Поисковики рассказали, что делать, если пропал пожилой человек
«Ушел и до сих пор не вернулся» - фраза, которую чаще всего слышат сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» от родственников пропавших. Что делать в ситуации, когда ваш пожилой родственник потерялся, рассказывает координатор отряда Олег Леонов. Краткая, но важная инструкция.
Полиция
Сразу сообщите о пропавшем в полицию. Неважно, когда вы поняли, что человек пропал, - два дня назад или только что. Сотрудники полиции обязаны принять ваше заявление.
Поисково-спасательный отряд
После регистрации заявления в полиции обратитесь в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте. Заявки принимаются круглосуточно.
Чем раньше вы обратитесь за помощью в полицию и к волонтерам-спасателям, тем выше шансы быстрее найти пропавшего.
Максимально подробно и честно расскажите полиции и волонтерам все, что знаете о пропавшем. Уточните:
• особые приметы (походка, речь и т. п.);
• привычные маршруты пропавшего, а также места, в которые он регулярно ходит;
• какие заболевания у него есть и какие медикаменты он принимает (особенно, если это жизненно важные для него препараты).
Дом - под контроль
Озаботьтесь тем, чтобы кто-то из родственников постоянно находился дома и ждал человека на случай, если он вернется самостоятельно.
Не названивать
Если пропавший не отвечает на звонки на мобильный телефон, не названивайте ему. Так вы только разрядите батарею гаджета, и пропавший останется без связи. Это только затруднит работу спасателей.
Как заранее снизить риски для близких на случай, если они потеряются
Заранее установите на свой мобильный телефон и на телефон пожилого родственника приложение «МТС Поиск». С его помощью вы будете знать местоположение человека в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях.
Подарите близкому устройство типа «Кнопка жизни». Оно помогает контролировать состояние человека. Обычно такие устройства используют геолокацию, датчик падения, автоматическое измерение давления, кнопку вызова SOS. Такие устройства продаются в виде кулонов, брелоков, браслетов или, например, часов.
ИСТОЧНИК KP.RU