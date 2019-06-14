«Умышленная дискредитация»: сибирячка утверждает, что женщина умерла, не дождавшись операции в клинике Мешалкина

Новосибирский журналист Ирина Самахова опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» пост возмущения. Она сообщила, что у ее знакомого умерла супруга. Она не дождалась плановой операции в клинике Мешалкина – замены стента. При этом вдается в подробности: оказывается, задержка была связана с прекращением поставок расходных материалов из-за уголовного дела против экс-руководства клиники.

- Кто за это ответит? – пишет Ирина. - Да пусть Покушалов с Караськовым хоть на десяти мерсах сразу ездят и в двадцати дворцах живут - они создали клинику, работавшую как часы, и сами оперировали с утра до ночи, как проклятые. Это что, типичное поведение для людей, укравших миллиарды? Типичное - это шустрый переезд в теплые края, подальше от государевых костоломов.

Других подробностей женщина не раскрывает. Мы обратились за разъяснениями в клинику Мешалкина, где с 20 мая работает новый директор – кардиохирург Александр Чернявский. Официальных комментариев там не дали, но другие сотрудники из административного отдела согласились разъяснить ситуацию.

- В посте речь идет о том, что закупки приостановлены из-за уголовного дела. В тоже время могу заверить: правоохранительные органы не блокировали работу медучреждения, и служба закупок, и контрактная служба, и административный персонал – все исправно ходили на работу, на рынке много поставщиком медизделий… Что касается, смерти пациентки, мы не можем понять, о ком речь. Все, кто в очереди на операцию, живы, никто не умер. Если бы была проблема с расходниками, его бы отправили в городскую больницу или в облбольницу, и там бы все сделали так же по ОМС.

Об истории знакомого Ирина Самахова рассказала на своей странице в «Фейсбуке».

Сотрудники клиники связались с Ириной Самаховой и передали КП-Новосибирск ее слова.

- Эта дама сослалась на то, что уже поговорила с руководством клиники, при этом с кем именно не сообщила. Якобы ей объяснили, что задержки связаны с закупкой лекарств и оборудования. По ее же словам, семья погибшей претензий не имеет и предъявлять что-либо врачам не собирается. Фамилию погибшей не называет. Вот и весь разговор.

- Поймите, если у человека стремительно ухудшается состояние, в Новосибирской области есть несколько учреждений, которые могут оказать экстренную помощь, зафиксировать это состояние и потом уже перевести в нашу клинику, чтобы провести высокотехнологичную операцию. Опять же – замена стента – это плановая медпомощь, а не экстренная. Пока этот пост в Фейсбуке выглядит, как умышленная дискридитация медучреждения, - добавляют в клинике.

Между тем проблемы в медучреждении все-таки были. Например, по данным КП-Новосибирск, за пять месяцев объемы высокотехнологичной помощи составили всего 28% от плановых. Но даже в это время экстренные операции проводились тем, кому становилось хуже, тоже оказывали срочную помощь. Сокращение объемов произошло еще в бытность работы экс-директора Александра Караськова. С назначением же нового начальника плановые показатели по операциям стали подтягиваться.

- Мы пересмотрели всю очередность. Связались с пациентами, уточнили их состояние. В первую очередь вызывали тех, у кого было объективное ухудшение состояния. Мы работаем, чтобы нагнать упущенное время. Если на конец мая было всего 28% операций от планового объема, то за три недели уже 38%. Мы начали оперировать по выходным, добавили третью смену, - говорит один из работников клиники.

Сокращение операций во время начала следственных действий в клинике связывают с попыткой давления бывшего руководства на ход уголовного дела. Логика такая: следователи мешают руководству, а значит мешают лечить людей. При этом сейчас в Центре отмечают: ресурсы, медизделия, финансирование – все было в наличии. Объективных причин сокращать объемы не было.

«Комсомольска правда» готова выслушать полную историю знакомых Ирины Самаховой. Наши контакты у нее есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взяли дома, вместе с женой»: сотрудники ФСБ задержали экс-главу клиники Мешалкина

Бывший глава новосибирской клиники имени Мешалкина Александр Караськов попал под уголовное дело. Вместе с ним — его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост замдиректора по организационно-клинической работе (подробности).

Топ-менеджера клиники Мешалкина, задержанного за миллиардные аферы, отпустили домой

Евгений Покушалов по-прежнему является фигурантом уголовного дела, но дожидаться финала расследования он будет на свободе (подробности).

«Квартирка в Бронксе, цена смешная»: как сторонники арестованного топ-менеджера клиники им. Мешалкина объясняют его покупки в Нью-Йорке

Друзья кардиохирурга не видят ничего криминального в том, что врач мог утаивать от декларации недвижимость за рубежом (подробности).