее боялся. Она там крутится, исполняет свою программу, а я думаю: «Не дай бог у нее рука соскользнет». Высота приличная, человек запросто может разбиться, - вспоминает свои ощущения новосибирец.

Воздушная гимнастика на свежем воздухе. Фото: Евгения Оськина

- Честно говоря, самой было интересно, как я буду себя чувствовать в полете. На природе летать - это не в помещении. Тут и ветер, и качает, и риск большой из-за высоты. Я нервничала только в самом начале. Потом все как-то само собой пошло. - Гимнастка рада, что все получилось.

Добавим, что Александр Орлов не первый раз удивляет публику. Как-то он вместе с фолк-группой Street Fiddlers снял селфи-клип, поднявшись с музыкантами в небо на высоту 550 метров на одном параплане! А еще стал моделью для парикмахера - на планирующем параплане цирюльник выстриг Орлову ирокез. Два года назад экстремалы подняли в небо стол с блинами и устроили на высоте чаепитие. Вот что значит - человек любит рисковать...