Спасибо, доктор!

Как часто мы читаем душераздирающие истории о врачебных ошибках, слышим, что во всем виноваты именно врачи. Кажется, что каждый из нас умеет лучше любого доктора лечить и ставить диагноз... И так мало в интернете теплых слов, выражения искренней благодарности тем, кто ежедневно спасает жизни, безропотно выслушивает жалобы, назначает лекарства, обследования, чтобы мы были здоровы и счастливы.

Оставляйте благодарности людям, которые помогли вам, спасли, вылечили и избавили от недуга. Делайте это в онлайн-режиме в нашем новом разделе.

Врачи, медсестры, санитары… Все, кто заслужил теплые слова, должны их прочитать и услышать, чтобы понять, что мы ценим их труд.

Тот, кто хочет выразить благодарность любимому врачу, может написать в комментарии к этой статье.