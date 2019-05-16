Поисковики рассказали, что делать, если потерялся ребенок

Что делать, если ваш ребёнок потерялся? Можно ли подготовить ребёнка к таким ситуациям заранее и как? Рассказывает Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если ребёнок уже потерялся

1. Не паникуйте

Дети почти всегда находятся в первые часы после пропажи. Кроме того, только сохраняя спокойствие, вы сможете здраво мыслить и разумно поступать — это вам пригодится, если ситуация будет сложной.

2. Сразу же позвоните в полицию

Там обязаны принять устное заявление, даже если ребёнок потерялся пять минут назад. В данном случае неважно, кем вы приходитесь ребёнку: родителем, бабушкой, няней или даже случайно проходившим мимо человеком, который увидел, что ребёнок ушёл в кусты и не вернулся. Письменное заявление тоже нужно, но…

3. Не уходите с того места, где потерялся ребёнок

Ребёнок может сам вернуться на то место, откуда он ушёл. Поэтому, если вы, например, гуляли на детской площадке, оставайтесь там.

4. Передайте заявку о пропаже ребёнка в «Лиза Алерт».

В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» можно обратиться, позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте. Заявки принимаются круглосуточно, но только после приёма заявления в полиции.

5. Попросите кого-то из родственников или знакомых оставаться дома

Если ребёнку больше 8—10 лет и он знает дорогу домой, то он вполне может вернуться туда сам. Поэтому важно, чтобы дома его кто-то ждал, открыл ему дверь и сообщил вам, что ребёнок дома.

6. Задействуйте в поиске сразу несколько человек

Вы сами ждёте ребенка на том месте, где вы с ним разминулись. Второй человек общается с полицией и спасателями: подаёт заявление, описывает приметы потерявшегося и так далее. Третий человек ждет ребёнка дома.

Также желательно параллельно обзвонить родителей друзей и знакомых ребёнка. Попросите их быть начеку и сообщить вам, если они где-то увидят вашего ребёнка.

Как подготовить ребёнка к тому, что он может потеряться

Регулярно объясняйте и напоминайте ребёнку, что, если он потеряется, то не должен пугаться: родители его обязательно найдут.

Тем не менее, внушите ребёнку, что всё закончится хорошо и быстро, если он, потерявшись, будет придерживаться трёх простых правил. Вот они.

1. Оставаться на месте и никуда больше не идти.

2. Обратиться к сотруднику полиции или к взрослому с ребёнком и попросить их позвонить родителям. Это уместно, если ребёнок помнит номера телефонов. Пусть, по возможности, выучит.

3. Не обращаться к любому незнакомому взрослому: это небезопасно (см. пункт 2).

Если вы идёте с ребёнком в лес или на массовое мероприятие в городе, напомните ему ещё раз об этих правилах и оденьте его в яркую одежду, лучше со светоотражающими элементами,— чтобы ребёнка было хорошо видно в толпе или в лесу.

Не лишним будет установить на ваш телефон и на мобильный телефон ребёнка, если он есть, приложение «МТС Поиск». С его помощью вы всегда будете знать местоположение ребёнка в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях.

Загрузить МТС Поиск

Как правило, дети теряются при схожих обстоятельствах. Давайте разберём их и поймём, как себя вести и что можно сделать заранее.

Четыре ситуации, в которых теряются дети и как к ним подготовиться

1. Транспорт

Часто бывает так, что взрослый успевает зайти в вагон метро или в отъезжающий автобус, а ребёнок остаётся на платформе или на остановке. На такой случай вы должны заранее договориться с ребёнком, что он никуда не уходит с платформы или остановки. Он стоит и ждёт, пока вы вернётесь обратно.

В обратной ситуации, когда ребёнок зашел в вагон метро или в автобус и уехал один, ребёнок должен знать, ему необходимо выйти на следующей же остановке и ждать вас там.

2. Торговый центр

Заранее покажите ребёнку, как выглядит охранник и где находится ресепшн в том торговом центре, куда вы часто ходите. Потерявшись, ребёнок должен подойти к сотрудникам ТЦ или к охраннику и попросить помочь найти его родителей. Если ребёнок не видит охранника или не может найти ресепшн, он может подойти к взрослым, которые идут с детьми, и попросить позвонить его родителям (если он помнит телефон) или отвести его на ресепшн, чтобы сделать объявление.

3. Улица

Главное правило, которое должен запомнить ребенок — оставаться там, где он потерялся. Остановиться и ждать, пока его найдут. Он также может обратиться за помощью к полицейскому или к родителям с детьми, если те проходят мимо.

4. Природа

Объясните ребёнку первое и главное правило поведения на природе: ни за что не подходить к воде без взрослых. Это почти всегда заканчивается трагедией. При этом нельзя подходить к любой воде, даже небольшой, казалось бы, лужице. Зимой категорически нельзя выходить на лёд.

Второе правило: если ребёнок потерялся, он должен оставаться на месте и ждать взрослых.

Третье правило: если ребёнка будут звать по имени, обязательно откликаться, даже если кричит чужой человек. Скорее всего, это спасатели, которые уже ищут его.

Если вы собираетесь на природу, приготовьте для ребёнка отдельный небольшой рюкзак, в который положите:

• полностью заряженный телефон, в котором записаны номера родителей;

• свисток (чтобы подать сигнал);

• бутылку воды;

• сытный перекус (плитку шоколада или орешки);

• туалетную бумагу;

• антисептик для рук;

• тёплый свитер или куртку, шапку, шарф, тёплые носки.

Этот рюкзак должен быть всегда на ребёнке, иначе какой в нём смысл?

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» регулярно проводят специальные обучающие уроки для детей и их родителей о том, что делать, если вы потерялись. Если вы хотите, чтобы в школе, где учится ваш ребёнок, прошёл подобный урок, оставьте заявку по телефону 8 (800) 700-54-52 или напишите письмо на school.liza.alert@gmail.com. О том, как проходят такие уроки, можно узнать в группе во «ВКонтакте» «Школа Лиза Алерт».