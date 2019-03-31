Наталия Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии
Наталия Филева, совладелец авиакомпании S7 разбилась в самолете в Германии, об этом «КП»-Новосибирск» сообщила пресс-секретарь компании.
Наталия Филева — известная предпринимательница из Новосибирска. По версии «Форбс» занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов.
Отметим, что бизнесвумен широко известна в Новосибирске. В 1997 году она вместе с супругом выкупила акции авиакомпании «Сибирь» у сотрудников, и через год они вместе стали владельцами контрольного пакета.
С Владиславом Филевым имела трех детей.
Наталия Филева занималась и благотворительностью. Осенью 2017 года она подарила Новосибирской области два тест-мобиля для определения ВИЧ.
ИСТОЧНИК KP.RU