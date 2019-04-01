2019-04-01T12:49:21+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2019»: Клиника косметологии «Алтика»

Участник конкурса «Клиника года - 2019» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр»
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Девять лет назад на улице Нижегородской открылся салон красоты «Сочи», который быстро превратился в многопрофильный центр аппаратной и лазерной косметологии благодаря команде великолепных специалистов и верных клиентов.

Шесть лет назад на берегу Катуни, в одном из красивейших мест Горного Алтая, возник отель «Алтика». Он полностью изменил представление сибиряков об отдыхе в экостиле, предложив номера европейского уровня, финские и русские бани, хаммамы, бассейн с каскадным душем, детские площадки и SPA-центр с термокомплексом, отделением косметологии и разнообразным набором SPA-процедур.

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В 2017 году два бренда объединились, чтобы дать жизнь новой клинике «Алтика». 320 квадратных метров клиники вмещают отделения врачебной, аппаратной, лазерной косметологии, снижения веса, массажное отделение, SPA-зону, также здесь проводят прием узких специалистов (в том числе по подологии, трихологии), оказывают услуги по маникюру и педикюру. Эстетические программы проводятся под контролем квалифицированных специалистов со стажем работы более 20 лет, а современное оборудование последнего поколения (Lumenis Light Sheer Duet, Lumenis m22, Icoone Laser, Hydra Facial, Biogeny, Starvac и т. д.) помогает:

• убрать лишний вес

• подтянуть кожу

• удалить шрамы и растяжки

• сделать лазерную эпиляцию

• провести коррекцию морщин и многие другие эстетические процедуры

«Алтика» находится в квартале «На Декабристов», рядом с метро «Октябрьская».

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Фишка клиники - специальное отделение снижения веса

Формирование фигуры мечты проходит под присмотром врачей - эндокринологов, диетологов, психологов. По результатам полного обследования организма специалисты составляют для каждого пациента индивидуальную программу похудения. В таких «лабораторных условиях» вес уходит комфортно и безопасно для здоровья, пациент обретает уверенность в себе, а его тело - желаемые контуры.

В программы похудения входят: прессотерапия, вакуумно-роликовый массаж Starvac, ручной антицеллюлитный массаж, обертывание, сжигание жира с помощью липолитиков и мезотерапии.

Если пациент захочет дополнительно пройти генетическое исследование, то получит на руки карту состояния здоровья, благодаря которой можно узнать полезную информацию о своем организме (например, какие продукты или виды тренировок рекомендованы, к каким заболеваниям вы предрасположены).

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SPAсение от стресса

Пребывание в «Алтике» - это не только упорная работа над здоровьем и красотой, но и возможность отвлечься от суеты мегаполиса и полностью расслабиться. SPA-зона клиники - это перенесенный на сибирские равнины дух Горного Алтая. Посвятите время себе, своим эмоциям, мыслям на специальных программах для всей семьи во время одного из множества видов массажа или обертываний, в целительном хаммаме или кедровой бочке с добавлением пантов марала.

Адрес: ул. Декабристов, 41, тел. (383) 335-00-70

e-mail: info@altika-clinic.ru

Сайт: www.altika-clinic.ru

«Инстаграм»: altika_clinic

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ИСТОЧНИК KP.RU

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