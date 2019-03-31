«Поднимается темный дым, спасатели уносят раненых» - перед гибелью Наталии Филевой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета

31 Март 22:53 2019-03-31T22:55:22+03:00

В авиакатастрофе погибла совладелец компании S7. Недалеко от места трагедии проходили учения

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31 марта в Германии разбился самолет с людьми. По злой иронии судьбы незадолго до этого немецкие спасатели инсценировало авиакатастрофу. Это было частью учений в Дюссельдорфе.

«Над взлетно-посадочной полосой аэропорта Дюссельдорфа поднимается темный дым, спасатели уносят раненых пассажиров», - так описало инсценировку немецкое издание Bild.

Согласно сценарию учений, крушение происходит на взлетно-посадочной полосе, в трагедии погибают люди.

В реальности трагедия произошла во Франкфурте-на-Майне, примерно в 180 километрах от того места, где проходили тренировки. ЧП случилось днем 31 марта. Погибло три человека, включая совладельца авиакомпании S7 Наталию Филеву.

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Наталия Филева погибла, ее мужа Владислава Филева на борту не было. КП-Новосибирск дозвонилась до Анны Бажиной, пресс-секретаря авиакомпании:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/700411" frameborder="0"></iframe> В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

— Владислава Феликсовича не было на борту, — рассказала КП-Новосибирск Анна Бажина. — В авиакатастрофе погибла Наталия Валерьевна Филева, самолет разбился во время захода на посадку. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей (подробнее).

Появились кадры с места крушения самолета c совладелицей S7 Наталией Филевой

В сети появились фото с места крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли жена и тесть создателя и основателя авиакомпании S7 Владислава Филева. Наталия Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». У нее остались четверо детей, один из которых - приемный. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU