2019-03-31T22:21:09+03:00
Общество

Наталия Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии

Информацию о трагедии подтвердили в компании
Татьяна СОЛОВОВААлександра БРУНЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
По версии «Форбс» Наталья Филева занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов. Фото: forbes.ruПо версии «Форбс» Наталья Филева занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов. Фото: forbes.ru
Изменить размер текста:

Наталия Филева, совладелец авиакомпании S7 разбилась в самолете в Германии, об этом «КП»-Новосибирск» сообщила пресс-секретарь компании.

Наталия Филева — известная предпринимательница из Новосибирска. По версии «Форбс» занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов.

Отметим, что бизнесвумен широко известна в Новосибирске. В 1997 году она вместе с супругом выкупила акции авиакомпании «Сибирь» у сотрудников, и через год они вместе стали владельцами контрольного пакета.

С Владиславом Филевым имела трех детей.

Наталия Филева занималась и благотворительностью. Осенью 2017 года она подарила Новосибирской области два тест-мобиля для определения ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уходит очень много толковых людей»: соцсети скорбят о гибели Натальи Филевой, совладелицы компании S7
Нужно обучение: в Новосибирске обсудили, как поддержать некоммерческие организации
«Стало плохо пассажиру»: в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет из Шанхая
«Мы вплываем в подъезд»: сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу
Неудачно почистил крышу: сибиряк повис на веревке вниз головой в пяти метрах над землей
Стал проблемой: старый и больной лабрадор оказался на улице
Повеселились: сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом
Полыхало на все село: под Новосибирском разгорелся пожар
Червяк в подарок: сибирячка обнаружила в купленном блине неожиданную добавку
Любит физкультуру и животных: новосибирскую шестиклассницу признали одной из самых красивых девочек России
Оставишь бампер: новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей
Венеция в Сибири: мальчик, плавающий на плюшке в огромной луже, рассмешил соцсети
Погода в Новосибирске на день: 31 марта будет 9 градусов тепла
Могла сесть в любой автобус: проблемы с памятью увели сибирячку далеко от дома
Дедушка делает фото спасенных им котиков: его квартира — галерея добра
Его любили все: детский хирург стал героем соцсетей после смерти
Темнота накрыла левый берег: 128 домов в Новосибирске лишились электроэнергии
Масло подгорело: из торгового центра «Роща» вывели всех посетителей