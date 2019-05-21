Поисковики рассказали, что делать, если пропал пожилой человек

«Ушел и до сих пор не вернулся» - фраза, которую чаще всего слышат сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» от родственников пропавших. Что делать в ситуации, когда ваш пожилой родственник потерялся, рассказывает координатор отряда Олег Леонов. Краткая, но важная инструкция.

Полиция

Сразу сообщите о пропавшем в полицию. Неважно, когда вы поняли, что человек пропал, - два дня назад или только что. Сотрудники полиции обязаны принять ваше заявление.

Поисково-спасательный отряд

После регистрации заявления в полиции обратитесь в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте. Заявки принимаются круглосуточно.

Чем раньше вы обратитесь за помощью в полицию и к волонтерам-спасателям, тем выше шансы быстрее найти пропавшего.

Максимально подробно и честно расскажите полиции и волонтерам все, что знаете о пропавшем. Уточните:

• особые приметы (походка, речь и т. п.);

• привычные маршруты пропавшего, а также места, в которые он регулярно ходит;

• какие заболевания у него есть и какие медикаменты он принимает (особенно, если это жизненно важные для него препараты).

Дом - под контроль

Озаботьтесь тем, чтобы кто-то из родственников постоянно находился дома и ждал человека на случай, если он вернется самостоятельно.

Не названивать

Если пропавший не отвечает на звонки на мобильный телефон, не названивайте ему. Так вы только разрядите батарею гаджета, и пропавший останется без связи. Это только затруднит работу спасателей.

Как заранее снизить риски для близких на случай, если они потеряются

Заранее установите на свой мобильный телефон и на телефон пожилого родственника приложение «МТС Поиск». С его помощью вы будете знать местоположение человека в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях.

Загрузить МТС Поиск

Подарите близкому устройство типа «Кнопка жизни». Оно помогает контролировать состояние человека. Обычно такие устройства используют геолокацию, датчик падения, автоматическое измерение давления, кнопку вызова SOS. Такие устройства продаются в виде кулонов, брелоков, браслетов или, например, часов.