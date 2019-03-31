СЕГОДНЯ 21:25 2019-03-31T22:21:09+03:00

По версии «Форбс» Наталья Филева занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов. Фото: forbes.ru

Информацию о трагедии подтвердили в компании

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Наталия Филева, совладелец авиакомпании S7 разбилась в самолете в Германии, об этом «КП»-Новосибирск» сообщила пресс-секретарь компании.

Наталия Филева — известная предпринимательница из Новосибирска. По версии «Форбс» занимала четвертую строчку в рейтинге «25 богатейших женщин России 2018 года» с оценкой состояния в 600 миллионов долларов.

Отметим, что бизнесвумен широко известна в Новосибирске. В 1997 году она вместе с супругом выкупила акции авиакомпании «Сибирь» у сотрудников, и через год они вместе стали владельцами контрольного пакета.

С Владиславом Филевым имела трех детей.

Наталия Филева занималась и благотворительностью. Осенью 2017 года она подарила Новосибирской области два тест-мобиля для определения ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU