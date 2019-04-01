«Дело не в деньгах, дело во впечатлениях»: как Наталия Филева стала миллиардером

«Небольшой самолет разбился над спаржевым полем недалеко от немецкого аэродрома Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне)», - небольшая заметка в немецком издании Bild появилась 31 марта. А уже ближе к ночи стало известно, что на борту находились Наталия Филева, совладелец S7 и супруга бизнесмена Владислава Филева, а также ее отец и пилот.

- Самолет разбился во время захода на посадку, - подтвердила Анна Бажина, пресс-секретарь S7.

Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.

ОТ ИНЖЕНЕРОВ ДО БИЗНЕСМЕНОВ

Филевы создали одну из самых известных авиаимперий России еще в 1990-х годах. Началось все с их знакомства в Новосибирске. В 1993 году, когда страну лихорадило от перемен, Владислав Филев бросил службу в Ракетных войсках стратегического назначения, где был военным инженером. В Новосибирск приехал, как и многие, заниматься бизнесом. Для Наталии этот город был родным, здесь же в 1980-х годах она училась в электротехническом институте.

- Она у нас была самой умной в группе МР-11, - вспоминает одногруппник Сергей Романов, показывая черно-белое фото, датированное 1983 годом.

- Не зря ее потянуло в авиацию, потому что факультет приборных устройств, где училась Наталия, готовил инженеров для военно-промышленного комплекса. Она тогда изучала ракеты, снаряды, все, что летит и управляется, - добавляет Владимир Пономарев, президент Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ. - Это сложный факультет, «мужской», женщин - единицы. Но она проявила себя как яркая студентка. У нас есть галерея - 100 выдающихся выпускников, среди них всего три женщины, в том числе Наталия.

Наталия была лучшей на факультете.

О моменте знакомства Филевы никогда не рассказывали журналистам, а сама Наталия не очень любила публичность. Но можно предположить, что именно общие интересы и образование могли сблизить молодых людей. В 1990-х годах они уже вместе работали в инвестиционной компании «Еврофинансы-Новосибирск» (входила в структуру холдинга «Единая Европа», главный актив которой - парфюмерная сеть Ile de Beaute). В 1997 году купили авиакомпанию «Сибирь». Иван Стариков, бывший депутат Госдумы и друг семьи, рассказал нам, как Филевы начинали авиабизнес:

- В 1997 году, когда я был замминистра экономики России, они приехали по поводу покупки авиакомпании «Сибирь», которая лежала в руинах. Это сейчас компания стоит миллиарды долларов. А тогда из самолетов были только Ту-154 и несколько Ил-86. В тот момент Филевы не сильно разбирались в авиации. В итоге они взяли абсолютно убыточную авиакомпанию и в течение примерно 10 лет сделали ее вторым национальным авиаперевозчиком. Хотя было много препятствий. И трагичных историй. Например, в 2001 году украинскими военными был сбит Ту-154 «Сибири», который летел из Израиля. В 2004 году - теракт на борту. Наталия и Владислав пережили эти удары судьбы вместе. А потом произвели реинкарнацию авиакомпании, сделали ребрендинг, «одев» самолеты в салатный цвет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700460" frameborder="0"></iframe> Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

Кстати, говорят, что идея перекрасить самолеты в зеленый принадлежала именно Наталии.

- Плюс к этому они взяли платформу «морской старт» (плавучий космодром для запуска ракет), которую, честно говоря, отправили бы на металлолом… Они вложились в частную российскую космонавтику и стали российскими илонами масками, поскольку запустили с этой платформы на орбиту метеорологический спутник, - говорит Стариков. - Понимая, что Украина закроет свои носители «Зенит» Днепропетровского завода, они вложились и разработали за свои деньги наш отечественный. Причем это многоразовый носитель с возвращаемой ступенью. Мне кажется, им уже было тесно на предельном для гражданской авиации эшелоне в 11 тысяч метров, они стремились подниматься выше…

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Станислав Красильников / ТАССФото: ТАСС

ВИЧ-МОБИЛИ И ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК

Несмотря на крутой взлет в жизни, Филевы продолжали держать связь с родным Новосибирском. Наталия занималась тут благотворительностью. Именно из-за Филевых Новосибирская область вдруг «оказалась» проблемным регионом по показателям ВИЧ в России. Дело в том, что Наталия и Владислав вкладывали бешеные деньги, чтобы бесплатно проводить людям тесты. Запустили так называемые тест-мобили - четыре машины, где любой желающий может проверить здоровье.

Формально выходит так, что подскочила статистика по диагнозам. А фактически супруги нашли и вскрыли уязвимое место в здоровье нации, чтобы вовремя предупредить.

- Четыре машины ездили по городу и области. И это стоило порядка 40 миллионов рублей в год, - говорит Стариков.

По версии «Форбс» Наталья Филева занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов. Фото: forbes.ru

Мало кто знает, но Филевы воспитывали не только троих родных детей, но и приемного ребенка, правда никогда этого не афишировали. В жизни Наталии был не только бизнес…

- Я как-то набрал номер ее телефона и услышал страстный голос: «Иван, мы тут заходили на посадку, и я увидела весь этот ужас! Сколько леса выпилено в Подмосковье! Все надо восстанавливать. Люди ведь строили дома на лесной опушке, а сейчас видят голые пеньки!» Я что-то бормотал про ледяной дождь 2010 года, про нашествие короеда-типографа. А потом спросил: «А в чем тут бизнес? Зачем это?» Она вежливо слушала, а потом сразила меня одной фразой: «Дело не в деньгах, Иван, дело во впечатлениях. Тот, кто поймет экономику впечатлений, станет вне конкуренции. Сделай мне справку лесовосстановления по Московской области». Вообще, я чаще встречался с Наталией, чем с Владиславом. Без понтов они были. У них нет золотых унитазов или чего-то такого. Вполне рабочий небольшой кабинет. И Наташа, и Влад соответствовали стандартам миллиардера западного типа.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Катастрофа над спаржевым полем: в Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7

Наталия Филева погибла, ее мужа Владислава Филева на борту не было. КП-Новосибирск дозвонилась до Анны Бажиной, пресс-секретаря авиакомпании:

— Владислава Феликсовича не было на борту, — рассказала КП-Новосибирск Анна Бажина. — В авиакатастрофе погибла Наталия Валерьевна Филева, самолет разбился во время захода на посадку. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей (подробности).

Появились кадры с места крушения самолета c совладелицей S7 Наталией Филевой

В сети появились фото с места крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли жена и тесть создателя и основателя авиакомпании S7 Владислава Филева. Наталия Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». У нее остались четверо детей, один из которых - приемный. (подробности).

«Поднимается темный дым, спасатели уносят раненых» - перед гибелью Наталии Филевой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета

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