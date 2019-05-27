«Стой на месте!»: поисковики рассказали, что делать, если вы потерялись в лесу

Лето уже не за горами, и вылазки на природу (включая, увы, и весьма безрассудные) снова станут одним из излюбленных занятий горожан. Однако далеко не все из нас ориентируются в лесу так же хорошо, как в городских джунглях. Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», рассказывает, что стоит и, главное, чего НЕ стоит делать, если вы поняли, что потерялись в лесу.

1. Никуда не ходите

Как только вы поняли, что потерялись, остановитесь. Чем дальше вы уйдете, тем сложнее вас будет найти. Часто люди теряются совсем недалеко от населенных пунктов. Но если потерявшиеся пытаются самостоятельно выйти из леса, то очень часто выбирают неверный путь. Поэтому если вы будете оставаться на одном месте, вас найдут гораздо быстрее.

2. Позвоните в службу спасения

Если у вас есть с собой мобильный телефон, позвоните в службу спасения по номеру 112 и скажите оператору, что вы потерялись. Звонок на этот номер бесплатный. Однажды мы нашли мужчину за 20 минут, после того как он позвонил в 112. Но даже если у вас нет с собой телефона, см. пункт один.

3. Не разряжайте телефон

Не обзванивайте всех родственников и друзей, так вы только быстрее разрядите батарею телефона. Пока мобильный работает, шансы, что вас скоро найдут (например, с помощью определения вашего местоположения по спутниковой навигации), значительно выше.

Держите телефон в сухом теплом месте: в рюкзаке, во внутреннем кармане и т. д. Главное - не дать телефону промокнуть.

4. Не следуйте приметам

Все народные приметы об ориентации в лесу, которые вы, возможно, когда-то слышали, не работают в средней полосе. Мох растет там, где ему вздумается. Густота листвы деревьев постоянно меняется, а муравьи строят свои муравейники там, где придется. В наших широтах работает только ориентация по солнцу (если вы знаете, куда оно движется). Но солнце не всегда видно, а в густом лесу еще и не всегда понятна траектория его движения.

5. Разожгите костер

Если у вас есть с собой спички, разожгите костер. Он станет не только ориентиром для спасателей, но и поможет вам не замерзнуть. Основная причина смерти в лесу - переохлаждение.

6. Откликайтесь

Будьте готовы к тому, что вас будут искать. Если услышите хоть какие-то звуки, сразу откликайтесь и кричите, как можно громче.

7. Не залезайте на деревья

Категорически нельзя залезать на дерево, чтобы посмотреть, где вы находитесь. Во-первых, скорее всего, это не поможет вам сориентироваться. Во-вторых, велик шанс получить травму. В-третьих, дерево не спасет вас от животных, даже от медведей: они хорошо лазают по деревьям. Животных отпугнет костер.

8. Не пейте из луж

Воду, если она у вас есть, расходуйте очень экономно. Если воды с собой нет, то, как бы вам ни хотелось, не пейте из луж. В такой воде много бактерий, которые могут привести к обратному эффекту: вы начнете терять воду из организма еще быстрее.

9. Спите днем

Если вы оказались в ситуации, когда вам придется провести ночь в лесу, постарайтесь не спать. Ночью температура воздуха может опуститься на 10-15 градусов, а под утро еще и выпадет роса. Поэтому если вы уснете, то не заметите, как разовьется гипотермия, и утром вы можете просто не встать со своего места.

Делайте все, что хотите, чтобы бодрствовать ночью: разведите и поддерживайте костер, пойте песни, танцуйте, устройте зарядку.

Кроме того, ночью вас тоже будут искать и звать спасатели. Если вы не отзоветесь на их крики, они могут пройти рядом, но не заметить вас в темноте.

Как подготовиться к походу в лес

Установите на ваш смартфон любое картографическое приложение: «Яндекс.Карты», Google Maps, Maps.me и т. д. Такие приложения используют сигнал спутниковой навигации и выдают ваши координаты - по ним спасатели смогут вас найти, даже если у вас не получается загрузить картинку карты на экране телефона.

Установите себе и близким приложение «МТС Поиск», чтобы всегда знать, кто ушел в лес, кто остался на даче, а кто в городе. С помощью «МТС Поиска» вы будете знать местоположение всех людей, которых вы добавите в друзья в приложении, а также сможете получать уведомления об их перемещениях (после получения согласия на такие действия от тех, за кем хотите проследить в случае необходимости).

Загрузить МТС Поиск

Всегда берите в лес рюкзак, в котором будут:

• полностью заряженный телефон;

• спички или зажигалка;

• бутылка воды;

• сытный перекус (плитка шоколада или орешки);

• туалетная бумага;

• антисептик для рук;

• необходимые именно вам медикаменты (например, таблетки от давления);

• теплый свитер или куртка.

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