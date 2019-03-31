Катастрофа над спаржевым полем: в Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7

«Небольшой самолет разбился над спаржевым полем недалеко от аэродрома Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Самолет полностью сгорел. Три человека погибли. По данным полиции, случилось все около 15.30 часов. Его части разбросало в радиусе 20 метров. На борту шестиместного судна помимо пилота находились еще два человека. Скорее всего, это граждане России, тела которых будут опознаны в течение недели», — небольшая заметка в немецком издании Bild появилась 31 марта. А уже ближе к ночи стало известно, что на борту находился владелец российской авиакомпании S7. Некоторые СМИ, да и Википедия поспешили сообщить, что трагедия унесла жизнь бизнесмена Владислава Филева. Но в S7 эту информацию отрицают. КП-Новосибирск дозвонилась до Анны Бажиной, пресс-секретаря авиакомпании:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700411" frameborder="0"></iframe> В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

— Владислава Феликсовича не было на борту, — рассказала КП-Новосибирск Анна Бажина. — В авиакатастрофе погибла Наталия Валерьевна Филева, самолет разбился во время захода на посадку. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Наталия Филева — тоже акционер S7 Airlines. По некоторым данным, в самолете она находилась вместе со своим отцом.

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Станислав Красильников / ТАССФото: ТАСС

— Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива, — говорится в официальном заявлении от S7.

Филевы создали одну из самых известных авиаимперий в 90-е годы в Новосибирске. О том, как они начинали свой бизнес КП-Новосибирск рассказал Иван Стариков, бывший депутат Госдумы и друг семьи:

— В то время (в 90-е) наши земляки Наталия и Владислав Филевы купили авиакомпанию «Сибирь». Сейчас эта компания («Сибирь» была переименована в «S7») стоит миллиарды долларов. А тогда, в 1997 году, эта компания лежала в руинах. Тогда из самолетов были только Ту-154 и несколько Ил-82. Сейчас посмотрите, это второй авиаперевозчик, 18 миллионов пассажиров перевозит...

Несмотря на крутой взлет в жизни, Филевы продолжали держать связь с родным Новосибирском. Наталия Филева занималась тут благотворительностью. Например, осенью 2017 года она подарила Новосибирской области два тест-мобиля для определения ВИЧ.

Самолет разбился в поле со спаржей. На фото - работа немецких спасателей.Фото: EAST NEWS

— Мы с ней напрямую не контактировали, но точно могу сказать, что ей небезразлично было, что происходит в Новосибирске. Да и тест-мобили тому пример, эта благотворительность не афишировалась, это просто делалось, не для пиара, — прокомментировал КП-Новосибирск Денис Камалдинов, руководитель НГОО «Гуманитарный проект».

Год назад Наталия Филева попала в список ФОРБС, как одна из самых богатых женщин России с состоянием 600 миллионов долларов. С Владиславом Филевым воспитывала трех родных детей и одного приемного.

Наталия Филева занималась не только бизнесом, но и благотворительностью. Вячеслав Прокофьев/ТАССФото: ТАСС

СПРАВКА «КП»

Epic LT Dynasty — турбовинтовой одномоторный самолет. Изначально выпускался американской компанией «Epic Aircraft», впоследствии стал производиться китайской компанией «China Aviation Industry General Aircraft Primus». Самолет выпускается в виде комплектов для самостоятельной сборки. На его борту может разместится до шести человек. Может вместить до 612 килограмм багажа.

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