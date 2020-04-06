2020-04-09T08:57:16+03:00
Клиника года Новосибирск

Спасибо, доктор!

В рамках проекта «Клиника года» все желающие могут поблагодарить любимого врача за его труд
Александра БРУНЯ
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Комментарии: comments6
Оставляйте благодарности людям, которые помогли вам, спасли, вылечили и избавили от недуга.Оставляйте благодарности людям, которые помогли вам, спасли, вылечили и избавили от недуга.
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Как часто мы читаем душераздирающие истории о врачебных ошибках, слышим, что во всем виноваты именно врачи. Кажется, что каждый из нас умеет лучше любого доктора лечить и ставить диагноз... И так мало в интернете теплых слов, выражения искренней благодарности тем, кто ежедневно спасает жизни, безропотно выслушивает жалобы, назначает лекарства, обследования, чтобы мы были здоровы и счастливы.

Оставляйте благодарности людям, которые помогли вам, спасли, вылечили и избавили от недуга. Делайте это в онлайн-режиме в нашем новом разделе.

Врачи, медсестры, санитары… Все, кто заслужил теплые слова, должны их прочитать и услышать, чтобы понять, что мы ценим их труд.

Тот, кто хочет выразить благодарность любимому врачу, может написать в комментарии к этой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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