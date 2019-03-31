«Поднимается темный дым, спасатели уносят раненых» - перед гибелью Наталии Филевой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета
31 марта в Германии разбился самолет с людьми. По злой иронии судьбы незадолго до этого немецкие спасатели инсценировало авиакатастрофу. Это было частью учений в Дюссельдорфе.
«Над взлетно-посадочной полосой аэропорта Дюссельдорфа поднимается темный дым, спасатели уносят раненых пассажиров», - так описало инсценировку немецкое издание Bild.
Согласно сценарию учений, крушение происходит на взлетно-посадочной полосе, в трагедии погибают люди.
В реальности трагедия произошла во Франкфурте-на-Майне, примерно в 180 километрах от того места, где проходили тренировки. ЧП случилось днем 31 марта. Погибло три человека, включая совладельца авиакомпании S7 Наталию Филеву.
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ИСТОЧНИК KP.RU